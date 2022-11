Γαλλία: Αντικέρ σκότωσε εφοριακό που του έκανε έλεγχο και αυτοκτόνησε

Ακόμα μια εφοριακός βρέθηκε δεμένη μέσα στο σπίτι του αντικέρ.



Ένας Γάλλος αντικέρ στη βόρεια Γαλλία σκότωσε τον φορολογικό επιθεωρητή που πήγε να του κάνει έλεγχο και στη συνέχεια ο παλαιοπώλης αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.



Ο εισαγγελέας του Αράς δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δύο ελεγκτές της εφορίας, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έφτασαν στο σπίτι του υπόπτου χθες, Δευτέρα, για να πραγματοποιήσουν έλεγχο στους λογαριασμούς της εταιρείας του, ένα κατάστημα πώλησης αντικών και μεταχειρισμένων ειδών. Εκεί ο έμπορος τους απείλησε με χρήση όπλου και τους έδεσε.



Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο 43χρονος εφοριακός βρέθηκε νεκρός και δεμένος, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στον θώρακα. Η άλλη εφοριακός, μια 39χρονη γυναίκα, βρέθηκε δεμένη σε μια καρέκλα και ελευθερώθηκε από την αστυνομία.

