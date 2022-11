Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Τετάρτη: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τέσσερις αγώνες, που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 και το ANT1 PLUS, περιλαμβάνονται στο σημερινό πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής του ποδοσφιαίρου,

Τέσσερις αγώνες κάθε ημέρα έχει το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2022 μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου.

Μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Την Τριτη, η Σαουδική Αραβία έκανε τη μεγάλη έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας την Αργεντινή.

Στους άλλους αγ'ώνες της Τρίτης, τομεσημέρι Δανία και Τυνησία μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, ενώ το απογευμα Μεξικό και Πολωνία τελειωσαν τον αγώνα με ισοπαλία.

Το βράδυ, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2018, η Γαλλία, νίκησε την Αυστραλία.

.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της Τετάρτης

Την Τρετάρτη 23 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αναμετρήσεις, για τον και τον Όμιλο, που θα μεταδοθούν απευθείας τόσο στον ΑΝΤ1 όσο και στο ANT1+ :

12:00, Μαρόκο - Κροατία

15:00, Γερμανία - Ιαπωνία

18:00, Ισπανία - Κόστα Ρίκα

21:00, Βέλγιο - Καναδάς

