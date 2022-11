Αθλητικά

Ρονάλντο: Τα σενάρια για τη νέα του ομάδα

Οι εναλλακτικές του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για τη συνέχιση της καριέρας του, λίγες ώρες μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε μία σύντομη τοποθέτηση, τονίζοντας πως ήταν η ώρα για να ψάξει για μία νέα πρόκληση.

Ο CR7 ψάχνει τώρα για την ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του και σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca» έχει στα χέρια του δύο εναλλακτικές:

Να μείνει στην Αγγλία ο 37χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ και να φορέσει τη φανέλα της Νιούκαστλ ή να αποδεχθεί την πρόταση της Αλ Νασρ και τον Ιανουάριο να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτές οι δύο ομάδες φέρονται να είναι έτοιμες να ικανοποιήσουν τις τεράστιες αποδοχές του Ρονάλντο, ο οποίος στη Μάντσεστερ είχε εβδομαδιαίες αποδοχές πάνω από 500 χιλιάδες λίρες!

