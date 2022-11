Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Ερναντές “νοκ άουτ” με ρήξη χιαστού

Άτυχος ο Λούκας Ερναντές, η παρουσία του οποίου κράτησε μόλις δώδεκα λεπτά στο Μουντιάλ του Κατάρ.



Μόλις δώδεκα λεπτά κράτησε η παρουσία του Λούκας Ερναντές στο Μουντιάλ του Κατάρ. Ο Γάλλος αμυντικός, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και όπως είναι φυσικό, θα χάσει το υπόλοιπο του τουρνουά.

Ο έμπειρος άσος της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος καλύπτει την αριστερή πτέρυγα, τραυματίσθηκε στην προσπάθεια του να ανακόψει την επίθεση της Αυστραλίας (σ.σ. από την οποία προήλθε το γκολ των «καγκουρό») στην πρεμιέρα των «τρικολόρ» στο Μουντιάλ, που έληξε με θρίαμβο της εθνικής Γαλλίας και μάλιστα με ανατροπή (4-1).

Οπως ανακοινώθηκε από την γαλλική ομοσπονδία, ο Ερναντές, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 13ο λεπτό από τον αδελφό του, Τεό, θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετούς μήνες.

«Θα βρω άλλες λύσεις σε σχέση με τον Λούκας», είπε στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Ντιντιέ Ντεσάμπ και πρόσθεσε: «Εάν θέλουμε να είμαστε ήσυχοι σε όλες τις θέσεις, θα πρέπει να πάρουμε 33 παίκτες! Ο Τεό είναι είναι εδώ και θα υπάρξουν άλλες εναλλακτικές λύσεις».

