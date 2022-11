Οικονομία

Εργάτες γης: Συμφωνία με την Αίγυπτο για εποχιακή απασχόληση χιλιάδων

Η συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με την Αίγυπτο για την εποχική απασχόληση χιλιάδων εργατών γης.

Στη Συμφωνία με την Αίγυπτο για την εποχιακή απασχόληση εργατών γης στην Ελλάδα, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Με σχέδιο για πρώτη φορά υπογράφτηκε Συμφωνία σε διπλωματικό επίπεδο που προβλέπει την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα εργατικού δυναμικού, 5000 εργάτες γης, από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, με σκοπό την εποχική απασχόληση στον γεωργικό τομέα», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η Ελλάδα απειλείται με κρίση στην ελαιοπαραγωγή, καθώς παρατηρείται πως λιγοστεύουν όλο και περισσότερο τα εργατικά χέρια στη χώρα. Πλήθος Αλβανών εργατών που ζουν επί πολλά χρόνια στη χώρα και που είναι απαραίτητοι για την συγκομιδή και της ελιάς εγκαταλείπουν τη χώρα και επιλέγουν να μετεγκατασταθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στη Βρετανία, όπου τους υπόσχονται καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους εργοδότες, εμπόδιο αποτελεί και η γραφειοκρατία των ελληνικών αρχών, που δεν απλοποιούν τη διαδικασία πρόσκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Η πρόσκληση μεταναστών εργατών κοστίζει 110 ευρώ για κάθε αγρότη, ενώ στην Ιταλία τα πράγματα είναι πιο απλά.

Όπως φαίνεται σε έκθεση του ελληνικού υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους διαπιστώθηκε ότι 291.868 Αλβανοί μετανάστες είχαν έγκυρη άδεια παραμονής στην Ελλάδα, αποτελώντας το 61,4% των τακτικών αλλοδαπών.

Ομως, σύμφωνα με το υπουργείο, την ίδια περίοδο πριν ένα χρόνο, ο αριθμός των Αλβανών με έγκυρη άδεια παραμονής ήταν σημαντικά υψηλότερος. Τον Αύγουστο του 2021, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο, 422.954 μετανάστες από την Αλβανία είχαν έγκυρη άδεια παραμονής και αποτελούσαν το 63,07% των τακτικών αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Η μείωση του αριθμού των τακτικών Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα μετά από ένα χρόνο σχετίζεται όχι μόνο με τις διαδικασίες χορήγησης αδειών παραμονής, αλλά και με μια δυναμική μετακίνησή τους προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πολλοί Αλβανοί που ζούσαν για χρόνια στην Ελλάδα έχουν πρόσφατα μεταναστεύσει σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και στη Βρετανία μετά από δυσκολίες στην απασχόληση και τις αυξήσεις των τιμών στην Ελλάδα, αναφέρουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

