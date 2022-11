Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: “Ο πατήρ Αντώνιος έλεγε ότι είναι ο Χριστός” - Νέες καταγγελίες για κακοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώην φιλοξενούμενοι σε δομές της “ΚτΚ” περιγράφουν, στην εκπομπή “Το Πρωινό”, ανατριχιαστικές σκηνές. Ως κάτι "ανώτερο", αυτοπαρουσιαζόταν ο π. Αντώνιος. “Πακτωλός χρημάτων” έρρεε στα ταμεία.

Αδιάκοπο συνεχίζεται το γαϊτανάκι των καταγγελιών για όσα φέρονται να γίνονταν σε δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», με τις αποκαλύψεις να είναι όλο και πιο συγκλονιστικές και να προκαλούν αίσθηση για τις κακοποιήσεις που αναφέρεται ότι υφίσταντο τα παιδιά, αλλά και για όσα φέρεται να ανέφερε ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος, εμφανίζοντας τον εαυτό του – πάντοτε βάσει όσων αναφέρονται σε μαρτυρίες – ως κάτι ανώτερο, ως «Θεό».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη, που είχε μικρότερη διάρκεια λόγω της μετάδοσης του πρώτου αγώνα της ημέρας για το Μουντιάλ, παρουσιάστηκε μια πληθώρα καταγγελιών, αφού στην έναρξη της εκπομπής ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε πως από το 2007 στα ταμεία της «Κιβωτού του Κόσμου» είχαν μπει 90 εκατομμύρια ευρώ μόνο από χορηγίες. Όπως συμπλήρωσε, πληροφορίες αναφέρουν ότι έμεναν αδιάθετα κάθε χρόνο από 300.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ και άρα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ποσό 10 εκατομμυρίων στην ΜΚΟ. Παράλληλα σημείωσε πως «η ακίνητη περιουσία της ΜΚΟ υπολογίζεται σε 7 εκατομμύρια ευρώ, που αφορούν την αξία των ακινήτων όπου στεγάζονται οι δομές, αλλά και σπίτια που έχουν γίνει δωρεά από ιδιώτες».

Στην εκπομπή μίλησε αμέσως μετά ένας φίλος του 19χρονου, που είναι από τους βασικούς καταγγέλλοντες για κακοποίηση και ασέλγεια μέσα στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου».

Ο φίλος του 19χρονου υποστήριξε πως «Ο 19χρονος είναι πολύ καλός μου φίλος και μου είχε πει κάποια πράγματα πριν κάνει την καταγγελία, αλλά όχι με λεπτομέρειες γιατί σαφώς ντρεπόταν. Το προηγούμενο καλοκαίρι όταν είχανε έρθει μαζί με τον … για διακοπές στη Χίο, ο … τον είχε σχεδόν σαν υπηρέτη του, να του φωνάζει και να τον βάζει να κάνει υποτιμητικές δουλειές, όπως να του βάζει τα παπούτσια, να του βγάζει τα παπούτσια, να τον στέλνει να του φέρνει το φαγητό... Να του 'λεγε "πέσε κάτω να μου δέσεις τα κορδόνια", του φερόταν γενικά έτσι πολύ... σαν σκουπίδι».

Ανέφερε ακόμη πως το καλοκαίρι του 2021, ο 19χρονος του μίλησε για «Κακοποίηση και ίσως καμιά φορά βία από άλλα στελέχη. Αλλά για την ασέλγεια μόνο από τον …. Μας είχε πει ότι τον άγγιζε περίεργα, ότι τον ήθελε συνέχεια μέσα στο δωμάτιο του, μαζί του. Περνούσαν ώρα μαζί στο δωμάτιο του».

Σε ότι αφορά την συμπεριφορά προς τα παιδιά, ο φίλος του 19χρονου αναφέρει πως ο υπεύθυνος της «Κιβωτού του Κόσμου», «μας έβαζε να κάνουμε πρόβες, για τα πλάνα που θα τραβούσε η κάμερα και θα έδειχναν στον κόσμο. Μας έβαλε να κάνουμε πρόβα αυτά που ήθελε να δείξει. Ότι και καλά είμαστε όλοι μαζί και παίζουμε χαρούμενοι, μας έλεγαν και οι παιδαγωγοί, μετά από εννοείται εντολές του, μας έλεγαν να χαμογελάμε, να φαινόμαστε ότι περνάμε καλά. Τραβούσαμε τα πλάνα και μετά πηγαίναμε, γυρνούσαμε στις εργασίες μας. Ήταν όλα ψέματα! Καταλαβαίναμε τι κάναμε απλά δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Αν κάποιος έλεγε "δεν θέλω να το κάνω, δεν έχω όρεξη να το κάνω", υπήρχε τιμωρία. Να χάσεις το κινητό σου για μια-δύο μέρες μέχρι τις πιο μεγάλες που ήταν απομονώσεις μέχρι μήνες έφταναν ή και η πιο μεγάλη τιμωρία, να αλλάξεις δομή. Υπήρξαν παιδιά που ναι, άλλαξαν δομή και ήταν στην απομόνωση και δεν μιλούσαν με άλλα παιδιά και βγαίναν απ/ το δωμάτιο μόνο για δουλειές».

Αναφερόμενος σε σωματική κακοποίηση εις βάρος του ίδιου, λέει πως «υπήρχε πιο παλιά, όταν ήμουν περίπου 6-7 ετών. Με είχε χτυπήσει ένας κοντινός βοηθός του …, που ήταν από τα πρώτα παιδιά της Κιβωτού που μετά έγιναν βοηθοί του. Με είχε σηκώσει απ' το λαιμό στις σκάλες, με κόλλησε στον τοίχο και μου είπανε να σκάσω».

«Άκουσα για ένα υπόγειο, ξέρω όμως ένα από τα τρία παιδιά που κατηγορήθηκαν για ληστεία και έπειτα από ξυλοδαρμό για να μαρτυρήσει ό,τι δεν έχει κάνει, κάτι που δεν είχε κάνει, τον είχανε στείλει στη Χίο. Εκεί πέρα έμεινε για έξι μήνες κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο, χωρίς να έχει επαφή με τα παιδιά. Αν εμείς τα παιδιά ερχόμασταν σε επαφή μαζί του θα είχαμε κι εμείς τιμωρία και έβγαινε μόνο για να κάνει εργασίες. Τους χτυπούσαν μέχρι να πούνε ότι το 'χουν κάνει κι εκείνος έλεγε ότι δεν το 'χω κάνει και συνεχίστηκε ο ξυλοδαρμός μέχρι να ομολογήσει», ανέφερε ακόμη ο φίλος του 19χρονου, που είναι βασικός καταγγέλλων.

Αμέσως μετά στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ένας πολύτεκνος πατέρας, πολλά εκ των παιδιών του οποίου περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας στην «Κιβωτό του Κόσμου». Μαζί του μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα και ένα από τα παιδιά του, ένα κοριτσάκι που αναφέρθηκε τόσο σε τιμωρίες που υφίστατο από δασκάλους και στελέχη της δομής, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εμφάνισε ο πατήρ Αντώνιος τον εαυτό του.

Ο πατέρας είπε πως αρκετές φορές τα παιδιά του είχαν χτυπηθεί ενώ ήταν στην δομή και πως πήγε και έκανε καταγγελία στον Εισαγγελέα, αλλά δεν έγινε το παραμικρό για να ερευνηθεί η υπόθεση, αντιθέτως αμέσως μετά του έγινε καταγγελία από ανθρώπους της ΜΚΟ για κακοποίηση παιδιού από τον ίδιο, ώστε να σταματήσει.

Το κορίτσι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση με όσα είπε στον τηλεοπτικό «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό», αφού ανέφερε μεταξύ άλλων πως κάποια στιγμή μια εταιρεία έκανε χορηγία 300 μπουφάν, αλλά κανένα δεν πήγε σε παιδιά που τα είχαν ανάγκη και αντιθέτως πουλήθηκαν σε μπαζάρ για να συγκεντρωθούν μετρητά για την «Κιβωτό του Κόσμου».

Το παιδί είπε ακόμη πως «δασκάλες μας έβαζαν τιμωρία, μας τσιμπούσαν και μας χτυπούσαν αν κάναμε κάτι λάθος», σημειώνοντας πως «μας έβαζαν τιμωρία, αλλά το έλεγαν «συνέπεια», έτσι το ανέφεραν πάντα, δεν το έλεγαν τιμωρία».

Αίσθηση προκάλεσε και όσα είπε για το φαγητό, λέγοντας πως στα παιδιά προσφέρονταν «δύο πατάτες για μεσημεριανό, όμως μετά που έτρωγαν οι μεγάλοι, είχε εντελώς διαφορετικό, πολύ καλύτερο φαγητό».

Εντύπωση προκάλεσαν και οι αναφορές του κοριτσιού ότι «ο πατήρ Αντώνιος στις λειτουργίες έλεγε ότι είναι ο Θεός, έλεγε ότι εκείνος είναι ο Ιησούς, έτσι παρουσίαζε τον εαυτό του, ως τον Ιησού. Έλεγε ότι είναι παντοδύναμος, παρουσίαζε τον εαυτό του ότι είναι κάτι ανώτερο».

Αμέσως μετά, τηλεφωνικά στην εκπομπή μίλησε η Χριστίνα, μια πρώην φιλοξενούμενη στην δομή του Κολωνού, η οποία είπε πως διαγνώστηκε με κατάθλιψη, «Ζητούσα την βοήθεια που θα έπρεπε να έχω για ένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά δεν είχα αυτό που περίμενα. Με «πάρκαραν» εκεί στην δομή. Ένιωθα ότι με είχαν αφήσει μόνη μου. Δεν είχαν ψυχολόγο εκεί. Με άφησαν να ψάξω μόνη μου για ψυχολόγο».

Ανέφερε πως από την «Κιβωτό του Κόσμου» είχε παραχωρηθεί ένα σπίτι στο Φάληρο για να μένει με την μητέρα και τον πατέρα της η ανήλικη τότε κοπέλα, η οποία ως «αντάλλαγμα» την έβαζαν να πηγαίνει σε κηδείες με ένα κουτί συλλογής χρημάτων από τους παριστάμενους υπέρ των σκοπών της «Κιβωτού του Κόσμου», αλλά και ως τιμωρία ή «συνέπεια», όπως ονομαζόταν από του ανθρώπους της δομής «με είχαν κλεισμένη για 3,5 μήνες στο νηπιαγωγείο για να αλλάζω τα μωρά».

Όπως τόνισε, «Από το 2016 είχα μιλήσει με Εισαγγελέα για όλα αυτά, αλλά ο Εισαγγελέας «τα είχε κάνει πλακάκια με τον πάτερ Αντώνιο». Πήγα στην δομή για να μιλήσουμε με τον πατέρα Αντώνιο και έκαναν την κίνηση να καλέσουν την Αστυνομία για να με πάρουν από εκεί και να πουν στον εισαγγελέα ότι εγώ ενοχλούσα».

Με δάκρυα και σε εμφανή ένταση, μίλησε στην εκπομπή η θεία ενός παιδιού που φιλοξενείται στην «Κιβωτό του Κόσμου», καταγγέλλοντας πως δεν υπάρχει φροντίδα για τα παιδιά, ότι είναι βρώμικα και πως δεν τους δίνουν να φορέσουν ούτε τα ρούχα που τους αγοράζουν οι δικοί τους άνθρωποι.

Ακόμη πως δεν υπήρχε ελευθερία στην επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του, που γινόταν πάντα παρουσία τρίτων προσώπων και ότι υπήρξαν ευθείες απειλές προς τα παιδιά.

Όσα είπε η θεία του παιδιού στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Στην αρχή δεν μας έκλειναν καθόλου ραντεβού. Λέγανε «το παιδί πρέπει να συνήθισε αυτό το περιβάλλον, για αυτό τώρα δεν μπορείτε να το δείτε καθόλου». Ήταν μετά από πολύ καιρό, μετά από 1,5 μήνα, τόσα τα στοιχεία όλα στο φάκελο των δικηγόρων, που έχει η εισαγγελία. Όλες οι προτάσεις, που έκανα μέσω εκκλησίας, (μέσω) του δεσπότη, όλα, (για) να ‘ρθει το παιδάκι λίγο να κάνει διακοπές, μας επέστρεφαν χαρτιά πίσω και μας έλεγαν «συγγνώμη, αλλά έχουμε άλλες δραστηριότητες, το παιδί δεν θα έρθει καθόλου για διακοπές». Δεν 'θέλαν να χάσουν το παιχνίδι. Ή άλλη πλευρά, που το ‘βαλε μέσα το παιδί, είναι χορηγοί της Κιβωτού. Το παιδάκι το έβαλαν μέσα η αντίθετη πλευρά, της μαμάς, η γιαγιά κι ο παππούς. Το' βάλαν στην Κιβωτό μέσα, να το μεγαλώσει η Κιβωτός σε συνεργασία με την αδερφή της γιαγιάς, που ήταν η χορηγός. Το παιδάκι ήταν τρομαγμένο,το πήρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση ήταν, ήταν κατά τρομαγμένο, βρώμικο, φορούσε, είχε μια αλυσιδούλα στο λαιμό και την επόμενη φορά, που πήγα, το είδα και έλειπε απ’ το λαιμό του. Λέω «παιδί μου, πού είναι η αλυσιδούλα σου;» λέει «Δεν μας επιτρέπεται, μας απαγορεύουν να φοράμε χρυσαφικά». Τα ρούχα, που της αγόρασα ο μπαμπάς κι εγώ, δεν φορέθηκαν ποτέ. Φορούσε κάτι ρούχα, τα οποία δεν ξέραμε πού τα 'βρίσκαν. Το παιδί ήταν μες στην ψείρα. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε στο παιδί ελεύθερα, ήταν από πάνω αυτή η κοινωνική λειτουργός και την έκανε και "δικαστήριο" κιόλας. Ό αδερφός μου δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να μπει, οι μποντιμπιλντεράδες τον βγάζανε από μέσα. Μια φορά, επειδή το παιδάκι νόμιζε ότι το ‘βαλε η μαμά και ο μπαμπάς μέσα, δεν ήξερε, έλεγε «μπαμπά, γιατί δεν με θέλεις στο σπίτι;». Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε αυτή την ώρα. Μας κοιτούσε αυτή η κοινωνική λειτουργός και μας είπε «απαγορεύονται οι προσωπικές ερωτήσεις». Τιμώρησε το παιδί και το ‘βαλε μέσα σε μια αίθουσα, όταν φύγαμε, γιατί του είπαμε ότι «μην στεναχωριέσαι μωρό μου, δεν σε ‘βαλε ο μπαμπάς και η μαμά εδώ μέσα, μην τους κρατάς κακία» και λέει το παιδί «ποιος με έβαλε εδώ μέσα;», όταν φύγαμε το ‘κλεισε σε ένα δωμάτιο η κοινωνική λειτουργός και το απειλούσαν, «αν δεν μας πεις τι σου είπε η θεία αυτή την ώρα, δεν θα ξαναδείς τον μπαμπά σου».

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε και η συνέντευξη ενός νεαρού άνδρα που για 15 χρόνια είναι ωφελούμενος της δομής στην Χίο. Όπως είπε τίποτα από όσα καταγγέλλονται δεν είναι αλήθεια, ενώ σχετικά με τις περιπτώσεις άσκησης βίας ή τιμωρίας των παιδιών έκανε λόγο για την «σκληρή αγάπη του πατέρα» που επεδείκνυαν οι άνθρωποι της δομής.

Τέλος, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και η καταγγελία μιας γυναίκας, που είπε πως πήγαν στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» για να δωρίσουν μια παιδική κούνια και ρούχα, τα οποία όμως δεν έγιναν δεκτά, με τους ανθρώπους της δομής να τους λένε πως θέλουν μόνο μετρητά.

Η γυναίκα είπε ακόμη ότι «πολλές φορές βρίσκουμε ρούχα πεταμένα στον κάδο των σκουπιδιών, ενώ υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν να ντυθούν».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Denise”: Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι την Τετάρτη

Σεισμός στην Τουρκία: Έγινε αισθητός σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα (εικόνες)

Αρπαγή 15χρονης: η ανήλικη ζήτησε βοήθεια από “Το Χαμόγελο του παιδιού”