Ιερουσαλήμ: Αιματηρές εκρήξεις σε στάσεις λεωφορείων (εικόνες)

Oι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν κρυμμένοι σε τσάντες και τουλάχιστον ένας από αυτούς περιείχε καρφιά.



Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε στάσεις λεωφορείου στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, ενώ άλλοι περίπου 15 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του θύματος, με την αστυνομία να έχει επισημάνει απλώς ότι πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο Σαάρε Ζεντέκ.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε σε σταθμό λεωφορείου κοντά στην έξοδο της Ιερουσαλήμ, ενώ περίπου 30 λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη σε άλλη στάση λεωφορείου στο ανατολικό τμήμα της πόλης, με την αστυνομία να τις αποδίδει σε παλαιστινιακές οργανώσεις.

Υπηρεσία πρώτων βοηθειών είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι 12 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι μετά τη πρώτη έκρηξη, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη δεύτερη έκρηξη.

WATCH: #BNNIsrael Reports.



At least seven people were injured in an explosion near a bus stop at the entrance to Jerusalem, according to Israel's ambulance service. #Israel #Accident pic.twitter.com/wSjGtXJ6tm — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 23, 2022

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ισραήλ Έλι Λεβί δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού ότι η πρώτη έκρηξη οφειλόταν σε έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό. «Δεν έχει σημειωθεί μια τέτοια συντονισμένη επίθεση στην Ιερουσαλήμ εδώ και χρόνια», επεσήμανε.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν κρυμμένοι σε τσάντες και τουλάχιστον ένας από αυτούς περιείχε καρφιά προκειμένου να προκαλέσει περισσότερες ζημιές και θύματα.

Εικόνες από κάμερες, τις οποίες μετέδωσε το N12, δείχνουν τη στιγμή της πρώτης έκρηξης με ένα σύννεφο καπνού να υψώνεται από τη στάση του λεωφορείου, ενώ άλλες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν συντρίμμια στο σημείο της πρώτης έκρηξης, το οποίο έχει αποκλείσει η αστυνομία.

A report of a second explosion in Ramot neighbourhood in Jerusalem is reported. Background of this explosion is unclear for now. It may be an unattended bag, removed/ exploded by the police. No casualties. pic.twitter.com/jpJVeDI6pb — Avital Leibovich (@AvitalLeibovich) November 23, 2022

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ αναμένεται να προεδρεύσει έκτακτης συνεδρίασης των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας σήμερα το μεσημέρι στο γενικό επιτελείο στρατού στο Τελ Αβίβ.

Από την πλευρά του ο Άμπντελ Λατίφ αλ Κανούα, εκπρόσωπος της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς εξήρε τις επιθέσεις, θεωρώντας τες «το τίμημα των εγκλημάτων και των επιθέσεων» του Ισραήλ «εναντίον του λαού μας». Ωστόσο η οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για αυτές.

Ο πρεσβευτής της ΕΕ στο Ισραήλ Ντιμίτερ Τζαντσέφ δήλωσε «σοκαρισμένος από τις τρομοκρατικές επιθέσεις». «Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων (…) Η τρομοκρατία δεν είναι ποτέ δικαιολογημένη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν την ώρα που ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαπραγματεύεται με τους συμμάχους του για τον σχηματισμό της νέας δεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ, στην οποία θα συμμετέχουν και μέλη θρησκευτικών και ακροδεξιών κομμάτων.

Ένας από τους συμμάχους του, ο υπερεθνικιστής βουλευτής Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επικεφαλής του «Θρησκευτικού Σιωνισμού», επισκέφθηκε το σημείο της πρώτης βομβιστικής επίθεσης και ζήτησε να αναληφθεί σκληρή δράση εναντίον των δραστών. «Ακόμη κι αν είναι στη Δυτική Όχθη, πολιορκήστε τους και πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι αναζητώντας όπλα και αποκαταστήστε την δύναμη αποτροπής μας», τόνισε ο Μπεν- Γκβιρ ο οποίος θέλει να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι εκρήξεις ακολουθούν τις πολύμηνες εντάσεις στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, όπου ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τις επιχειρήσεις του έπειτα από σειρά φονικών αντιισραηλινών επιθέσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Έκτοτε, έχει εξαπολύσει πάνω από 2.000 εφόδους στη Δυτική Όχθη, ειδικά στους τομείς της Τζενίν και της Ναμπλούς.

Οι επιδρομές του, κατά τη διάρκεια των οποίων ξεσπούν συχνά συγκρούσεις με τον παλαιστινιακό πληθυσμό, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 125 ανθρώπους στην παλαιστινιακή πλευρά. Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό στη Δυτική Όχθη εδώ και περίπου επτά χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι «οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, από τις σημερινές βομβιστικές επιθέσεις στη Ιερουσαλήμ». «Η Ελλάδα καταδικάζει σθεναρά αυτή την τρομοκρατική ενέργεια και στέκεται σταθερά αλληλέγγυα με την κυβέρνηση και το λαό του στενού μας φίλου και εταίρου Ισραήλ», προσθέτει.

Our thoughts are w/ the victim’s family and the injured, some of whom in critical condition, of today's bombing attacks in #Jerusalem #Greece strongly condemns this act of terrorism & stands firmly in solidarity w/ the Gov’t and people of our close friend & partner #Israel pic.twitter.com/lDgSRtUYwW

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 23, 2022

