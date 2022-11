Life

Beverly Hills: Στην Ελλάδα πρωταγωνιστής της σειράς (βίντεο)

Μέλος της παρέας που «σημάδεψε» τη δεκαετία του 1990, βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο «Στιβ» από τη σειρά Beverly Hills ή Ίαν Ζίρινγκ, κατά κόσμον, βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο γνωστός ηθοποιός συμμετέχει στα γυρίσματα σόου στη Χαλκίδα, όμως βρίσκεται στην Αθήνα, από την οποία δηλώνει μαγεμένος.

«Είμαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, είναι κάπως μαγευτικό», λέει σε ένα από τα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Ο ηθοποιός έχει ανεβάσει βίντεο από την Ακρόπολη και τη Χαλκίδα.

Ο Ίαν βρίσκεται στη χώρα μας στο πλαίσιο γυρισμάτων για ένα ριάλιτι σόου που λέγεται Goldstar και θα παρουσιαστεί σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό και αφορά το ποδόσφαιρο.

Έχει γίνει διεθνώς γνωστός από το ρόλο του ως «Στιβ» στη σειρά των ‘90s, «Beverly Hills 90210», όμως έκτοτε έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές έχει επίσης σκηνοθετήσει και μια ταινία μικρού μήκους.

