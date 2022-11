Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Βάφτιζαν παιδιά που είχαν ήδη χριστιανικά ονόματα - Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι πρώτες δηλώσεις της νέας προέδρου του ΔΣ της "Κιβωτού του Κόσμου". Ποιος είναι ο στόχος της νέας Διοίκησης.



Ως «μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη» χαρακτήρισε η Αλεξάνδρα Μαρτίνου την τοποθέτησή της ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της προσωρινής διοίκησης στην «Κιβωτό του Κόσμου» μετά το «ξήλωμα» του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας που ακολούθησε τις καταγγελίες για κακοποιήσεις και ασέλγειες σε βάρος παιδιών στην οργάνωση.

«Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να δούμε τι θα παραλάβουμε» πρόσθεσε η κ. Μαρτίνου, εξηγώντας για την νέα διοίκηση της «Κιβωτού του Κόσμου» ότι παράλληλα με την Δικαιοσύνη «εμείς θα κάνουμε διαχειριστικό έλεγχο για να λειτουργεί η Κιβωτός με όλες τις δομές και να μην υπάρξει πρόβλημα για κανένα παιδί».

«Ο στόχος μας είναι να προχωρήσει η καθημερινότητα και τα παιδιά να ζουν με τις συνθήκες που πρέπει και τους αρμόζει» κατέληξε η κ. Μαρτίνου στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της.

Έρευνα για την πρακτική της βάπτισης ήδη βαπτισμένων παιδιών

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Σταμάτης, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως υπήρχαν αναφορές και εκθέσεις αναφορικά με θέματα παιδικής προστασίας και καταπάτησης των δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ συμπλήρωσε πως στην «Κιβωτό του Κόσμου» είχαν γίνει πολλές φορές συστάσεις και όλα δείχνουν πως δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτό.



«Απαγορεύεται να διαχωρίζονται τα αδέρφια από δομή σε δομή. Είχαμε κι άλλα θέματα, με βαφτίσεις παιδιών που είχαν ήδη χριστιανικά ονόματα και γι’ αυτό έχει ζητηθεί από την Κιβωτό να εξηγηθεί νομικά. Όλα αυτά εξετάζονται από το νέο ΔΣ», ανέφερε.



Η πρακτική της βάπτισης ήδη βαπτισμένων παιδιών βρίσκεται υπό διερεύνηση. Στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιούσε η «Κιβωτός του Κόσμου» αυτή την πρακτική για να προχωρήσει σε παράνομες υιοθεσίες, ο γ.γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης τόνισε πως από το 2018 κι έπειτα, με τον νόμο περί υιοθεσιών, ήταν πολύ δύσκολο, καθώς τα παιδιά που ήταν δοθούν προς υιοθεσία βρίσκονταν σε μητρώο.

