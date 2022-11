Κόσμος

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα γονατίσει, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι

Τι είπε για πιθανή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συρίας, μετά την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στα βόρεια της χώρας. Τι δήλωσε για την Αίγυπτο, μετά την συμφωνία Καϊρου - Αθήνας, για την οποία τον “πυροβολεί” η Ακσενέρ.

Όσοι προσπαθούν να γονατίσουν την Τουρκία δεν θα τα καταφέρουν, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ενώ ανέφερε ότι θα καταπολεμήσουν τους τρομοκράτες με χερσαία επιχείρηση την κατάλληλη στιγμή.

Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Παραμείναμε πιστοί στις υποσχέσεις μας σχετικά με τα σύνορα της Συρίας. Εάν οι συνομιλητές μας δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της συμφωνίας, έχουμε το δικαίωμα να φροντίσουμε τον εαυτό μας».

«Έχει γίνει κατανοητό ότι οι δυνάμεις που διαβεβαίωναν τη χώρα μας ότι δεν θα υπάρξει απειλή από τις περιοχές υπό τον έλεγχό τους στη Συρία δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν «οι επιχειρήσεις μας με αεροσκάφη, πυροβολικό και drones είναι μόνο η αρχή. Θα καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες με μια χερσαία επιχείρηση την πιο κατάλληλη στιγμή».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «το μήνυμά μας σε όσους εξακολουθούν να προσπαθούν να γονατίσουν την Τουρκία με ύπουλες μεθόδους είναι σαφές: Δεν θα τα καταφέρετε ποτέ».

“Δεν υπάρχει κακία και έχθρα στην πολιτική”

Δεν υπάρχει κακία και έχθρα στην πολιτική, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναφέροντας ότι μπορεί να υπάρξει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έπειτα από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Ταγίπ Ερντογάν, ερωτηθείς αν θα γίνει δεύτερη συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι, αποκρίθηκε ότι «μπορεί να υπάρξει».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ερωτηθείς για την ημερομηνία της πιθανής συνάντησης, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Μπορούμε να δώσουμε ημερομηνία;», εννοώντας ότι δεν μπορεί να ανακοινώσει ημερομηνία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε επίσης εάν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ. «Μπορεί να υπάρξει συνάντηση με τον Άσαντ. Δεν υπάρχει κακία και έχθρα στην πολιτική, τελικά θα κάνουμε τα βήματά μας», απάντησε.

Μεραλ Ακσενερ: Η Τουρκία θα είχε συμφωνία με την Αίγυπτο, αν ο Ερντογάν δεν ήτα θύμα προσωπικής του ιδιοτροπίας

Εν τω μεταξύ, τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε η ηγέτης του Καλού Κόμματος Μεράλ Ακσενέρ να ζητήσει συγγνώμη από το τουρκικό έθνος αναλαμβάνοντας την ευθύνη της αποτυχίας της πολιτικής του επειδή διατάραξε τις σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με την Μεράλ Ακσενέρ αν ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δεν ήταν θύμα της προσωπικής του ιδιοτροπίας, η Τουρκία θα είχε εκείνη υπογράψει τη συμφωνία με την Αίγυπτο και όχι η Ελλάδα.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός της, η Μεράλ Ακσενέρ απευθυνόμενη στον Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Θα βγείς και θα πεις «αν δεν είχα κάνει αυτό το λάθος, θα καναμε εμεις την συμφωνία με την Αιγυπτο και όχι η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και θα ζητήσεις συγγνώμη . Μετά θα καθίσεις να παρακολουθήσεις την ολοκαίνουργια σελίδα που θα ανοίξει το έθνος μας στην κάλπη. Να κανεις γρήγορα όμως, γιατί ο λογαριασμός που θα δώσεις στο έθνος είναι πολύ κοντα.»

Η Μεράλ Ακσενέρ, όπως μεταδίδει η Άννα Ανδρέου, διερωτήθηκε αν αξιζε τη σπατάλη των επενδύσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων του επιχειρηματικού κόσμου της Τουρκίας. «Άξιζε τον κόπο να αποδυναμώσουμε το χέρι της χώρας μας στην ανατολική Μεσόγειο και να θέσουμε σε κίνδυνο την γαλάζια πατρίδα μας; Κύριε Ερντογάν, ένα κράτος δεν διοικείται ετσι . Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό το έθνος να πληρώσει τις προσωπικές σας σχέσεις και ιδιοτροπίες. Δεν μπορείτε να κάνετε την Τουρκία να πληρώσει τα δικα σας ζιγκ-ζαγκ στην πολιτική», είπε η Μεράλ Ακσενέρ.

Η ηγέτης του Καλού Κόμματος είπε: «Δεν μπορεις να πεις εξαπατήθηκα, δεν μπορείς να βγεις και να πεις μπήκαν ανάμεσα σε μένα και τον αδελφό μου τον Σίσι. Πρώτα θα βγείς και θα αναλάβεις την ευθύνη αυτής της αποτυχίας, θα βγείς πρώτα και θα ζητήσεις συγγνώμη από το έθνος μας. Θα βγείς και θα πείς, 'ειμαι θυμα των προσωπικών μου ιδιοτροπιών , έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη από το έθνος μου».

Η Μεράλ Ακσενέρ είπε «μην εκπλαγείτε αν πάει (ο Ερνυτογάν) να παρακολουθήσει καποιο ματς μαζι και με τον Μπασάρ αλ Άσαντ»

