Αντλίες θερμότητας: Απόδοση, οικονομία και προστασία του Περιβάλλοντος

Ο πιο αποτελεσματικός και βιώσιμος τρόπος θέρμανσης που σέβεται το Περιβάλλον , αλλά και την τσέπη σας, είναι εδώ.

Οι σύγχρονες συνθήκες για την ενέργεια, σε συνδυασμό με την τάση για έναν πιο οικολογικό και «σκεπτόμενο» τρόπο ζωής, μας οδηγούν να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και εξοικονόμησης. Οι αντλίες θερμότητας είναι η νέα απάντηση σε αυτό τον γρίφο. Με πολλαπλές δυνατότητες, δίνουν λύσεις σε θέματα όπως η οικονομική κατανάλωση, η αποτελεσματική θέρμανση και όχι μόνο. Παράλληλα, προστατεύουν το περιβάλλον καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο, γνωστό μέσο θέρμανσης.

Με δυο λόγια, οι αντλίες θερμότητας είναι ένα σύστημα θέρμανσης, με μεγάλο εύρος εφαρμογών που καλύπτει τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε σπιτιού, ενώ παράλληλα είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Η λειτουργία του βασίζεται στην τεχνολογία που επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας από έναν χώρο χαμηλής θερμοκρασίας σε έναν χώρο υψηλότερης. Πρόκειται για μια τεχνολογία πάνω στις ίδιες αρχές με αυτές του μηχανισμού των ψυγείων, των κλιματιστικών κ.λπ. που ονομάζεται ψυκτικός κύκλος. Ο εξωτερικός αέρας διαπερνά την αντλία θερμότητας, αποκτά την επιθυμητή θερμοκρασία και διοχετεύεται στο εσωτερικό του σπιτιού, για την κεντρική θέρμανση και τη θέρμανση του νερού.

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε τύπο σπιτιού εύκολα, γρήγορα και το πιο σημαντικό… πάνω στις υπάρχουσες σωληνώσεις θέρμανσης. Αντικαθιστούν τον λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου απαιτώντας ελάχιστο χώρο εγκατάστασης, αντίστοιχο σε μέγεθος με μιας εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού. Η λειτουργία τους μπορεί να συνδυαστεί αν θέλετε και με ηλιακό θερμοσίφωνα – για οικονομικότερο ζεστό νερό χρήσης - και με σύστημα φωτοβολταϊκών, για μηδενισμό του κόστους θέρμανσης.

Πέρα από την ευκολία εγκατάστασης, κερδίζετε σε τρία επιπλέον επίπεδα: στην απόδοση, την οικονομία ενώ κερδίζει και το περιβάλλον! Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται εξίσου για θέρμανση και ψύξη. Είναι τόσο αποτελεσματικές, που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας μειώνοντας το κόστος θέρμανσης 65% σε σχέση με συμβατικά καύσιμα. Το σπίτι εξοικονομεί έως και 80% ενέργεια! Με οικονομικούς όρους, αυτό εκφράζεται σε 52% κέρδος για εσάς, αν αντικαταστήσετε το φυσικό αέριο με αντλία θερμότητας και 55% κέρδος αντικαθιστώντας τον καυστήρα πετρελαίου.

Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Έτσι, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) μειώνονται και είναι σαν να φυτεύατε 32 δέντρα αν κάνετε το πέρασμα από φυσικό αέριο σε αντλία ή 71 δέντρα αλλάζοντας από πετρέλαιο σε αντλία. Παράλληλα, έχουν αθόρυβη λειτουργία, (60db).

Αποτελούν την ιδανική λύση να θέλετε να ανακαινίσετε το σπίτι σας ή να αντικαταστήσετε τον παλιό σας λέβητα.

Η ΔΕΗ προσφέρει το myEnergy HeatPump, ολοκληρωμένες λύσεις και εξατομικευμένες προτάσεις για τον τύπο αντλίας που ταιριάζει στο σπίτι σας, καθώς και τα αναμενόμενα οικονομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη, μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής. Μπαίνοντας στο https://heatpumps.dei.gr παίρνετε πληροφορίες για το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για το δικό σας σπίτι και πώς μπορείτε να το αποκτήσετε. Παράλληλα, μπορείτε να αποκτήσετε το εξειδικευμένο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΗ myHome HeatPump+, να κερδίσετε 500€ επιβράβευση ως κίνητρο εξοικονόμησης ενέργειας και να έχετε πρόσβαση στους επίσημους συνεργάτες ΔΕΗ, τα κορυφαία Brands της αγοράς Daikin και LG Electronics.

Κάνετε εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και ετοιμαστείτε για μια εμπειρία βιώσιμης ενέργειας. Μάθετε περισσότερα για το πώς θα βελτιώσει τη ζωή σας και το σπίτι σας, στο https://www.dei.gr/el/

