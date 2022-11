Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Φίλος Φύσσα: Βρήκαν ευκαιρία και οργανώθηκαν

Ο παιδικός φίλος του Παύλου Φύσσα κατέθεσε στη διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο να ήταν τυχαία όσα συνέβησαν τη νύχτα της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ο παιδικός φίλος τού μουσικού, Γιώργος Δούλβαρης, που κατέθεσε στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Ο μάρτυρας, που το επίμαχο βράδυ ήταν με τον Φύσσα και την παρέα τους στην καφετέρια Κοράλλι για να δουν ποδοσφαιρικό αγώνα, κατέθεσε πως εντός του καταστήματος δεν συνέβη τίποτε που να αιτιολογεί την ομάδα Χρυσαυγιτών που τους «περίμενε» έξω, όταν τελείωσε το ματς. Η θέση που εξέφρασε ο κ. Δούλβαρης στις ερωτήσεις της Έδρας για το ενδεχόμενο να έγινε κάτι μέσα στην καφετέρια που κινητοποίησε το «τάγμα», ήταν απόλυτη, ότι δέχθηκαν μια οργανωμένη επίθεση που είχε στόχο τον Παύλο Φύσσα καθώς ήταν γνωστός ως μουσικός για τις αντιφασιστικές του απόψεις.

Σύμφωνα με τον κ. Δούλβαρη, μέσα στην καφετέρια ήταν μπροστά τους δύο άτομα που τους κοιτούσαν επίμονα και λόγω της εμφάνισης τους σχολίασαν μεταξύ τους ότι «είναι φασίστες» καθώς φορούσαν άρβυλα, παντελόνι παραλλαγής και ο ένας από αυτούς μπλούζα της Χρυσής Αυγής ανάποδα.

Όπως κατέθεσε, είδαν τα άτομα αυτά κάποια στιγμή να στέλνουν μηνύματα, χωρίς να ανησυχήσουν οι ίδιοι, καθώς δεν υπήρχε καμία ένταση μεταξύ τους. Στο μεταξύ η παρέα τους είχε αυξηθεί καθώς ο Φύσσας είχε καλέσει και άλλους φίλους τους να πάνε στο Κοράλλι.

Με το τέλος του αγώνα, όπως είπε ο μάρτυρας, έξω από την καφετέρια «είδα ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα να μας κοιτάνε απειλητικά και 6-7 άτομα που μας απειλούσαν. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το σημείο. Είδα μηχανές δικάβαλες. Κράνη. Ήταν Οπλισμένοι. Είχε δύο μηχανές ΔΙΑΣ. Δεν μας βοήθησε κανένας. Όταν περάσαμε απέναντι, συνέχισαν να μας τρομοκρατούν, μας έβριζαν τις μανάδες και την οικογένεια μας και μας έλεγαν πως θα μας σκοτώσουν».

Σύμφωνα με τον φίλο του Παύλου Φύσσα, τα συγκεντρωμένα άτομα «ήταν σαν ένας λόχος, οργανωμένος» που «χτυπούσαν κάτω τα πόδια τους ρυθμικά φωνάζοντας "ου" για να μας τρομοκρατήσουν περισσότερο».

Ο μάρτυρας είπε πως μπροστά σε αυτήν την κατάσταση αποφάσισαν να φύγουν πεζή και πως όταν αντιλήφθηκαν πως οι συγκεντρωμένοι θα τους κυνηγούσαν «είπε ο Παύλος: τρέχουμε τώρα, όλοι».

Όπως κατέθεσε ο κ. Δούλβαρης ο ίδιος δεν είδε την σκηνή του εγκλήματος καθώς έφθασε στο σημείο της δολοφονίας όταν ο παιδικός του φίλος, είχε δεχθεί ήδη τις θανατηφόρες μαχαιριές από τον Γιώργο Ρουπακιά. «Είδα τον Παύλο χτυπημένο, στην αγκαλιά της Χρύσας».

Η πρόεδρος όπως και η εισαγγελέας υπέβαλλαν πολλές ερωτήσεις στον μάρτυρα σχετικά με την κατάσταση που επικράτησε εντός του καφέ.

Πρόεδρος: Η Χρύσα (σύντροφος του Φύσσα) κατέθεσε στην Αστυνομία ότι είπατε κάτι, κάποια συγκεκριμένη φράση μεγαλόφωνα μέσα στην καφετέρια..

Μάρτυρας: Δεν το θυμάμαι αυτό.

Πρόεδρος: Είπατε κάτι μεταξύ σας για τα δύο άτομα; Τι σχολιάσετε;

Μάρτυρας: Ότι ήταν φασίστες λόγω ενδυμασίας.

Πρόεδρος: Είχατε πει ότι ο Παύλος είπε κάτι για την ενδυμασία του ενός;

Μάρτυρας: Υπήρχε μία συζήτηση μεταξύ μας. Εκτιμώ ότι δεν το άκουσαν.

Πρόεδρος: Είδατε να μιλάνε στο τηλέφωνο;

Μάρτυρας: Είδα να στέλνουν μηνύματα.

Πρόεδρος: Η σύντροφος του Παύλου έχει καταθέσει πως είπατε «δεν θέλουμε φασίστες».

Μάρτυρας: Είχα πει δε θέλω φασαρίες

Πρόεδρος: Είπατε «καλύτερα να έχω ένα φίλο ένα σκουλήκι παρά χρυσαυγίτη»;

Μάρτυρας: Δε θυμάμαι κάτι τέτοιο.

Πρόεδρος: Είπατε για γερμανόσπορους;

Μάρτυρας: Όχι. Εγώ θυμάμαι ότι είπα 2-3 φορές ότι είμαστε στη γειτονιά μας και δε θέλουμε φασαρίες.

Πρόεδρος: Μήπως υπήρχε μία ατμόσφαιρα ότι κάτι θα γίνει και καλέσατε και τους άλλους φίλους σας;

Μάρτυρας: Όχι ήρθαν για παρέα.

Σύνεδρος: Κατά τη γνώμη σας όλο αυτό που έγινε ήταν τυχαίο;

Μάρτυρας: Όχι οργανώθηκαν. Μπορεί επειδή αναγνώρισαν τον Παύλο Φύσσα να βρήκαν ευκαιρία.

Η δίκη διεκόπη για τη Δευτέρα προκειμένου να λυθεί από τον ΔΣΑ θέμα που ανέκυψε με την παράσταση δικηγόρου από την Νομική Βοήθεια (που βρίσκονται σε αποχή) και εκπροσωπούν κρατούμενους κατηγορούμενους.