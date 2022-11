Πολιτική

Πλειστηριασμοί - Μητσοτάκης: “Παράθυρο” για παρέμβαση υπέρ των συνεπών δανειοληπτών

Τι είπε για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Πώς σχολίασε τις εξελίξεις με την Κιβωτό του Κόσμού. Τι ανέφερε για τα ελληνοτουρκικά και το εκλογικό δίλημμα.



«Έχουμε ένα συνεκτικό και κοστολογημένο αναπτυξιακό έργο για την Δυτική Ελλάδα, 80 και πλέον έργων υποδομών, έργων με αναπτυξιακό πρόσημο και κοινωνικό χαρακτήρα, που συγκροτεί το αφήγημα μας ότι η Πάτρα αξίζει να είναι η δυτική πύλη της χώρας προς την Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνέντευξης τύπου, που παραχωρεί αυτήν την ώρα στην Πάτρα. «Αρκεί κανείς να επισκεφθεί το ανοιχτό εργοτάξιο του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος και να συγκρίνει την τωρινή κατάσταση με τις προηγούμενες εξαγγελίες και τις κατακερματισμένες εργολαβίες» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται δικαίως ότι είναι συνεπής στις εξαγγελίες της και όταν υπάρχουν καθυστερήσεις τις αναγνωρίζουμε και τις διορθώνουμε» είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επισήμανε πως «Τα επόμενα χρόνια θεωρώ πως θα είναι χρόνια έντονης δυναμικής ανάπτυξης για την Δυτική Ελλάδα με πρωταγωνιστές τους πολίτες της Πάτρας».

Για τις παρακολουθήσεις

«Καλό είναι όσοι διακινούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας να είναι πιο προσεκτικοί», τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Διορθώνουμε τις αστοχίες, θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες πληροφοριών αλλά μεταξύ του να αναγνωρίζουμε ένα υφιστάμενο πρόβλημα και να διακινούμε λίστες χωρίς καμία τεκμηρίωση και να πρέπει να αποδεικνύουμε εμείς ότι αυτά που γράφουν κάποιοι δεν ισχύουν, υπάρχει μία μεγάλη απόσταση και μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει τι είναι ακριβές και τι όχι. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι έχουν να εισφέρουν χρήσιμα στοιχεία, ας τα καταθέσουν στη Δικαιοσύνη» ανέφερε.

Τόνισε ακόμη πως πρέπει να υπάρχει διακριση «μεταξύ αυτών που γνωρίζουμε και των διαφόρων σεναρίων επιστημονικής φαντασίας που διακινούνται με μεγάλη μεθοδικότητα από μερίδα του Τύπου και τα αγκαλιάζει αμέσως μετά η αξιωματική αντιπολίτευση».

Όπως είπε, το θέμα της ασφάλειας και του απορρήτου των επικοινωνιών είναι πολύ σημαντικό. «Καταλαβαίνω γιατί έχει υποκινήσει το δημόσιο ενδιαφέρον. Με μεγάλο θάρρος από την πρώτη στιγμή ανέλαβα τις ευθύνες που αναλογούν στην κυβέρνηση και έχουμε καταθέσει σε δημόσια διαβούλευση μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση που αναγνωρίζει διαχρονικές αστοχίες και επιχειρεί να τις θεραπεύσει» συνέχισε , τονίζοντας πως «στη διαδικασία αυτή είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε βελτίωση ή τροποποίηση του σχεδίου που έχουμε καταθέσει».

Για τους πλειστηριασμούς



Για το θέμα των πλειστηριασμών είπε ότι είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να χάνει ένας άνθρωπος το σπίτι του σε πλειστηριασμό και κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό». Υπογράμμισε ακόμη πως η πολιτική της κυβέρνησης στο ζήτημα των κόκκινων δανείων προσφέρει πολλές δυνατότητες στους πολίτες να διασώσουν τις περιουσίες τους». Σχολιάζοντας τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τη συνταξιούχο δημοσιογράφο Ιωάννα Κολοβού διερωτήθηκε: «Πόση υποκρισία χωρά σε μία φωτογραφία;». Ασκώντας δριμεια κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ακόμη ότι ήταν «ο πρωθυπουργός που θέσπισε τις εταιρείες εξαγοράς κόκκινων δανείων» και πως «επί ημερών του έγιναν 30.000 πλειστηριασμοί». «Τότε δεν τον είδα να δείχνει τόσο μεγάλο ενδια για τους ανθρώπους που έχαναν τα σπίτια τους» συμπλήρωσε.

Ανέφερε στη συνέχεια πως κάποιοι «προσπαθούν να μας γυρίσουν στις εποχές της οργής των πλατειών των Αγανακτισμένων και του κινήματος ‘Δεν Πληρώνω’» για να προσθέσει πως «η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πληρώνει και προσπαθεί να είναι συνεπής στις ρυθμίσεις της». Αναγνώρισε πάντως πως «πράγματι αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα με την αύξηση του κόστους δανεισμού» και για τον λόγο αυτό έχει ζητήσει από το ΥΠΟΙΚ «να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για τους συνεπείς δανειολήπτες, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Για Τουρκία και Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και απάντησε ότι «αρχικά να πω ότι οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς ως προς τα γεωπολιτικά γιατί η κυβέρνηση ενίσχυσε τις ΕΔ και τις συμμαχίες της. Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή».

«Ζούμε ωστόσο σε μια περίοδο που έχει ξεσπάσει πόλεμος με έναν γείτονα συχνά εριστικό και επιθετικό. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισα τη στρατηγική για την Τουρκία: Θέλουμε ειλικρινή διάλογο για το ένα ζήτημα που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και δεν είμαστε διατεθειμένοι να συζήτήσουμε με το παράλογο για παράδειγμα όσον αφορά την κυριαρχία των νησιών. Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός για το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα. Η Ελλάδα δεν είναι μια αναθεωρητική δύναμη αλλά μια δυναμη σταθερότητας και ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο. Το αν θα αλλάξει ο Ερντογάν δεν θα το κρίνω εγώ. Πολλά που ακούγονταιν από την ηγεσία της Τουρκίας οφείλονται στην προεκλογική περίοδο αλλά από πίσω υπάρχει ένας δομικός αναθεωρητισμός» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ειδικά, δε, για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια συνάντηση με τον Ερντογάν απάντησε ότι «δεν ξέρω το πότε και με ποιες συνθήκες θα γίνουν συζητήσει με την Τουρκία αλλά αυτό θα γίνει χωρίς καμία έκπτωση στις εθνικές μας θέσεις».

Για την "Κιβωτό του Κόσμου"

«Στενάχωρη ιστορία αυτή με την Κιβωτό του Κόσμου και δεν είναι δουλειά μας να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα της έρευνας των αρχών. Είχαμε όμως αρκετές ενδείξεις για να αλλάξουμε το ΔΣ. Είναι άτομα με πολύ υψηλό κύρος και γνώση της παιδικής προστασίας ώστε να εξορθολογηθεί η λειτουργία της δομής αυτής» απάντησε σε άλλη ερώτηση ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε «πολιτική της κυβέρνησης και της προηγούμενης ήταν να προχωρήσουμε σε παρέμβαση ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα παιδιά σε δομές αλλά σε οικογένειες και βρήκαμε αντιστάσεις. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησής μας, μας επιτρέπει αυτές τις κινήσεις. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την κοινωνία των πολιτών αλλά θέλουμε όποιος παρέχει ένα τέτοιο κρίσιμο έργο που αφορά παιδια να πληροί πολύ υψηλές προδιαγραφές».

«Αυτή η κυβέρνηση κατέθεσε ένα συνολικό σχέδιο για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών πριν σκάσουν τα περιστατικά στον Κολωνό και το ζήτημα της Κιβωτού. Μακάρι αυτό το σχέδιο να τύχει οριζόντιας στήριξης ως προς την εφαρμογή του. Θεωρώ αδιανότο να είμαστε σε μια κομματική αντιπαράθεση για ζητήματα που επηρεάζουν την κοινωνία. Δυστυχώς αυτό έγινε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Μακάρι να εισακουστεί η ευχή μου γιατί δεν είναι δυνατόν στον δημόσιο διάλογο να διακινούνται τέτοια χυδαία υπονοούμενα» κατέληξε στην απάντηση για το θέμα της Κιβωτού του Κόσμου.

Δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την ανασυγκρότηση της Ηλείας με αφορμή ότι το 2023 θα παρουσιαστεί το σχέδιο της ΔιαΝΕΟσις για το ζήτημα αυτό και απάντησε ότι «κάναμε ένα πείραμα σε μεγάλη έκταση στη βόρεια Εύβοια για το πώς μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε μια περιοχή που υπέστη μια καταστροφική φωτιά μεγάλης έκτασης όχι σαν της Ηλείας».

«Είχαμε μια καλή αντιπυρική περιόδο αν και είχαμε αρκετές φωτιές στη δυτική Ελλάδα και ειδικά στην Ηλεία. Είμαι ικανοποιημένος ότι απέδωσαν οι προληπτικές δράσεις και αυτό θα συμβεί και φέτος τον χειμώνα. Είναι κοινός τόπος ότι η απόκριση στις πυρκαγίες το καλοκαίρι του 2022 ήταν καλύτερη και ως προς τα εναέρια μέσα και την ανταπόκριση των επίγειων δυνάμεων. Πιστεύω ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι, όχι ότι δεν θα έχουμε φωτιές και χρονιές που θα είναι χειρότερα ή καλύτερα τα πράγματα, αλλα νομίζω ότι έχουμε βελτίωσει τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες»

Για το ζήτημα της υγείας ο πρωθυπουργός είπε ότι «το ΕΣΥ χρειάζεται πιο δομικές παρεμβάσεις: Πώς θα κρατησουμε του γιατρούς, πώς θα έχουμε όσμωση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πώς θα αναδιατάξουμε τις δυνάμεις χωρίς να κλείσει κανένα νοσοκομειο αλλά να κάνουμε καλύτερη κατανομή ώστε να βοηθάμε καλύτερα τους πολίτες. Το νεο ΕΣΥ είναι μια πρόκληση για την δεύτερη τετραετία».

Σημείωσε, δε, ότι «εντοπίσαμε 3.000 πρώιμους καρκίνους με το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά για την αποστολή SMS σε γυναίκες για να προχωρήσουν σε δωρεάν μαστογραφίες».

Δεν ιεραρχούμε τις επιλογές με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το πού θα είναι υποψηφιος στις επερχόμενες εθνικές εκλογές χαρακτηρίζοντας τιμή του το να ηγηθεί του ψηφοδελτίου της ΝΔ στην Αχαΐα στις προηγούμενες εκλογές και μιλώντας με καλά λόγια για τους 4 βουλευτές που έχουν εκλεγεί εκεί από το κυβερνών κόμμα. «Προσβλέπω σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην Αχαΐα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές αλλά σε καμία περίπτωση δεν ιεραρχούμε τις επιλογές μας με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα. Στρέφουμε την προσοχή μας σε όλη την Ελλάδα». Για τις δημοτικές εκλογές το μόνο που είπε είναι ότι «η ΝΔ παίρνει αποστάσεις στον Α΄ βαθμό από τη λογική των χρησμάτων» ανακοινώνοντας τη στήριξη στον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Το εκλογικό δίλημμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις δεύτερες εκλογές και απάντησε «έχω πει ότι η χώρα είναι δέσμια ενός εκλογικού νόμου που έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα την αναλογική που ναρκοθετεί την εκλογική σταθερότητα γι' αυτό και αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο και είπαμε ότι η αποτύπωση πρέπει να γίνει με δεν σκέφτομαι την δεύτερη εκλογή όποτε γίνουν, στο τέλος της τετραετίας, μην με ρωτήσετε την ημερομηνία γιατί δεν έχω αποφασίσει. Το τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές είναι νωρίς να το συζητήσουμε αν και ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία και πιστεύω ότι είναι εφικτός χωρίς αυτό να σημαίνει αλαζονία γιατί έχουμε δείξει ότι κυβερνάμε με τους καλύτερους με στελέχη που δεν ανήκουν στη ΝΔ.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η τοξικότητα στο πολιτικό κλίμα δεν έχουν αλλάξει τον σχεδιασμό του όσον αφορά το πότε θα γίνουν εκλογές. «Εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευση για εκλογές στο τέλος της τετραετίας αλλά δεν έχω αυταπάτες καθώς η αντιπολίτευση δεν έχει παρουσιάσει καμία ουσιαστική πρόταση. Όταν δεν μπορείς να μιλήσεις πολιτικά για τα προβλήματα καταφεύγεις στην τοξικότητα, τα δήθεν σκάνδαλα».

«Από τη μια υπάρχει μια κυβέρνηση που λύνει προβλήματα κάνει προσαρμογές και από την άλλη μια αντιπολίτευση που το μόνο που λέει είνα ότι έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης

Θέτοντας το εκλογικό δίλημμα είπε ότι «οι πολίτες ψηφίζουν κυβέρνηση και πρωθυπουργό και θα συγκρίνουν τα 4 χρονια ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπιρα και τα 4 χρόνια ΝΔ με εμένα. Θα κρίνουν ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει την Τουρκία καλύτερα, ποιος μπορεί να φέρει επενδύσεις, να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να προχωρήσει στην ψηφιοποίηση του κράτους, θα προσέλθει στην κάλπη και θα υποκλιθούμε με ευλάβεια στο εκλογικό αποτέλεσμα».

Παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου για την Πάτρα του 2030 στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

«Είμαστε εδώ για να ακούμε την τοπική κοινωνία» επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην διάρκεια της οποίας έγινε η παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου για την Πάτρα του 2030. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα περισσότερα από 80 έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούνται, έχουν δρομολογηθεί ή σχεδιάζονται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου για την Πάτρα του 2030 παρουσία πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου και του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Την εκδήλωση συντόνισε ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο, μελετημένο και κοστολογημένο σχέδιο για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της Πάτρας, της Αχαΐας και συνολικά της Δυτικής Ελλάδας». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ενδεικτικό της σημασίας που δίδεται σε αυτό το σχέδιο είναι «η σημερινή παρουσία υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων και διοικητών οργανισμών. Κάτι που πιστοποιεί πως αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους ως προς την άσκηση πολιτικών και ειδικώς αυτών που έχουν περιφερειακό χαρακτήρα».

Αναφέρθηκε στην σημασία της συνεργασίας με τις Περιφέρειες και τους τοπικού παράγοντες «για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε αποδέκτες των δικών σας αγωνιών, των δικών σας προτεραιοτήτων, καθώς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τις τοπικές ιδιαιτερότητες, και πρόσθεσε ότι είμαστε πάντοτε ανοικτοί σε προτάσεις παρατηρήσεις και επισημάνσεις ώστε το αυτό το σχέδιο να γίνει πιο ουσιαστικό και πιο περιεκτικό ως προς τα αποτελέσματα τα οποία παράγει».

Ανέφερε ότι επιζητεί την συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα, σημειώνοντας ότι «την έχουμε σε εξαιρετικό επίπεδο αυτή τη συνεργασία με την Περιφέρεια και θα ήθελα να την έχουμε και με τον Δήμο Πατρέων. Θέλω να τονίσω ότι ουδέποτε η Κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά είδαμε την αυτοδιοίκηση μέσα από κομματικές παρωπίδες και εύχομαι να ισχύει και το αντίστροφο». «Η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να είναι δίκαιη» τόνισε ο πρωθυπουργός και χαρακτήρισε την Πάτρα μια πόλη με παραγωγική ιστορία, με δυναμική αστική τάξη, η οποία είχε παραπέσει τις τελευταίες δεκαετίες σε ουραγό σε ότι αφορά την ανάπτυξη.

«Αυτό ερχόμαστε να διορθώσουμε με το ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα» επεσήμανε και σημείωσε: «Αποδίδουμε πολλή μεγάλη σημασία στο να κλείσουμε εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν σε σχέση με τις υποδομές, όπως ο δρόμος Πατρών Πύργου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έργο που να αναδεικνύει στο μεγαλύτερο βαθμό τις παθογένειες του παρελθόντος αλλά και τη σύγκριση της προηγούμενης και της νυν κυβέρνησης, ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την παραγωγή δημόσιας πολιτικής».

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «το έργο αυτό ήταν καταδικασμένο να μην γίνει. Χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια του υπουργείου Υποδομών έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σήμερα είμαστε απολύτως βέβαιο καθώς το έργο τρέχει με γρήγορους ρυθμούς ότι στο τέλος του 2025 το έργο θα παραδοθεί στους κατοίκους της περιοχής».

Το πλέγμα ενεργειών, που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών, την παιδεία, την υγεία, την ποιότητα ζωής και άλλες πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της ευρύτερης περιοχής, παρουσίασαν και ανέλυσαν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο υπουργός Τουρισμού Βασιλης Κικίλιας, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Παιδείας 'Αγγελος Συρίγος, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρης Πολίτης.

Παρόντες ήταν εκπρόσωποι φορέων της ευρύτερης περιοχής και βουλευτές από τη Δυτική Ελλάδα.

