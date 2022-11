Οικονομία

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα vs Βενζινοκίνητα: Ποιο είναι πιο οικονομικό;

To Pricefox.gr κάνει την σχετική έρευνα και δίνει την απάντηση σε όλους, υπολογίζοντας κόστος αγοράς, καύσιμα και δαπάνες συντήρησης.

Μερικοί λάτρεις θα σπεύσουν να υπερασπιστούν τα αγαπημένα τους ηλεκτρικά αυτοκίνητα λέγοντας πως είναι οικονομικότερα στη συντήρηση και την τροφοδοσία, επομένως η συνολική κατοχή και χρήση τους θα πρέπει να είναι εξίσου οικονομικότερη.

Όσοι πάλι τηρούν πιο σκεπτική στάση θα αντιτάξουν ότι η σημαντικά υψηλότερη τιμή αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου έναντι των αντίστοιχων βενζινοκίνητων από τις ίδιες εταιρείες το καθιστά ακριβότερη επιλογή σε βάθος χρόνου.

Τί ισχύει τελικά; Το Pricefox.gr δίνει την απάντηση με τη νέα έρευνα όπου συγκρίνει 2 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διατίθενται στην Ελληνική αγορά (Peugeot e-2008 και Hyundai Kona Electric)με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα μοντέλα (Peugeot 2008 και Hyundai Kona).

Αρχική αγορά

Η σύγκριση ξεκινά φυσικά από την αγορά του οχήματος. Θεωρώντας ότι τα οχήματα αγοράζονται καινούργια και όχι μεταχειρισμένα, οι εκδόσεις και οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:

Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 S: 24.600€

Peugeot e-2008 (ACTIVE PLUS On Board Charger 11 kW): 42.200€

Hyundai Kona 1.0T 120ps 7DCT Exclusive: 21.790€

Hyundai Kona Electric Distinctive 64 kWh: 47.990€

Χιλιόμετρα στην τριετία

Για τον υπολογισμό των χιλιομέτρων στην τριετία χρησιμοποιήθηκε η μέση απόσταση το χρόνο για τους Έλληνες οδηγούς που υπολογίζεται στα 10.000 χλμ/χρόνο. Αυτό αθροίζει τα συνολικά χιλιόμετρα στην τριετία στις 30.000.

Κόστος Συντήρησης στην τριετία

Τα κόστη συντήρησης διαφέρουν ανάμεσα στα βενζινοκίνητα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθώς οι τα δεύτερα έχουν πολύ λιγότερες απαιτήσεις που αφορούν την αλλαγή φίλτρου καμπίνας τον πρώτο χρόνο και τα υγρά φρένων στα 2 ή 3 χρόνια, σύμφωνα με το newsauto. Για τα βενζινοκίνητα, τα κόστη συντήρησης αφορούν:

Το Μικρό σέρβις που γίνεται κατά μέσο όρο κάθε 10.000 χλμ

Το Μεγάλο σέρβις που γίνεται κατά μέσο όρο κάθε 20.000 χλμ.

Έξοδα αγοράς και αντικατάστασης ελαστικών (1 φορά στην τριετία)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κόστη συντήρησης στην τριετία για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα ανέρχονται στα 1200€ για τα βενζινοκίνητα οχήματα ενώ για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαμορφώνεται στα 214€ για το Peugeot e-2008 και στα 185€ για το Hyundai Kona Electric. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι αντιπροσωπείες συνήθως δίνουν κόστη σε βάθη πενταετίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επομένως οι τιμές είναι προσεγγιστικές.

Κατανάλωση

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις επίσημες ιστοσελίδες των οχημάτων, οι οποίες αφορούν κατανάλωση ανά 100 χιλιόμετρα. Όσο χαμηλότερη είναι η κατανάλωση τόσο αποδοτικότερο είναι το όχημα.

Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 S: 5,4L/100χλμ

Peugeot e-2008 (ACTIVE PLUS On Board Charger 11 kW): 17,80 kWh/100 χλμ

Hyundai Kona 1.0T 120ps 7DCT Exclusive: 5,8L/100χλμ

Hyundai Kona Electric Distinctive 64 kWh: 14,30 kWh/100 χλμ

Κόστη Βενζίνης

Δεδομένων των παγκόσμιων εξελίξεων, η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, ενώ σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτ. την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 2,114€ ανά λίτρο. Στην ίδια πηγή παρατηρείται μία πτωτική τάση τις τελευταίες εβδομάδες και παρόλο που δεν αναμένεται να πέσει στα επίπεδα προ πανδημίας, λαμβάνεται υπόψιν αυτή η τάση και η μέση τιμής της βενζίνης σε βάθος τριών ετών θεωρείται πως είναι 1,85€.

Επομένως το κόστος διαμορφώνεται σε 2.997€ για το Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 S και 3.219€ για το Hyundai Kona 1.0T 120ps 7DCT Exclusive.

Κόστος Φόρτισης

Ο υπολογισμός του κόστους φόρτισης είναι δυσκολότερος καθώς οι σταθμοί φόρτισης διαφορετικών εταιρειών έχουν διαφορετικές τιμολογήσεις και δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή αντίστοιχο παρατηρητήριο τιμών. Επιπλέον, το κόστος διαφέρει ανάλογα με την εάν ο κάτοχος του ηλεκτρικού αυτοκινήτου επιλέγει την απλή φόρτιση ή την ταχυφόρτιση. Θεωρώντας πως η φόρτιση πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης και επιλέγεται τόσο η απλή φόρτιση όσο και η ταχυφόρτιση υψηλής ισχύος, το μέσο κόστος διαμορφώνεται στα 0,45€/kWh. Επομένως στην τριετία το κόστος φόρτισης ανέρχεται στα 2043€ για το Peugeot e-2008 και στα 1930€ για το Hyundai Kona Electric.

Τέλη Κυκλοφορίας

Τα τέλη κυκλοφορίας επιβαρύνουν μόνο τα οχήματα με ρύπους. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως σε λίγα χρόνια είναι πολύ πιθανό να επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πρωτίστως σε πιο ώριμες αγορές της ΕΕ.

Με τα νεότερα δεδομένα, τα τέλη κυκλοφορίας στην τριετία αθροίζουν συνολικά σε 237€ για το Peugeot 2008 και 252€ για το Hyundai Kona.

Ετήσια Ασφάλιση Οχήματος

Συγκρίνοντας τιμές για ασφάλεια αυτοκινήτου σε online πλατφόρμες όπως το Pricefox.gr προκύπτει το παρακάτω κόστος για ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου πυρός / κλοπής με όλες τις πρόσθετες καλύψεις.

Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 S: από 200€ έως 370€ ετησίως για το ίδιο πακέτο

Peugeot e-2008 (ACTIVE PLUS On Board Charger 11 kW): από 315€ έως 463€ ετησίως για το ίδιο πακέτο

Hyundai Kona 1.0T 120ps 7DCT Exclusive: από 185€ έως 350€ ετησίως για το ίδιο πακέτο

Hyundai Kona Electric Distinctive 64 kWh: από 330€ έως 485€ ετησίως για το ίδιο πακέτο

Για τον υπολογισμό του κόστους κατοχής στη συνέχεια λαμβάνεται υπόψιν η χαμηλότερη τιμή καθώς θεωρούμε ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος επωφελείται από την online σύγκριση τιμών στο Pricefox.

Κόστος Χρήσης ή Απομείωση αξίας οχήματος

Σύμφωνα με τον οδηγό του πολίτη, το ποσοστό απομείωσης στα 3 έτη για οχήματα που ανήκουν στην κατηγορία των SUV είναι 37%. Το ποσοστό αυτό δεν παραμένει ίδιο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν μεγαλύτερο κόστος χρήσης από τα αντίστοιχα οχήματα εσωτερικής καύσης. Σύμφωνα με την έρευνα της LeasePlan για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το μέσο κόστος χρήσης αυτοκινήτου στην Ελλάδα ανέρχεται στα 564€ το μήνα.

Με βάση τα παραπάνω, η απομείωση αξίας των οχημάτων στην τριετία υπολογίζεται ως:

Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 S: 9,102€

Peugeot e-2008 (ACTIVE PLUS On Board Charger 11 kW): 22,946€

Hyundai Kona 1.0T 120ps 7DCT Exclusive: 8,247€

Hyundai Kona Electric Distinctive 64 kWh: 20,634€

Τελικά πόσο κοστίζει η κατοχή στα 3 χρόνια;





Λαμβάνοντας υπόψιν τα κόστη αγοράς, συντήρησης, βενζίνης/φόρτισης και χρήσης, το να έχει στην κατοχή του κάποιος ένα από τα παραπάνω οχήματα έχει τα αντίστοιχα κόστη εξής (Κόστος κτήσης – όλα τα κόστη στην τριετία – το ποσό κατά την πώληση στην τριετία):

Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 S: 13.736€

Peugeot e-2008 (ACTIVE PLUS On Board Charger 11 kW): 22.631€

Hyundai Kona 1.0T 120ps 7DCT Exclusive: 12.733€

Hyundai Kona Electric Distinctive 64 kWh: 22.419€

Εν κατακλείδι φαίνεται πως η αγορά ενός καινούργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου δε συμφέρει στην Ελλάδα καθώς τόσο η αρχική τιμή αγοράς είναι σημαντικά μεγαλύτερη όσο και η μετέπειτα απομείωση αξίας είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης.

Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να αλλάξουν ωστόσο στην επόμενη πενταετία καθώς όλο και περισσότεροι κατασκευαστές μπαίνουν στην αγορά δημιουργώντας έτσι πιο ανταγωνιστικές τιμές. Παράλληλα, οι επενδύσεις που γίνονται για τη δημιουργία υποδομών ικανών να υποστηρίξουν την ευρύτερη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων θα μειώσουν το κόστος χρήσης τους.

