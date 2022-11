Κοινωνία

“Φειδιππίδειος Δρόμος”: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του αγώνα δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλειστοί θα είναι οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου.

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου υπεραπόστασης με την επωνυμία «7ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος», την Πέμπτη 24-11-2022 και από ώρα 06:00΄ έως 09:00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή, σταδιακή και για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για τη διέλευση των αθλητών, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης -Λ.Ε.Α.- (όπου υπάρχει), στην κατωτέρω διαδρομή:

Μουσείο Κεραμεικού (Αρχαία Αγορά) – Ερμού – Πειραιώς – Ιερά Οδός - Λ. Αθηνών – Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου – Ιερά Οδός (1η Είσοδος πόλεως Ελευσίνας) – Ηρ. Πολυτεχνείου - Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (έως τα όρια των Νομών Αττικής - Κορινθίας)

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από το ανωτέρω οδικό δίκτυο, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρονάλντο: Τα σενάρια για τη νέα του ομάδα

Μουντιάλ 2022 - Τετάρτη: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Αρπαγή 15χρονης: η ανήλικη ζήτησε βοήθεια από “Το Χαμόγελο του παιδιού”