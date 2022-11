Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Μήνυμα από 112

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός έχει σημάνει για μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Ασπρόπυργο. Η εστία εντοπίζεται σε εγκαταστάσεις εταιρίας διαχείρισης αποβλήτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης στον Ασπρόπυργο σημειώθηκε φωτιά σε εξωτερικό χώρο εταιρίας διαχείρισης αποβλήτων.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ και έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χώρο επαγγελματικού κτηρίου, στο 16ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στην περιοχή του #Ασπρόπυργος.

Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 13 οχήματα ενώ μεταβαίνει ειδικό όχημα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2022

Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση, ενώ υπογραμμίζεται ότι «η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο καθώς και το σύστημα πυρασφάλειας της εταιρείας».

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον χώρο επαγγελματικού κτηρίου στον #Ασπρόπυργο Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2022

Όπως φαίνεται παρακάτω σε φωτογραφίες και βίντεο του korinthostv, πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό, ενώ η κυκλοφορία στην Αθηνών – Κορίνθου στο σημείο γίνεται κανονικά:

Μήνυμα του 112

Μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής από το 112 εστάλη πριν από λίγο για την εν εξελίξει φωτιά. «Αν βρίσκεστε στον Ασπρόπυργο, καταφύγετε σε κλειστό κτήριο τώρα. Κλείστε τα παράθυρα και μείνετε μακρυά από υαλοπίνακες. Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση» αναφέρει η προειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα γονατίσει, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι

Μουντιάλ 2022 - Τετάρτη: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τσίπρας: Οι πολίτες υποφέρουν και ο Πρωθυπουργός εκτοξεύει εξυπνάδες