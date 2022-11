Οικονομία

Black Friday - Cyber Monday: Οδηγίες για ασφαλείς online αγορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερα tips για ασφαλείς αγορές την περίοδο μεγάλων προσφορών όπως είναι η Black Friday και η Cyber Monday.

Η κατακόρυφη αύξηση του διαδικτυακού εμπορίου κατά την περίοδο μεγάλων προσφορών όπως είναι η Black Friday και η Cyber Monday απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους καταναλωτές -ιδιαίτερα από εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία- καθώς πολλοί είναι οι επιτήδειοι που ενδεχομένως να προσπαθήσουν να βάλουν στο στόχαστρο όχι μόνο τα χρήματα αλλά και τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, SafeLine.gr συστήνει ιδιαίτερη προσοχή αυτήν την περίοδο στους διαδικτυακούς καταναλωτές. Οι οικονομικές απάτες μάλιστα, αναφέρεται σε ανακοίνωση, αποτέλεσαν κατά το 2021 το 28% των συνολικών καταγγελιών που έλαβε η Γραμμή. Από αυτές, το 40% των καταγγελιών αφορούσε κάτι που συνέβη στο Instagram και το 39% κάποια ενέργεια στο Facebook.

Από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, SafeLine.gr συνιστάται οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται με εταιρείες που γνωρίζουν οι καταναλωτές και τις εμπιστεύονται, ενώ καλούν τους χρήστες του διαδικτύου να κοιτάζουν το κάθε site με κριτικό μάτι.

«Ελέγξτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας αν υπάρχουν όροι χρήσης, πολιτική απορρήτου, πολιτική επιστροφών, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εξίσου σημαντικό είναι να διαβάζετε τις συστάσεις άλλων πελατών προκειμένου να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα για την επιχείρηση» αναφέρει η ανακοίνωση. Επιπλέον συνιστάται η αναζήτηση του πρωτοκόλλου SSL στην ιστοσελίδα του e-shop που έχει επιλεγεί και όταν το πρωτόκολλο SSL είναι ενεργό, θα δείτε τα γράμματα «https» μπροστά από τη διαδικτυακή διεύθυνση. Το «s» σημαίνει ασφάλεια "secure". Αναζητήστε το σύμβολο του κλειδωμένου λουκέτου. Το εικονίδιο θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης. Είναι πράσινο στις νέες εκδόσεις των browsers.

Επίσης να προτιμώνται τρόποι πληρωμής που παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ευελιξία όπως αντικαταβολή, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και PayPal. Αποφύγετε την τραπεζική κατάθεση. Ποτέ μην αποθηκεύονται τα στοιχεία της κάρτας σας στο site που χρησιμοποιείτε ενώ απαραίτητα πρέπει να ελέγχεται ο λογαριασμός της πιστωτικής ανά διαστήματα για να διαπιστώσετε αν υπάρχουν «λάθος» χρεώσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «μια νεότερη έκδοση διαδικτυακών απατών αγορών περιλαμβάνει τη χρήση πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών καταστημάτων. Ανοίγουν το κατάστημα για λίγο, πουλώντας συχνά ψεύτικα επώνυμα ρούχα ή κοσμήματα. Μετά από μια σειρά από πωλήσεις, τα καταστήματα εξαφανίζονται. Χρησιμοποιούν επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν τον ψεύτικο ιστότοπό τους, επομένως μην εμπιστεύεστε έναν ιστότοπο μόνο και μόνο επειδή τον έχετε δει να διαφημίζεται ή να κοινοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καλύτερος τρόπος για να εντοπίσετε έναν ψεύτικο έμπορο ή μια απάτη μέσω διαδικτυακών αγορών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι να αναζητήσετε κριτικές πριν από την αγορά».

Ανάμεσα σε αυτά που μπορούν να ακολουθήσουν ως οδηγίες οι καταναλωτές είναι επίσης, σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, SafeLine.gr, να εμπιστευτούν το ένστικτό τους, αν κάποια προσφορά φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, το πιθανότερο είναι ότι κάτι δεν πάει καλά.

Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα Phishing υπογραμμίζεται: «Μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους ή μην ανοίγετε συνημμένα από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω messenger ή μέσω SMS που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από την τράπεζά σας, από κάποια εταιρεία ή άλλον αξιόπιστο οργανισμό και σας ζητούν να ενημερώσετε ή να επαληθεύσετε τα στοιχεία σας. Επίσης ιδιαίτερα διαδεδομένες αυτές τις ημέρες είναι οι απάτες μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όπου καλούν τους υποψήφιους καταναλωτές να κάνουν κλικ σε phishing συνδέσμους».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Μήνυμα από 112

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το Ίδρυμα για εγκαυματίες, η στήριξη και η ανάγκη να βοηθήσει (βίντεο)

Σεξουαλική επίθεση μέσα σε τρόλεϊ κατήγγειλε 14χρονη