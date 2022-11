Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: H Ιαπωνία νίκησε με ανατροπή τη Γερμανία

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και λίγο πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, οι Ιάπωνες επικράτησαν των Γερμανών στο Κατάρ.

Μετά τη Σαουδική Αραβία, η Ιαπωνία, και στη θέση της Αργεντινής, η Γερμανία. Το δεύτερο σοκ του Μουντιάλ του Κατάρ είχε ως «θύτη» άλλη μία ασιατική ομάδα και ως «θύμα» μία μεγάλη και παραδοσιακή δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το... σενάριο στο "Khalifa International Stadium" του Αλ Ραγιάν ήταν παρόμοιο με το χθεσινό (22/11) στο Λουσάιλ. Το φαβορί προηγήθηκε με πέναλτι του Γκιντογάν στο 33΄, έχασε σωρεία ευκαιριών για να «τελειώσει» το ματς και το πλήρωσε. Δύο παίκτες που αγωνίζονται στην Bundesliga και μπήκαν ως αλλαγή, ο Ντοάν της Φράιμπουργκ στο 75΄ και ο Ασάνο της Μπόχουμ στο 83΄, οδήγησαν τους «μπλε σαμουράι» στη μεγάλη ανατροπή και στη νίκη με 2-1, βάζοντας... φωτιά στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «μάνσαφτ» ξεκινά για δεύτερη σερί φορά με ήττα τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση και πλέον ελπίζει η προσπάθειά της να μην έχει την ίδια κατάληξη, καθώς το 2018, αφότου έχασε στην πρεμιέρα από το Μεξικό, ηττήθηκε και από τη Νότια Κορέα και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων.

Τα «πάντσερ» πήραν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα -όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε-, όμως οι Ιάπωνες «προειδοποίησαν» στο 8ο λεπτό, όταν έκλεψαν την μπάλα στο χώρο του κέντρου, βγήκαν ταχύτατα στην αντεπίθεση και ο Τζούνια Ιτο «βρήκε» τον Μαέντα που «νίκησε» τον Νόιερ, έχοντας εκκινήσει όμως από θέση οφσάιντ. Η Γερμανία απείλησε στο 17΄ με κεφαλιά του Ρούντιγκερ που πέρασε άουτ, στο 20΄ με «κεραυνό» του Κίμιχ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Γκόντα και στο 29΄ με την προσπάθεια του Γκιντογάν μέσα από την περιοχή να σταματάει στα σώματα των αμυνομένων.

Το γκολ που έψαχναν οι παίκτες του Χάνσι Φλικ ήρθε τελικά στο 33ο λεπτό, με πέναλτι που κέρδισε ο Ράουμ από τον τερματοφύλακα Γκόντα και αξιοποίησε ο Γκιντογάν. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η «μάνσαφτ» θα μπορούσε να «καθαρίσει» το ματς, όμως ο Γκόντα απέκρουσε αρχικά το σουτ του Κίμιχ, ο Γκνάμπρι έγινε κάτοχος της μπάλας και τη γύρισε στον Χάβερτς, ο οποίος από πολύ κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα, όμως το VAR έδειξε ότι ο επιθετικός της Τσέλσι ήταν σε αντικανονική θέση και το γκολ δεν μέτρησε.

Ο... μονόλογος της Γερμανίας συνεχίστηκε στο β΄ ημίχρονο, με τις ευκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Γκνάμπρι στο 47΄ και ο Μουσιάλα στο 51΄ αστόχησαν από καλή θέση, ενώ στο 60΄ το πλασέ του Γκιντογάν σταμάτησε στο δοκάρι. Στο δίλεπτο 70΄-71΄, ο Γκόντα έκανε τέσσερις (!) διαδοχικές αποκρούσεις, αρχικά σε σουτ των Χόφμαν και Γκνάμπρι και εν συνεχεία σε κεφαλιά και κοντινό σουτ του άσου της Μπάγερν, και πλέον ήταν η ώρα να τεθεί σε εφαρμογή ο «άγραφος νόμος» του ποδοσφαίρου...

Ο Νόιερ στο 73΄ έσωσε την ομάδα του με τρομερή απόκρουση σε κοντινό πλασέ του Ασάνο, η μπάλα κατέληξε στον Σακάι, ο οποίος όμως έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα εξουδετερωμένο. Δύο λεπτά αργότερα (75΄), ο Νόιερ ήταν και πάλι «παρών» στο σουτ του νεοεισελθόντα Μιναμίνο από πολύ πλάγια θέση, αλλά οι Γερμανοί αμυντικοί «κοιμήθηκαν» για δεύτερη συνεχή φάση και ο Ντοάν -που επίσης είχε περάσει ως αλλαγή- δεν λάθεψε σε κενή εστία και ισοφάρισε.

Ο Φλικ, που είχε αποσύρει νωρίτερα τους Γκιντογάν και Μίλερ, προσπάθησε να αντιδράσει με την είσοδο κλασικού σέντερ φορ (Φίλκρουγκ αντί του Χάβερτς που έπαιζε ως «ψευτοεννιάρι») και του -ήρωα του 2014- Μάριο Γκέτσε, αλλά στο 83΄ ήρθε το δεύτερο σοκ. Μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της γερμανικής άμυνας βρήκε τον Ασάνο -ο οποίος από την ώρα που μπήκε στο ματς... ταλαιπώρησε αφάνταστα τη γερμανική άμυνα- να φεύγει από κανονική θέση, ο επιθετικός της Μπόχουμ έμεινε όρθιος παρά το μαρκάρισμα του Σλότερμπεκ και από πλάγια δεξιά «νίκησε» τον Νόιερ.

Στα λίγα λεπτά που απέμεναν, τα «πάντσερ» έψαξαν σπασμωδικά την ισοφάριση, αλλά δεν τη βρήκαν. Το δυνατό σουτ του Γκορέτσκα στο 95΄ ήταν άστοχο και στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Νόιερ να έχει προωθηθεί, ο Ζίλε από κοντά είδε τον Εντο να κάνει μία προβολή αυτοθυσίας και να τον αποτρέπει από το να σώσει το βαθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 90΄ πέρασε στον αγώνα ο Γιουσούφα Μουκόκο, ο οποίος, σε ηλικία 18 ετών και 3 ημερών, έγινε ο νεώτερος Γερμανός ποδοσφαιριστής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ)

Κίτρινες: -

Οι συνθέσεις:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Χάνσι Φλικ): Νόιερ, Ζίλε, Ρούντιγκερ, Σλότερμπεκ, Ράουμ, Κίμιχ, Γκιντογάν (67΄ Γκορέτσκα), Γκνάμπρι (90΄ Μουκόκο), Μίλερ (67΄ Χόφμαν), Μουσιάλα (79΄ Γκέτσε), Χάβερτς (79΄ Φίλκρουγκ)

ΙΑΠΩΝΙΑ (Χατζίμε Μοριγιάσου): Γκόντα, Σακάι (75΄ Μιναμίνο), Γιοσίντα, Ιτακούρα, Ναγκατόμο (57΄ Μιτόμα), Εντο, Τανάκα (71΄ Ντοάν), Τζ. Ιτο, Καμάντα, Κούμπο (46΄ Τομιγιάσου), Μαέντα (57΄ Ασάνο)

