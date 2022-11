Κοινωνία

Ο Γιάννης Μάρκου στον ΑΝΤ1 για την επίθεση στη Βαρυμπόμπη: Το κατάλαβα όταν είδα αίμα (βίντεο)

Ο επιχειρηματίας που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην ουρά καντίνας στη Βαρυμπόμπη, περιγράφει για πρώτη φορά όσα συνέβησαν.

Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Βρέθηκε άγρια μαχαιρωμένος με 16 μαχαιριές από τη μια στιγμή στην άλλη, και όπως για πρώτη φορά λέει στον ΑΝΤ1, όλα συνέβησαν για την σειρά μπροστά από μία καντίνα.

«Μας προσπέρασε και πήγε στο ταμείο..τον άγγιξα με το δάχτυλο στον ώμο και γύρισε θυμωμένος. Του είπε πως αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και πως πολλοί περιμένουμε τη σειρά μας. Άρχισε να με βρίζει με πολύ αισχρά λόγια και είχα τα χέρια μου στη τσέπη κ άρχισε να με σπρώχνει…», περιγράφει τη στιγμή της επίθεσης ο Γιάννης Μάρκου.

Τρεις εβδομάδες παρέμεινε στο νοσοκομείο ο επιχειρηματίας.

«Η βιαιότητα και όλο το σκηνικό ούτε σε ταινία δεν το βλέπεις… Μου βγήκε το ρολόι από το χέρι και δεν είχα στραμμένη την προσοχή μου πάνω του! Ήρθε από πίσω μου την ώρα που ακουμπούσα το ρολόι στο αυτοκίνητο μου. Ήταν σκυμμένος μπροστά μου κι ένιωθα σαν να μου ρίχνει ελαφριές μπουνιές» συνέχισε την περιγραφή του.

«Όχι. Το κατάλαβα όταν είδα πολύ αίμα μπροστά μου», απάντησε στην ερώτηση «αν ένιωσε πόνο αμέσως»

Ένας φίλος του τον βοήθησε άμεσα δένοντας με μαντίλι το μηρό του.

«Μου έσωσε τη ζωή… 5 λίτρα αίμα πήγα με 1…», είπε.

«Φέρθηκε με αμεσότητα και αγάπη και έδρασε άμεσα!», δήλωσε ο δικηγόρος το επιχειρηματία, Γιάννης Μαρακάκης.

Ο δράστης της επίθεσης προφυλακίστηκε ενώ ελεύθερος μέχρι την δίκη είναι ο συγκατηγορούμενός του.

