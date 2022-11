Τεχνολογία - Επιστήμη

ESA: Παρα – αστροναύτης με αναπηρία στο διάστημα (εικόνες)

Στη Σελήνη θα ταξιδέψει η νέα αποστολή της ESA που παρουσιάστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Τη νέα τάξη των Ευρωπαίων αστροναυτών παρουσίασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA). Η ανακοίνωση έγινε στο Παρίσι μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου της ESA σε υπουργικό επίπεδο.

Η νέα τάξη (ESA Astronaut Class 2022) περιλαμβάνει πέντε αστροναύτες καριέρας που θα ενταχθούν άμεσα στο υπάρχον σώμα των Ευρωπαίων αστροναυτών, ορισμένους επιλαχόντες ή «ρεζέρβες» (που προσωρινά τουλάχιστον θα συνεχίσουν να απασχολούνται στις νυν θέσεις εργασίας τους) και -για πρώτη φορά- έναν παρα-αστροναύτη με σωματική αναπηρία.

Οι πέντε νέοι αστροναύτες που θα στελεχώσουν την ESA, είναι μία Γαλλίδα πιλότος ελικοπτέρων διάσωσης, μία Βρετανίδα αστροφυσικός, ένας Ισπανός μηχανικός, ένας Βέλγος βιοϊατρικός μηχανικός με διδακτορικό στη νευροεπιστήμη και ένας Ελβετός γιατρός. Οι «ρεζέρβες» θεωρούνται και αυτοί αστροναύτες, αλλά η εκπαίδευση τους θα ενεργοποιηθεί όταν προκύψει κάποια ανάγκη. Ο παρα-αστροναύτης -μία παγκόσμια πρωτιά για την Ευρώπη- είναι ο Βρετανός Τζον ΜακΦολ, αθλητής αγώνων δρόμων στους Παραολυμπιακούς αγώνες, ο οποίος είχε χάσει το ένα πόδι του σε τροχαίο ατύχημα όταν ήταν 19 ετών.

Η επιλογή έγινε ανάμεσα σε 22.523 υποψήφιους (17.126 άνδρες και 5.397 γυναίκες) που είχαν αρχικά κάνει σχετική αίτηση από τα κράτη μέλη, ενώ στον επόμενο γύρο είχαν προχωρήσει 831 άνδρες και 530 γυναίκες. Από την Ελλάδα είχαν κατατεθεί αρχικά 281 υποψηφιότητες (220 άνδρες και 60 γυναίκες), ενώ είχαν προκριθεί στην επόμενη φάση επιλογής 22 άνδρες και δύο γυναίκες.

Οι νέοι αστροναύτες θα παρουσιασθούν στο Κέντρο Ευρωπαίων Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας. Μετά τη συμπλήρωση 12μηνης εκπαίδευσης, θα αρχίσουν εκπαίδευση για αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και, σε επόμενο στάδιο, σε άλλες πιο μακρινές αποστολές όπως στη Σελήνη.

Ο Γερμανός γενικός διευθυντής της ESA Γιόζεφ Ασμπάχερ έκανε επίσης γνωστό ότι η συνάντηση του συμβουλίου των υπουργών των κρατών μελών ενέκρινε τελικά τη χρηματοδότηση της ESA με 16,92 δισ. ευρώ για την τριετία 2023-25, έναντι 14,51 την περίοδο 2019-22 (αύξηση προϋπολογισμού 17%).

Τα περισσότερα κονδύλια θα κατευθυνθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα (3,2 δισ. ευρώ, ποσοστό 19%), στις μεταφορές-εκτοξεύσεις στο διάστημα (2,8 δισ., ποσοστό 17%), στην ανθρώπινη και ρομποτική εξερεύνηση του διαστήματος (2,7 δισ. ευρώ, 16%), στην παρατήρηση της Γης από το διάστημα (2,7 δισ. ευρώ, 16%) και στις τηλεπικοινωνίες από το διάστημα (1,9 δισ. ευρώ, 11%).

