Τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Σερρών – Προμαχώνα.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 70χρονη σημειώθηκε στο 19ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σερρών - Προμαχώνα, σε περιοχή του Σιδηροκάστρου Σερρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 72χρονος και συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε 37χρονος.

Οι δύο οδηγοί και η γυναίκα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, όπου αργότερα η 70χρονη κατέληξε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου.

