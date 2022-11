Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε κυβερνοεπίθεση από χάκερς που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το σύνθημα Slava Ukraini (δόξα στην Ουκρανία), απάντησε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού θεσμού, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Μια ομάδα που πρόσκειται στο Κρεμλίνο ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού θεσμού, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται μια σύνθετη κυβερνοεπίθεση. Μια ομάδα φιλική προς το Κρεμλίνο ανέλαβε την ευθύνη» ανέφερε η Μετσόλα σε ανάρτησή της στο Twitter. «Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας την αντιμετωπίζουν και προστατεύουν τα συστήματά μας. Και αυτό, αφού χαρακτηρίσαμε τη Ρωσία κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας. Η απάντησή μου: Slava Ukraini (δόξα στην Ουκρανία)», πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις αυτού του τύπου (DDoS, επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης) συνίστανται συνήθως στην αποστολή πολύ μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ή αιτημάτων σύνδεσης με ένα σύστημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό.

Ενώ οι ευρωβουλευτές έχουν συγκεντρωθεί στο Στρασβούργο για την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ιστότοπος από τον οποίο αναμεταδίδονται οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες μπλόκαρε από νωρίς το απόγευμα.

«Φαίνεται ότι επηρεάζεται κυρίως ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνεργάτες μου διαπίστωσαν προβλήματα σύνδεσης αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη συνέχιση των εργασιών», ανέφερε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Φαμπιάν Κελέρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Μήνυμα από 112

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το Ίδρυμα για εγκαυματίες, η στήριξη και η ανάγκη να βοηθήσει (βίντεο)

Σεξουαλική επίθεση μέσα σε τρόλεϊ κατήγγειλε 14χρονη