Μουντιάλ 2022: Η Ισπανία διέλυσε με επτάρα την... αόρατη Κόστα Ρίκα

Εντυπωσιακοί οι «φούριας ρόχας» στον πρώτο τους αγώνα. Μαγικός Γκάβι στη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της Ισπανίας σε Μουντιάλ.

«Στόχος μας είναι να παίξουμε επτά ματς στο Κατάρ» είχε πει ο Λουίς Ενρίκε λίγο μετά την ανακοίνωση της αποστολής της Εθνικής Ισπανίας για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022, όταν είχε επικριθεί από τον Τύπο της χώρας για τις επιλογές του.

Κι αν κρίνουμε από την εικόνα της «φούρια ρόχα» στην πρεμιέρα της στον 5ο όμιλο του Μουντιάλ 2022 και την «επτάρα» (7-0) επί της Κόστα Ρίκα, δεν είναι καθόλου απίθανο να αποδειχθούν... προφητικά τα λόγια του! Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε εύρος νίκη των Ιβήρων σε τελική φάση Μουντιάλ και αντίστοιχα η πιο βαριά των Κοσταρικανών, στην 6η τους παρουσία στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Η «σεμνή τελετή» στο στάδιο «Αλ Τουμαμά» της Ντόχα είχε τελειώσει από το πρώτο ημίωρο, διάστημα στο οποίο οι Ίβηρες με μία άκρως πειστική εμφάνιση είχαν παραβιάσει την εστία του Κέιλορ Νάβας τρεις φορές, με τον έμπειρο γκολκίπερ σαφώς να ονειρευόταν ένα διαφορετικό ντεμπούτο μέσα στο 2022, τόσο σε επίπεδο εθνικής ή συλλόγου!

Η 6η παρουσία της Κόστα Ρίκα σε Παγκόσμιο Κύπελλο εξελίχθηκε σε... τραυματική εμπειρία, μιας και οι Ίβηρες φρόντισαν από πολύ νωρίς να δείξουν τις διαθέσεις τους. Αρχικά στο 11΄ από την προσπάθεια του Γκάβι (σ.σ. σε ηλικία 18 ετών και 110 ημερών ο άσος της Μπαρτσελόνα έγινε ο νεαρότερος παίκτης που φόρεσε την φανέλα της Εθνικής σε τελική φάση Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος κρατούσε το ρεκόρ αυτό από το 2006, όταν σε ηλικία 19 ετών και 41 ημερών, έλαβε μέρος στη διοργάνωση της Γερμανίας), ο οποίος έβγαλε ασίστ στον Όλμο, που δεν είχε κανένα πρόβλημα ν΄ ανοίξει το σκορ στο 11΄ (1-0), για το 100ό γκολ της Ισπανίας σε τελική φάση Μουντιάλ.

Δέκα λεπτά μετά (21΄), από πάσα του Ζόρντι Άλμπα ο Ασένσιο με σουτ στην κίνηση «έγραψε» το 2-0, ενώ στο 31΄ ο αριστερός μπακ της «Μπαρτσα» κέρδισε πέναλτι (τον αντέτρεψε ο Ντουάρτε), το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Τόρες. Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα έγινε, έτσι, ο 51ος που σκοράρει για την «ρόχα» σε Μουντιάλ! Το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε έκλεισε το πρώτο μέρος με το ευρύ 3-0, γεγονός που συνέβη για 2η φορά σε αγώνα παρόμοιας διοργάνωσης. Η πρώτη ήταν απέναντι στη Βραζιλία το 1934, όπου είχε επικράτησε με 3-1 της «σελεσάο». Η Ισπανία, όμως, δεν έμεινε εκεί. Πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα (56΄) ο Φεράν Τόρες με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και 15ο με την φανέλα της Εθνικής, ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, ενώ στο 75΄ ο Γκάβι πέτυχε ίσως το πιο όμορφο γκολ του αγώνα (5-0), με απευθείας σουτ από ασίστ του Μοράτα κι αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Νάβας. Στην εκπνοή του αγώνα ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Κάρλος Σολέρ, με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής πέτυχε το 6-0, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μοράτα έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» της ονειρεμένης εμφάνισης της Ισπανίας στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση του Κατάρ. Διαιτητής: Μ. Μοχάμεντ (ΗΑΕ) Κίτρινες: Κάλβο, Κάμπελ Οι συνθέσεις: ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Αθπιλικουέτα, Ρόδρι, Λαπόρτ, Άλμπα (64΄ Μπάλντε), Γκάβι, Μπουσκέτς (64΄ Κόκε), Πέδρι (57΄ Σολέρ), Τόρες (57΄ Μοράτα), Ασένσιο (69΄ Νίκο Γουίλιαμς), Όλμο ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ (Λουίς Σουάρες): Νάβας, Μαρτίνες (46΄ Γουάστον), Φούλερ, Ντουάρτε, Κάλβο, Οβιέδο (82΄ Ματαρίτα), Κάμπελ, Μπόρχες (71΄ Αγκιλέρα), Τεχέδα, Μπένετ (61΄ Ρουίζ), Κοντρέρας (61΄ Σαμόρα) Διαιτητής: Μ. Μοχάμεντ (ΗΑΕ) Κίτρινες: Κάλβο Οι συνθέσεις: ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Αθπιλικουέτα, Ρόδρι, Λαπόρτ, Άλμπα (64΄ Μπάλντε), Γκάβι, Μπουσκέτς (64΄ Κόκε), Πέδρι (57΄ Σολέρ), Τόρες (57΄ Μοράτα), Ασένσιο (69΄ Νίκο Γουίλιαμς), Όλμο ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ (Λουίς Σουάρες): Νάβας, Μαρτίνες (46΄ Γουάστον), Φούλερ, Ντουάρτε, Κάλβο, Οβιέδο, Κάμπελ, Μπόρχες (71΄ Αγκιλέρα), Τεχέδα, Μπένετ (61΄ Ρουίζ), Κοντρέρας (61΄ Σαμόρα)