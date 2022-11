Κόσμος

ΗΠΑ: Νέο μήνυμα στην Τουρκία για τους S-400

Με ένα νέο μήνυμα για τους S-400 επανέρχεται το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προτρέποντας για ακόμα μια φορά την Τουρκία να εγκαταλείψει το ρωσικό σύστημα. Η τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έρχεται στον απόηχο της δήλωσης του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, που υποστήριξε ότι η Άγκυρα θα χρησιμοποιήσει το ρωσικό σύστημα S-400. Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε νέα συναλλαγή με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, ενέχει τον κίνδυνο της επιβολής πρόσθετων κυρώσεων CAATSA .

Όπως σημείωσε, «η θέση μας για το σύστημα S-400 δεν έχει αλλάξει: οι ρωσικοί S-400 είναι ασύμβατοι με τον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ, απειλούν την ασφάλεια της τεχνολογίας του ΝΑΤΟ και δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ.

Αυτή η σημαντική συναλλαγή (αγορά) από τη Ρωσία ενεργοποίησε τις κυρώσεις CAATSA βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ. Προτρέπουμε την Τουρκία να μην διατηρήσει το σύστημα.

Η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η απόκτηση των S-400 έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι Σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία, για τη μείωση των εξαρτήσεων από τον ρωσικό εξοπλισμό.

Προτρέπουμε την Τουρκία, και όλους τους εταίρους και τους συμμάχους των ΗΠΑ, να αποφύγουν μελλοντικές αγορές ρωσικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων S-400, που προσφέρουν στη Ρωσία έσοδα, πρόσβαση και επιρροή. Οποιεσδήποτε τέτοιες συναλλαγές θα μπορούσαν να υπόκεινται σε κυρώσεις CAATSA ξεχωριστά και επιπλέον αυτών που έχουν ήδη επιβληθεί».

