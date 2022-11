Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο - Κώστας Βαξεβάνης: Η κατάθεση και τα πυρά κατά της Ελένης Ράικου

Πυρά εξαπέλυσε ο Κώστας Βαξεβάνης καταθέτοντας στο Ειδικό Δικαστήριο κατά της εισαγγελέως Εφετών, Ελένης Ράικου. Ο διάλογος του δημοσιογράφου με την πρόεδρο.

Κατά την 19η ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο όπου δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, κατέθεσε ο επίκουρος εισαγγελέας διαφθοράς Στέλιος Μανώλης και ο εκδότης και δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, ο οποίος θα συνεχίσει την κατάθεσή του την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022.

Ο κ. Μανώλης, σχετικά με τις τρεις αναφορές των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ προς την Εισαγγελία Διαφθοράς, κατέθεσε ότι είχε λάβει γνώση του περιεχομένου των δυο μόνον αναφορών, ενώ η 3η δεν είχε περιέλθει σε γνώση του. Κατά την άποψή του, οι αναφορές δεν αποτελούσαν μηνύσεις, δεν είχαν τα στοιχεία μήνυσης, δεν ανέφεραν συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και είχαν ενημερωτικό χαρακτήρα και στοιχεία προς διερεύνηση. Κατά την άποψη του μάρτυρα, δεν έπρεπε άμεσα να διαβιβαστούν οι επίμαχες αναφορές στη Βουλή.

Παράλληλα, σε ερώτηση της πρόεδρου του Ειδικού Δικαστηρίου, Βασιλικής Ηλιοπούλου, εάν το όνομα του πολιτικού προσώπου που καταγγελλόταν με τις αναφορές των βουλευτών θα μπορούσε να βρεθεί, ο κ. Μανώλης απάντησε «ναι», αλλά δεν είχαν οι αναφορές αυτές το χαρακτήρα μήνυσης. Επίσης, ανέφερε ότι τα στοιχεία για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που στάλθηκαν τελικά στην Βουλή, ανέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των προστατευομένων μαρτύρων, προηγουμένως δεν μπορούσε να διαβιβαστεί η δικογραφία στο κοινοβούλιο.

Σε σχετική ερώτηση της προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου, ο κ. Μανώλης απάντησε ότι τον κ. Παπαγγελόπουλο τον συνάντησε δυο φορές μόνο. Η μία ήταν όταν υπήρξε μια εθιμοτυπική επίσκεψη του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης μαζί με την τότε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στο γραφείο της κυρίας Τουλουπάκη και η δεύτερη ήταν κατά την κοπή της πίττας της Πρωτοχρονιάς.

Ο κ. Βαξεβάνης έκανε ειδικές και εκτενείς αναφορές στην πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Ράϊκου, την οποία διαδέχθηκε η κυρία Τουλουπάκη. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, η κυρία Ράικου έπρεπε να είχε παραιτηθεί από την υπόθεση της Novartis, αφού υπήρχε οικογενειακή εμπλοκή, καθώς υπάρχουν δυο εμβάσματα στον τραπεζικό λογαριασμό του συζύγού της, γιατρού στο επάγγελμα, μέσω ιατρικών προγραμμάτων-μελετών.

Ακόμη, ο κ. Βαξεβάνης αναφέρθηκε σε ξεχασμένες δικογραφίες που είχε η κυρία Ράικου όταν ήταν στην εισαγγελία Διαφθοράς, που αφορούσαν τα εξοπλιστικά προγράμματα - κάτι που αποκαλύφθηκε από την ανακρίτρια Ηλιάνα Ζαμανίκα - ενώ έκανε λόγο για απόκρυψη στοιχείων.

Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν του διοχέτευσε κανένα στοιχείο στο οποίο να στηρίχθηκε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento.

Ειδικότερα, μέρος του διαλόγου μεταξύ της προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου και του μάρτυρα, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Φτάνουμε στο σημείο όπου η εφημερίδας σας κάνει ένα δημοσίευμα για ξεχασμένη δικογραφία, τον Μάρτιο του 2017

Βαξεβάνης: Υπήρξε ένα δημοσίευμα για την εισαγγελία Διαφθοράς και την κ. Ράικου, κατόπιν πληροφοριών που είχαν διασταυρωθεί. Στο δημοσίευμα αναφέρονταν ότι η κ. Ζαμανίκα είχε καταθέσει κατά Ράικου και Ελευθεριάνου αναφορά, επειδή δεν είχαν παραδώσει μια σειρά από στοιχεία που είχαν στα χέρια τους για εξοπλιστικά. Δεν ήταν απλές αναφορές, ήταν συγκεκριμένες για την κ. Ράικου. Το δε παρασκήνιο της υπόθεσης αυτής, είναι ότι ένας πραγματογνώμονας που ερευνούσε το θέμα των οπλικών συστημάτων, διαπίστωσε ότι σκληροί δίσκοι και άλλα έγγραφα δεν είχαν παραδοθεί στην ανάκριση. Αυτός ενημέρωσε την κ. Ζαμανίκα, η οποία έκανε δυο αναφορές προς τους προϊσταμένους της και στις οποίες ανέφερε το περαστικό. Ήταν σαφής όμως η τοποθέτησή της, ότι η απόκρυψη αυτών των στοιχείων ήταν σημαντική για την έκβαση της ανάκρισης. Ζητούσε να της παραδοθούν αυτά τα στοιχεία. Εμείς είχαμε ως δεδομένο ότι πολλά στοιχεία με κιβώτια έγραφα και σκληρούς δίσκους, όλως τυχαίως δεν παραδόθηκαν.

Πρόεδρος: Αυτό το δημοσίευμα που βρήκατε είναι από τις αναφορές της Ηλιάννας Ζαμανίκα ...

Βαξεβάνης: Ο δημοσιογράφος καλύπτεται από το απόρρητο, μια φορά το έχω σπάσει όταν με μήνυσε ο Μανιαδάκης.

Πρόεδρος: Εδώ η κατηγορία είναι ότι σας το διοχέτευσε ο κατηγορούμενος Παπαγγελόπουλος.

Βαξεβάνης: Αυτό πρέπει να το αποδείξει κάποιος που το λέει. Και εγώ επιδιώχθηκε να συρθώ σε αυτό το δικαστήριο, με κατασκευές και υποθέσεις να παραλαμβάνω δήθεν κάτι χωρίς αποδείξεις. Ζητώ ό,τι καταθέτω και τα οποία αφορούν στην Ράικου και Τσατάνη, να διαβιβαστούν σε εισαγγελέα για να διωχθούν οι δύο πρώην εισαγγελείς διαφθοράς για ψευδορκία.

Πρόεδρος: Η κυρία Ράικου δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο….

Βαξεβάνης: Αντιστρέψαμε τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου για να οδηγήσουμε στα δικαστήρια ανθρώπους χωρίς αποδείξεις. Έχω ταλαιπωρηθεί τρία χρόνια με δολοφονία χαρακτήρα. Έχετε και την ιστορική ευθύνη αληθείας - οι δυο κυρίες αυτές, Τσατάνη και Ράικου, έχουν δεχθεί και οι δυο δημοσιογραφική κριτική και έχω καταγράψει και για τη σκανδαλώδη εμπλοκή τους σε διάφορα θέματα. Βρέθηκαν να πουν λοιπόν ότι μου τα έδωσε ο Παπαγγελόπουλος. Και εγώ λέω ότι τα στοιχεία αυτά μου τα έδωσε αυτός που έβγαζε τις φωτοτυπίες. Ο λόγος μου απέναντι στο λόγο της. Αυτή πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει.

Πρόεδρος: Για ποιο λόγο σε μια εισαγγελέα που είχε την εκτίμηση συναδέλφων της να γράψετε κάτι τέτοιο εναντίον της, κατά το χρόνο που χειρίζονταν μια τόσο σοβαρή υπόθεση;

Βαξεβάνης: Για να αντιστρέψω το ερώτημα. Δηλαδή να μην γράφω κάτι για κάποιον πολιτικό, δικαστή επειδή χειρίζεται κάποια υπόθεση. Δεν την κατήγγειλα εγώ, μια συνάδελφός της την κατήγγειλε. Η κυρία Ράικου έπρεπε να δηλώσει αποχή από Novartis διότι ο σύζυγος της έχει εντάλματα πληρωμής από την εταιρεία αυτή.

Πρόεδρος: Είχατε κάποιο λόγο, διαπιστώσατε ότι η έρευνα για τη Novartis δεν γίνονταν σωστά;

Βαξεβάνης: Δεν είχα άποψη για αυτό, η Novartis ξεκινάει να ψάχνεται για το Νοέμβριο του 2016 και τρεις μήνες μετά δεν είχε κάνει καμία κίνηση. Που να ξέρω εγώ τι έκανε;

Πρόεδρος: Εκείνη είπε ότι αυτό το δημοσιεύμα την οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί ….

Βαξεβάνης: Πριν προλάβει να κυκλοφορήσει η εφημερίδα, υπέβαλε την παραίτησή της λέγοντας ότι συμφέροντα την έχουν στοχοποιήσει επειδή χειρίζεται την υπόθεση της Novartis. Στη συνέχεια, το αλλάζει το αφήγημα και λέει αρχικά για πολιτικά συμφέροντα και συμφέροντα φαρμακευτικών και μετά λέει για τον Παπαγγελόπουλο. Παραιτήθηκε μια εισαγγελέας Διαφθοράς από ένα τρέιλερ δηλαδή; Τι δουλειά έχω εγώ με τα πειθαρχικά της κ. Ράικου; Εγώ δημοσίευσα ένα πραγματικό γεγονός.

Πρόεδρος: Από τον κ. Παπαγγελόπουλο δεν το έχετε πάρει…

Βαξεβάνης: Γιατί, ήταν αποδέκτης του εγγράφου για να το έχει; Η κυρία Ράικου ήταν εμπλεκόμενη σε πράξεις που κατά την άποψή μου έπρεπε να είναι κατηγορούμενη σήμερα. Είχε οικογενειακή εμπλοκή με το θέμα της Novartis ο σύζυγός της. Η οικογένεια Ράικου σχετίζονταν με το φάρμακο, δεν είναι αυτό που παρουσιάζει η κ. Ράικου. Από πού προκύπτει ότι κάποιοι προσπάθησαν να την παρεμποδίσουν; Γιατί δεν έβαλε τότε τον Παπαγγελόπουλο στο σκαμνί, το έκανε μετά από δυο χρόνια.

Πρόεδρος: Για αυτή τη συνομιλία που φέρεται να είχε ο κ. Παπαγγελόπουλος με την κ. Ράικου την γνωρίζετε;

Βαξεβάνης: Δεν τα γνωρίζω τα μεταξύ τους. Η κυρία Ράικου, αφού δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ως εισαγγελέας, προσέφερε τον εαυτό της για να δημιουργηθεί ένα πολιτικό παιχνίδι και να οδηγηθούν κάποιοι άνθρωποι σε δίκη, μεταξύ αυτών και εγώ.

