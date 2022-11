Υγεία - Περιβάλλον

Ιλαρά: Δραματική προειδοποίηση ΠΟΥ και CDC

Τη χρονιά που πέρασε λόγω κορονοϊού περίπου 40 εκατομμύρια παιδιά δεν έλαβαν μια δόση εμβολίου κατά της ιλαράς.

Η εμβολιαστική εκστρατεία κατά της ιλαράς -- μιας δυνητικά θανατηφόρας ασθένειας -- έχει μειωθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας Covid-19, θέτοντας εκατομμύρια παιδιά σε κίνδυνο, υπογραμμίζεται σε έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο ιός της ιλαράς είναι ένας από τους πιο μεταδοτικούς, αλλά το εμβόλιο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για την πρόληψη της λοίμωξης. Ωστόσο, απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη της τάξης του 95% προκειμένου να αποφευχθούν εστίες μετάδοσης.

«Εδώ και τρία χρόνια κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου για τη μείωση του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης και τον αυξημένο κίνδυνο για την υγεία των παιδιών σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο Εφραίμ Τέκλε Λεμάνγκο, υπεύθυνος για τα προγράμματα εμβολιασμού της Unicef, υπογραμμίζοντας πως στενεύουν τα περιθώρια για την ανάκτηση του χαμένου εδάφους.

Λόγω της Covid-19, «τα προγράμματα ανοσοποίησης έχουν επηρεαστεί σοβαρά», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο της έκθεσης βρίσκεται ένα παιδί που κινδυνεύει από μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί», επεσήμανε.

Τη χρονιά που πέρασε περίπου 40 εκατομμύρια παιδιά δεν έλαβαν μια δόση εμβολίου κατά της ιλαράς: την πρώτη για 25 εκατομμύρια και τη δεύτερη για 14,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με την κοινή έκθεση του ΠΟΥ και των CDC.

Ως εκ τούτου, το παγκόσμιο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς υπολογίζεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Στο «κόκκινο» βρίσκονται χώρες όπως η Νιγηρία, η Ινδία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αιθιοπία και Ινδονησία.

Από τις αρχές του 2022 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει αύξηση των σοβαρών επιδημικών κρουσμάτων. Τον περασμένο Απρίλιο, ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι τα αναφερόμενα κρούσματα ιλαράς είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% το πρώτο δίμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

