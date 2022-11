Κόσμος

Ουκρανία – Ζαπορίζια: Ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί με γεννήτριες ντίζελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός σε όλη την Ευρώπη, έχει αποκοπεί ουκ ολίγες φορές από το σύστημα ηλεκτροδότησης με τη Μόσχα και το Κίεβο να αλληλοκατηγορούνται.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έμεινε για ακόμη μια φορά χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση και έθεσε ξανά σε λειτουργία τις γεννήτριες ντίζελ που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ανακοίνωσε απόψε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

«Το τελευταίο περιστατικό υπογραμμίζει την ολοένα και πιο επισφαλή και προκλητική κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, αποκόπηκε ουκ ολίγες φορές από το δίκτυο ηλεκτροδότησης στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, εξαιτίας των βομβαρδισμών για τους οποίους Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται.

Ειδήσεις σήμερα:

FIFA World Cup Qatar 2022: Παράλληλη μετάδοση σε ΑΝΤ1 TV και ANT1+

Ο Γιάννης Μάρκου στον ΑΝΤ1 για την επίθεση στη Βαρυμπόμπη: Το κατάλαβα όταν είδα αίμα (βίντεο)

Black Friday - Cyber Monday: Οδηγίες για ασφαλείς online αγορές