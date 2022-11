Κοινωνία

Μάτι: Ληστεία και ομηρία σε μονοκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εισβολή αδίστακτων ληστών σε μονοκατοικία στο Μάτι. Έδεσαν την οικιακή βοηθό και έφυγαν με μεγάλη λεία. Ανάστατοι οι κάτοικοι από τα συνεχόμενα περιστατικά διαρρήξεων στην περιοχή.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία οικιακή βοηθός στα χέρια αδίστακτων ληστών στο Μάτι Αττικής.

Συγκεκριμένα, δύο άγνωστοι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους τα ξημερώματα της Τετάρτης εισέβαλαν σε μονοκατοικία και αφού ακινητοποίησαν την γυναίκα, την έδεσαν και την είχαν ως όμηρο όση ώρα έψαχναν το σπίτι, φεύγοντας τελικά με έργα τέχνης και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές κατάφεραν να μπουν στην μονοκατοικία ξηλώνοντας ένα παράθυρο στο ισόγειο. Στο σπίτι βρισκόταν μόνο η οικιακή βοηθός, την οποία έδεσαν για να δράσουν ανενόχλητοι και την κράτησαν όμηρο για περίπου τέσσερις ώρες.

Η οικιακή βοηθός όταν κατάφερε να λυθεί ειδοποίησε τους ιδιοκτήτες και την Αστυνομία.

Οι κάτοικοι στο Μάτι πάντως είναι ανάστατοι, καθώς έχουν γίνει πολλές διαρρήξεις και απόπειρες στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

FIFA World Cup Qatar 2022: Παράλληλη μετάδοση σε ΑΝΤ1 TV και ANT1+

Ο Γιάννης Μάρκου στον ΑΝΤ1 για την επίθεση στη Βαρυμπόμπη: Το κατάλαβα όταν είδα αίμα (βίντεο)

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Λύτρωση στην παράταση