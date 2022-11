Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Το Βέλγιο επικράτησε δύσκολα του Καναδά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Βέλγιο πήρε την νίκη και ο Καναδάς που είχε την καθολική υπεροχή στο πρώτο μέρος, όταν και έχασε πέναλτι, κέρδισε μόνο τις εντυπώσεις….

Με γκολ του Μιτσί Μπατσουαγί στην εκπνοή του ημιχρόνου (44΄) το Βέλγιο επικράτησε 1-0 του Καναδά στην Αλ Ραγιάν, στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Καλύτερος στο πρώτο μισό του παιχνιδιού ο Καναδάς, έχασε πέναλτι με τον Αλφόνσο Ντέιβις (11΄), που «νικήθηκε» από τον Τιμπό Κουρτουά.

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το πρώτο ημίχρονο δεν αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά, όμως, η αποτελεσματικότητα και η απόλυτη συγκέντρωση είναι αναπόσπαστα και ίσως τα πλέον καθοριστικά κομμάτια του παιχνιδιού.

Άρα από τη στιγμή που ο Καναδάς απέτυχε να αξιοποιήσει την υπεροχή του -καθολική σε ορισμένα διαστήματα- και παράλληλα αιφνιδιάστηκε σε μία φάση, τότε το Βέλγιο δίκαια πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια.

\

Στο 44΄ ο Αλντερβάιρελντ «γέμισε» από την άμυνα, ο Μπατσουαγί έφυγε ταχύτατα στο χώρο και σούταρε δυνατά για το 1-0, συλλαμβάνοντας... κοιμώμενους τους Καναδούς σέντερ μπακ. Μέχρι τότε, όμως, η αμερικανική ομάδα ήταν κυρίαρχη. Στο 11΄ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Καράσκο από σουτ του Μπιουκάναν. Ο Αλφόνσο Ντέιβις ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν όμως κακή και ο Κουρτουά απέκρουσε. Ακόμα και μετά το γκολ των Βέλγων, λίγο έλειψε να έλθει η ισοφάριση με τον Μπιουκάναν να αστοχεί απελπιστικά από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο παίκτης αυτός μαζί με τον Ντέιβις, τον Τζόναθαν Ντέιβιντ και τον Γιουστάκιο δημιούργησαν φοβερά προβλήματα στη βελγική άμυνα και ο Μαρτίνεθ θα έπρεπε να αλλάξει πολλά πράγματα στην ανάπαυλα αλλιώς το γκολ ήταν θέμα χρόνου για τους πρωταθλητές CONCACAF. Έτσι, ο Ισπανός προπονητής πραγματοποίησε δύο αλλαγές στο ημίχρονο (Μενιέ, Ονανά) για να αποκτήσει περισσότερη ενέργεια η ομάδα του που «υπέφερε» από το συνεχές pressing των αντιπάλων της. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν σε τέτοιο ρυθμό οι Καναδοί και έτσι το Βέλγιο άρχισε να ανακτά τον έλεγχο του παιχνιδιού. Κάτι στο οποίο βοήθησε και η είσοδος του νεαρού Τροσάρ μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Μια κεφαλιά του Λάριν που εξουδετέρωσε ο Κουρτουά στο 79΄ ήταν η καλύτερη στιγμή των Καναδών που έμειναν με τις... αναμνήσεις από την εξαιρετική τους εμφάνιση στο α΄ ημίχρονο. Η εμπειρία του Βελγίου στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων αποδείχθηκε καταλυτική κι έτσι οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν ποδαρικό με νίκη στο Κατάρ. Διαιτητής: Τζάνι Σικάζουε (Ζάμπια) Κίτρινες: Καράσκο, Μενιέ, Ονανά - Ντέιβις, Τζόνστον ΒΕΛΓΙΟ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Αλντερβάιρελντ, Βερτόνγκεν, Νεντόνκερ, Βίτσελ, Καράσκο (46΄ Μενιέ), Καστάνιε, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς (46΄ Ονάνα), Εντέν Αζάρ (62΄ Τροσάρ), Μπατσουαγί (78΄ Οπεντά) ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζον Χέρντμαν): Μπόργιαν, Τζόνστον, Μίλερ, Βιτόρια, Γιουστάκιο (81΄ Μίλαρ), Χόιλετ (58΄ Λάριν), Χάτσινσον (58΄ Κονέ), Λαριέα (74΄ Αντεκούγκμπε), Μπιουκάναν (81΄ Οσόριο), Ντέιβις, Ντέιβιντ Ειδήσεις σήμερα: FIFA World Cup Qatar 2022: Παράλληλη μετάδοση σε ΑΝΤ1 TV και ANT1+ Ο Γιάννης Μάρκου στον ΑΝΤ1 για την επίθεση στη Βαρυμπόμπη: Το κατάλαβα όταν είδα αίμα (βίντεο) Black Friday - Cyber Monday: Οδηγίες για ασφαλείς online αγορές