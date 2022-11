Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Λύτρωση στην παράταση

Το «τριφύλλι» πήρε το ροζ φύλλο αγώνα σε μια αναμέτρηση θρίλερ, με καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα, τον Ντέρικ Ουίλιαμς.

Το... πείσμα του Ντέρικ Ουίλιαμς (26π., 5/8τρ., 8ρ.) χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη στο... νήμα επί της Βίρτους Μπολόνια και την τρίτη εφετινή του στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 88-85 των Ιταλών στο ΟΑΚΑ στην παράταση (76-76 κ.α), για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον Αμερικανό να σημειώνει την ανατροπή και να «κόβει τα φτερά» των φιλοξενουμένων στα 16.2΄΄ για τη λήξη από τα 6.75, υποχρεώνοντας τους στην πέμπτη ήττα τους.

Οι... κακές παρενθέσεις του πρώτου και τέταρτου δεκαλέπτου, καλύφθηκαν από την αποφασιστικότητα των «πράσινων» στην τρίτη περίοδο, όταν κυριάρχησαν στο παρκέ και σημείωσαν την ανατροπή και τα λιγοστά λάθη, τελειώνοντας τον αγώνα με μόλις 7.

Οδηγός της ανατροπής, η διάρκεια του Ντέρικ Ουίλιας στο κομμάτι του σκοραρίσματος, τομέας στον οποίο διακρίθηκαν και οι Νέιτ Ουόλτερς (18π.), Πάρις Λι (15π.), Ντουέιν Μπέικον (14π.) και Αρτούρας Γκουντάιτις (10π.). Από τη Βίρτους πάλεψαν για το «διπλό» οι Μουχαμαντού Τζαϊτέ (20π., 10ρ.) και Σεμι Οτζελέγιε (19π.). Μοιραίος στο τέλος της παράτασης (στα 8.7΄΄ για τη λήξη) ο Ιφε Λούντμπεργκ (14π., 8ασ.), υποπίπτοντας σε επιθετικό φάουλ.

Τα δεκάλεπτα: 12-21, 38-41, 67-62, 76-76κ.α., 88-85 παρ.

Άνευρος σε άμυνα και επίθεση (3/15 σουτ εντός πεδιάς) στην πρώτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε από νωρίς να «κυνηγά» στο σκορ. Οι «πράσινοι» έχασαν τη συγκέντρωση τους στο 4΄ και ενώ ο φωτεινός πίνακας έγραφε το υπέρ τους 6-3, βλέποντας τη Βίρτους να ανεβάζει στροφές, να εκμεταλλεύεται το χωρίς αρχή, μέση και τέλος παιχνίδι του «τριφυλλιού» και με επιμέρους σκορ 1-16 να ξεφεύγει για πρώτη φορά στο 8΄ με +12 (7-19), κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +9 (12-21).

Με τον Ουόλτερς να δίνει το έναυσμα από τα 6.75 στο 12΄ (15-24), τον Γκουντάιτις να κερδίζει μάχες στην αντίπαλη ρακέτα και τους Μπέικον, Ουίλιαμς να ανεβάζουν στροφές, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε βελτιωμένος στο κομμάτι της επίθεσης στο δεύτερο δεκάλεπτο, απαντώντας με επιμέρους σκορ 12-7 και μειώνοντας τη διαφορά στο -4 (24-28) στο 14΄. Ωστόσο, με την άμυνα να μην ακολουθεί και τους Ιταλούς να βρίσκουν τα ελεύθερα μακρινά σουτ, οι «πράσινοι» πλησίασαν δύο φορές σε απόσταση αναπνοής (28-30 στο 15΄, 30-32 στο 16΄), αλλά είδαν τον Λούντμπεργκ να τρέχει ένα προσωπικό σερί 9-0 (2 τρίποντα) και να κρατάει σε απόσταση τη Βίρτους μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (38-41).

Με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να «αναχαιτίσει» τον Οτζελέγιε μέχρι το 26΄, η Βίρτους κυριάρχησε στο παρκέ, γράφοντας το 45-53. Ωστόσο, με τον Ουόλτερς να παραμένει «ζεστός» από τα 6.75, τον Ουίλιαμς να ακολουθεί και την άμυνα να αναλαμβάνει δράση, οι «πράσινοι» απάντησαν με επιμέρους σκορ 17-2, πέτυχαν την ανατροπή και στο 29΄ ξέφυγαν με 62-55. Δύο κολλητά τρίποντα του Τεόντοσιτς κράτησαν όρθια τη Βίρτους (64-62), αλλά ο Ουίλιαμς είχε την απάντηση στην εκπνοή της περιόδου από τα 8 μέτρα, διαμορφώνοντας το 67-62 στο 30΄.

Με την παραγωγικότητα να... στερεύει και πάλι στην τέταρτη, ο Παναθηναϊκός έδειξε να... αντέχει με τρίποντο του Ουίλιαμς στο 36΄ (71-68). Ωστόσο, η απάντηση του Λούντμπεργκ από τα 6.75 και το δύσκολο καλάθι του Οτζελέγιε έφεραν τη Βίρτους σε απόσταση αναπνοής (74-73), για να σημειώσει την ανατροπή στο 1:22΄ για τη λήξη ο Τεόντοσιτς με τρίποντη «βόμβα» (74-76). Αστοχία και «πράσινα» λάθη έφεραν τον Παναθηναϊκό στο... χείλος της ήττας, αλλά ο Λι στα 10΄΄ για τη λήξη πέτυχε την ισοφάριση και έστειλε τον αγώνα στην παράταση (76-76).

Οι κακές επιλογές του Παναθηναϊκού στην επίθεση έκαναν τη Βίρτους να πιστέψει στο «διπλό», ειδικά μετά το τρίποντο ανατροπής του Χάκετ στα 63΄΄ (80-83) και το καλάθι του Λούντμπεργκ στα 40΄΄ (83-85). Σε εκείνο το σημείο μίλησε ο Ουίλιαμς, εκτελώντας από τα 6.75, γράφοντας το 86-85 στα 16.2΄΄. Ο Λούντμπεργκ είχε την ευκαιρία να δώσει εκ νέου το προβάδισμα στους Ιταλούς, αλλά στα 8.7΄΄ υπέπεσε σε κομβικό επιθετικό φάουλ. Η Βίρτους σταμάτησε τον χρόνο στέλνοντας τον Μπέικον στη γραμμή των βολών, με τον Αμερικανό να μη λαθεύει και να γράφει το τελικό 88-85.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπολτάζερ, Χιμένεθ, Περάντι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης , Ουόλτερς 18 (4), Λι 15 (3), Παπαγιάννης 2 , Ουίλιαμς 26 (5) , Γ. Καλαϊτζάκης 1 , Μπέικον 14 (1), Πονίτκα 2, Γκουντάιτις 10.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Κορντινιέ , Παγιόλα 2, Μπακό 2 , Τζαϊτέ 20, Λούντμπεργκ 14 (3), Χάκετ 11 (3), Μίκι 5, Γουίμς , Οτζελέγιε 19 (3) , Τεόντοσιτς 12 (3).