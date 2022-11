Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας: Αυξάνονται αναδρομικά οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο. Τι αφορούν οι βασικοί άξονες της νομοθετικής παρέμβασης.

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκαπίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για όλους τους γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας».

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, με το νομοσχέδιο αυξάνονται αναδρομικά οι αποδοχές των γιατρών υλοποιώντας την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν αναδρομικά οι αυξήσεις στους μισθούς και στα επιδόματα των γιατρών από 28 Ιουνίου 2022.

Παράλληλα από 1.1.2023 θα καταβληθεί επιπλέον προσαύξηση του νοσοκομειακού επιδόματος των γιατρών που υπηρετούν σε ΜΕΘ καθώς και θα δοθεί μηνιαίο επίδομα σε γιατρούς που υπηρετούν στα ΤΕΠ και σε αναισθησιολόγους που υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα.

Εισάγονται οι αναγκαίες διαρθρωτικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, την ιατρική εκπαίδευση, την προαγωγή της επείγουσας ιατρικής και της μαιευτικής περίθαλψης και επιλύονται οργανωτικά ζητήματα ιατρών Ε.Σ.Υ. και λοιπά ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Βασικοί άξονες και ειδικότεροι στόχοι του νομοσχεδίου είναι κυρίως οι ακόλουθοι:

α) Η αναμόρφωση των ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων και η αύξηση των αποδοχών που αφορούν τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους έμμισθους Ειδικευόμενους Ιατρούς, τους Επικουρικούς Ιατρούς, τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., τους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και τους Μονίμους Αγροτικούς Ιατρούς και Ιατρούς Υπηρεσίας Υπαίθρου, και η επαναδιατύπωση των διατάξεων για το μισθολόγιο των ιατροδικαστών, καθώς και για τις αποδοχές των ιατρών, οδοντιάτρων και του προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, των Κέντρων Φιλοξενίας Αλλοδαπών και Προσφύγων και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η συνταγματικά κατοχυρωμένη ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, ούτως ώστε οι αποδοχές τους να είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους και σε εναρμόνιση με την υπ’ αρ. 1408/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

β) Η βελτίωση της κλινικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Ιατρικής, μέσω της εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι (6) μηνών σε κλινικές του παθολογικού ή χειρουργικού τομέα, καθώς και σε τμήματα επειγόντων περιστατικών σε επιλεγμένα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) εντός των υγειονομικών περιφερειών (Υ.ΠΕ.) της χώρας. Μέσω του προγράμματος αυτού θα είναι αποτελεσματικότερη η παροχή υπηρεσιών από τους ιατρούς που εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και πιο στοχευμένη η επιλογή της ιατρικής ειδικότητας, στην οποία θα ασκηθούν.

γ) Η τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει την κρίση και επιλογή των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ώστε να είναι εφικτή η στοχευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νοσοκομείων επιλογή μόνιμου ιατρικού προσωπικού για τη στελέχωση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Η συνεκτίμηση των αναγκών αυτών συνιστά καταλυτικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής των ιατρών, κατά τρόπο ορθολογικό και ανάλογο των αναγκών στελέχωσης των νοσοκομείων. Ειδικότερα, στην έδρα των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών συγκροτούνται συμβούλια αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση και την αναμοριοδότηση των ιατρών, που υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, για συγκεκριμένη ειδικότητα, η οποία ορίζεται για κάθε Δ.Υ.ΠΕ με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και στην έδρα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συγκροτούνται συμβούλια αρμόδια για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών, που υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις που έχει προκηρύξει το συγκεκριμένο νοσοκομείο ή το γενικό νοσοκομείο – κέντρο υγείας.

δ) Η αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης με δύο τρόπους: 1) με την επιτάχυνση της τοποθέτησης ιατρών για άσκηση σε ιατρική ειδικότητα, μέσω της μεταφοράς της διαδικασίας τοποθέτησης από το Υπουργείο Υγείας στα νοσοκομεία που αποτελούν εκπαιδευτικά κέντρα και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων και τήρηση της σειράς χρονικής προτεραιότητας και 2) μέσω της δημιουργίας ομάδων νοσοκομείων ανά ειδικότητα για τοποθέτηση ιατρών προς άσκηση για απόκτηση ειδικότητας και της κυκλικής τοποθέτησης των ιατρών στα νοσοκομεία της ομάδας, στην οποία θα ενταχθούν, καθώς και του καθορισμού του αριθμού των θέσεων προς άσκηση ιατρών ανά ειδικότητα και ανά νοσοκομείο με γνώμονα τις ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας και των πολιτών.

ε) Ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς απασχόλησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., αφενός μέσω της πρόβλεψης της δυνατότητας προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα καλύπτονται από ιατρούς που θα έχουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος. Αφετέρου θεσπίζεται η δυνατότητα για τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., υπό προϋποθέσεις, να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα για λόγους ίσης μεταχείρισης αίρεται η απαγόρευση που ίσχυε για τους πανεπιστημιακούς ιατρούς υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας να παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές.

στ) Η συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιλογή, μετά από ανοικτή προκήρυξη, και αξιολόγηση Συντονιστών Διευθυντών και να διενεργείται με εμπλουτισμένα ποιοτικά κριτήρια η επιλογή προσωρινού προϊσταμένου τμήματος ή μονάδας νοσοκομείου του ΕΣΥ, όπου απαιτείται ο ορισμός του.

ζ) Η βελτίωση των ικανοτήτων και των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τους επικουρικούς ιατρούς που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας και η ενίσχυση της λογοδοσίας τους, μέσω της θέσπισης ετήσιας αξιολόγησής τους και της συμπλήρωσης του πλαισίου που διέπει την πειθαρχική ευθύνη τους.

η) Η προαγωγή της επείγουσας ιατρικής μέσω 1) της αναγνώρισης του χρόνου άσκησης για την απόκτηση εξειδίκευσης ως χρόνου προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη ως τέτοιος στις κρίσεις ιατρών Ε.Σ.Υ. και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και 2) της πρόβλεψης περί εξέλιξης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μόνο εφόσον κατέχουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική.

θ) Η διαμόρφωση ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τη μαιευτική περίθαλψη, αφενός με έμφαση στην προαγωγή του φυσικού τοκετού, μέσω της πρόβλεψης δυνατότητας σύστασης Κέντρων Φυσικού Τοκετού είτε σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας και ιδιωτικές κλινικές ή ως αυτόνομες και αυτοτελείς μονάδες και αφετέρου μέσω της ενίσχυσης της κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας μέσω της θέσπισης σχετικού προγράμματος «μαίες στο σπίτι».

Πέρα από τις αυξήσεις που προβλέπουν οι μισθολογικές διατάξεις, τονίζεται ειδικότερα ότι εισάγονται για πρώτη φορά 1) προσαύξηση του νοσοκομειακού επιδόματος για τους ιατρούς που υπηρετούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, το ύψος της διαφοροποιείται αναλόγως αν οι εν λόγω ιατροί είναι κάτοχοι ή όχι της εξειδίκευσης της εντατικής θεραπείας, καθώς και για τους ιατρούς που ασκούνται για την απόκτηση αυτής και 2) χρηματικό επίδομα για τους ιατρούς που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, το ύψος του οποίου διαφοροποιείται αναλόγως αν οι εν λόγω ιατροί είναι κάτοχοι ή όχι της εξειδίκευσης της επείγουσας ιατρικής, καθώς και γι’ αυτούς που ασκούνται για την απόκτησή της. Τέλος, αποκτά πάγιο χαρακτήρα το προβλεπόμενο στο άρθρο 32 ν. 4816/2021 επίδομα προς τους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, καθώς και σε αυτούς που ασκούνται για την απόκτησή της.

Με τις ανωτέρω νομοθετικές παρεμβάσεις αναμένεται η αριθμητική και ουσιαστική ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού της χώρας και των συνθηκών εργασίας αυτού, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

