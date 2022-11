Κόσμος

ΗΠΑ: Νέο “φρένο” στην Τουρκία για τις επιδρομές στην Συρία

Το Πεντάγωνο εκφράζει ανησυχία για τις τουρκικές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία και την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Οι πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας στη βόρεια Συρία απείλησαν την ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και η κλιμάκωση της έντασης θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επί σειρά ετών εκστρατεία κατά των τζιχαντιστών του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε χθες Τετάρτη εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο ταξίαρχος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας Πάτρικ Ράιντερ ανέφερε συγκεκριμένα:

«Το υπουργείο Άμυνας (των ΗΠΑ) ανησυχεί βαθύτατα από την κλιμάκωση των ενεργειών στη βόρεια Συρία, το Ιράκ και την Τουρκία. Αυτή η κλιμάκωση απειλεί την πρόοδο του διεθνούς συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους στην πολυετή εκστρατεία του για τον περιορισμό και την εξάρθρωση του ISIS.

Οι πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία απείλησαν άμεσα την ασφάλεια του (στρατιωτικού) προσωπικού των ΗΠΑ που εργάζεται στη Συρία με εταίρους του εκεί για να νικήσει τον ISIS και να διατηρήσει υπό κράτηση περισσότερα από 10.000 μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

Επιπλέον, ασυντόνιστες στρατιωτικές ενέργειες απειλούν την κυριαρχία του Ιράκ.

Απαιτείται άμεση αποκλιμάκωση προκειμένου να διατηρηθεί η προσήλωση στην αποστολή με στόχο τη νίκη επί του ISIS και η διασφάλιση της ακεραιότητας του προσωπικού στην περιοχή που είναι αφοσιωμένο σε αυτήν την αποστολή (σ.σ. για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους).

Καταδικάζουμε τις απώλειες αμάχων τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία, ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας. Ανησυχούμε επίσης από τις αναφορές της σκόπιμης στόχευσης μη στρατιωτικών υποδομών.

Απευθύνοντας έκκληση για αποκλιμάκωση, αναγνωρίζουμε τις θεμιτές ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια. Θα εξακολουθήσουμε να συζητάμε με την Τουρκία και τους εταίρους μας για τη διατήρηση των συμφωνιών εκεχειρίας».