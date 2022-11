Αθλητικά

BCL - ΑΕΚ : Ήττα με… κατάρρευση για την Ένωση

Τρίτη ήττα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, με την απόδοση των «κιτρινόμαυρων» να προβληματίζει ιδιαίτερα για το μέλλον τους στην διοργάνωση.

Η ΑΕΚ... κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Τέλεκομ στη Βόννη, για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League, «πέφτοντας» με το τελικό 80-72 και βλέποντας το ρεκόρ της στον 2ο όμιλο να υποχωρεί στο 1-3.

Δυσκολεύει πλέον η υπόθεση πρόκριση για τους «κιτρινόμαυρους». Στον αντίποδα, οι Γερμανοί ανέβηκαν στο 3-1.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, η λήξη του οποίου βρήκε την ΑΕΚ στο -1 (39-38), η Ένωση έχασε την αμυντική συνοχή της, δέχθηκε ένα καταστροφικό επιμέρους σκορ 24-12 στην τρίτη περίοδο και είδε τους Γερμανούς να γράφουν στον φωτεινό πίνακα το 63-50 (30΄).

Δίχως ενέργεια, οι «κιτρινόμαυροι» παραδόθηκαν στον... επίλογο του αγώνα στις επιθετικές... ορέξεις του Σορτς, «πέφτοντας» με το τελικό 80-72.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών ο Τι Τζέι Σορτς με 27 πόντους, ενώ από την ΑΕΚ πάλεψαν ο Γιάνις Στρέλνιεκς με 17 (3/3 τρίποντα) και ο Τιμ Φρέζιερ (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 39-38, 63-50, 80-72

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Μαέστρε, Ζούπαντσιτς

Οι συνθέσεις:

ΤΕΛΕΚΟΜ ΒΟΝΝΗΣ (Ίσαλο): Ντιλέινι 11 (1), Χερέρα 4, Μάλκολμ 7 (1), Μόργκαν 11 (2), Σορτς 27 (2), Κέσενς 1, Κράτζερ 7, Τάντα 3, Γουίλιαμς 9 (3).

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φρεζίερ 16 (2), Μίτσελ 13 (1), Πετρόπουλος, Στρέλνιεκς 17 (3), Γουίλιαμς 11 (3), Φλιώνης 6 (2), Κόνιαρης, Μάντσεν 3, ΜακΓκρίφ 4 (1), Μάιλς 2, Περσίδης, Ξανθόπουλος.

