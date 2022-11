Κοινωνία

Τροχαίο στην Μεσογείων: Πεζός χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα (εικόνες)

Σοβαρά τραυματίστηκε ο άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει την Μεσογείων και παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο αυτοκίνητα

Ένα σοβαρό τροχαιο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/11) στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της γέφυρας Κατεχάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ήταν 5:40 το πρωί όταν ο πεζός άνδρας ηλικίας περίπου 35 με 40 ετών φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει την Μεσογείων, στο ρεύμα ανόδου, στο υπόγειο τμήμα της, κάτω από την γέφυρα Κατεχάκη.

Διερχόμενο όχημα, όμως, τον παρέσυρε, τον πέταξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και δευτερόλεπτα αργότερα τον χτύπησε δεύτερο διερχόμενο αυτοκίνητο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», είναι σοβαρά τραυματισμένος.

