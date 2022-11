Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: πατήρ Αντώνιος και παπαδιά μιλούν για “θρησκευτικά και πολιτικά αντίποινα”

Δηλώσεις μετά από πολλές ημέρες έκαναν οι επικεφαλής της ΚΜΟ, ενώ εξελίσσεται καταιγίδα καταγγελιών για κακοποιήσεις παιδιών και ασέλγεια. Η Οικονομική Αστυνομία κάνει “φύλλο και φτερό” την “ΚτΚ”

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο πατέρας Αντώνιος μετά τη «βροχή» καταγγελιών εις βάρος του σχετικά με την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».

«Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να έγιναν όλα αυτά. Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανένα παιδί. Γιατί τα λένε αυτά;» δηλώνει ο πατέρας Αντώνιος στο Star, ενώ από την πλευρά της, η πρεσβυτέρα αναφέρει: «Για όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει υπάρχουν απαντήσεις και για τον καθένα έχουμε κάνει χίλια καλά».

Δηλώσεις πάντως έκαναν και οι συνεργάτες του πατέρα Αντωνίου. «Δεν είναι αλήθεια οι καταγγελίες. Πίσω από αυτές υπάρχουν θρησκευτικά και πολιτικά αντίποινα», σχολιάζουν χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την «Κιβωτό του Κόσμου». Εκτός από τις καταγγελίες που έρχονται «βροχή» για τις κακοποιήσεις, τόσο από πρώην τρόφιμους της οργάνωσης, όσο και από εργαζομένους, το ίδιο αποκαλυπτικά είναι και τα οικονομικά στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οικονομικός έλεγχος της «Κιβωτού» έδειξε ότι την περίοδο 2017 – 2021, οι δωρεές στην οργάνωση άγγιξαν το αστρονομικό ποσό των 27,7 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η Οργάνωση έλαβε κρατική επιχορήγηση 100.000 ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα.

Όλα αυτά, την ώρα που η «Κιβωτός» στο site της ζητούσε συνεχώς δωρεές και μάλιστα εμφάνιζε ελλείψεις στην κάλυψη αναγκών όπως η στέγαση, η θέρμανση και άλλες ανάγκες των δομών που ζητούσε από τους δωρητές να τις καλύψουν.

Εν τω μεταξύ τα πρώτα ευρήματα από τον έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας έδειξαν πως πρόκειται για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), με την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, ή αλλιώς «Μαμα-πρες», όπως την αποκαλούν χαϊδευτικά τα παιδιά συγκόπτοντας τον τίτλο «πρεσβυτέρα», να κατέχει το 50%, και το υπόλοιπο 50% να είναι στο όνομα της 86χρονης μητέρας του πατέρα Αντώνιου. Μάλιστα οι δύο γυναίκες ήταν και οι μόνες που μπορούσαν να σηκώνουν χρήματα από τους λογαριασμού της Κιβωτού.

Την ίδια ώρα οι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία συνεχίζονται, καθώς ερευνάται και η διαδρομή που ακολούθησαν τα χρηματικά ποσά που λάμβανε η Κιβωτός του Κόσμου από χορηγίες και δωρεές. Μάλιστα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναμένεται να ερευνήσει τόσο τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου όσο και της πρεσβυτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το μεσημέρι λίγο πριν τις 15:00 ολοκληρώθηκε για σήμερα ο έλεγχος της Οικονομικής Αστυνομίας στην Κιβωτό του Κόσμου με τα ευρύματα κατά τις πρώτες αναφορές να είναι σημαντικά. Αντίστοιχα σύμφωνα με τις πληροφορίες σήμερα βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία της Κιβωτού του Κόσμου και η νέα πρόεδρος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί της περασμένης Δευτέρας και μετά τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στα αρμόδια υπουργεία, μπήκαν σε εφαρμογή οι έλεγχοι για τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού του Κόσμου αλλά και για το πού διατέθηκαν τα χρηματικά ποσά που λάμβανε ο πατήρ Αντώνιος από χορηγίες, δωρεές κι άλλες πηγές ρευστότητας.

Οι πρώτοι που ανέλαβαν να «ξεσκονίσουν» λογιστικά βιβλία, λογαριασμούς κι εμβάσματα προς και από την Κιβωτό του Κόσμου ήταν οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες κλιμάκιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. τις τελευταίες 24 ώρες κάνει «φύλλο και φτερό» τα οικονομικά στοιχεία της οργάνωσης.

Την ίδια ώρα, αρχής γενομένης από την ίδια την Κιβωτό του Κόσμου, το νέο υπηρεσιακό Δ.Σ. που ανέλαβε χθες με απόφαση του υπουργείου Εργασίας θα προχωρήσει με τάχιστες διαδικασίες σε διαχειριστικό έλεγχο. Αυτή θα είναι η πρώτη κίνηση της νέας προέδρου, Αλεξάνδρας Μαρτίνου, η οποία ανέλαβε τα ηνία του ιδρύματος, έχοντας την εμπειρία από τον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί».

Η κυρία Μαρτίνου, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στις αλλεπάλληλες συσκέψεις που έκανε χθες πριν και μετά την επισημοποίηση της ανάληψης των ηνίων της Κιβωτού, είχε επαφές με μια από τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες της χώρας, αλλά και με ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο που θα αναλάβει χωρίς χρέωση. Ο στόχος είναι να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος, προκειμένου τα μέλη του νέου Δ.Σ. να ξέρουν την κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Ήδη, ως το τέλος της εβδομάδας και πιθανώς την Πέμπτη το νέο επταμελές Δ.Σ. της Κιβωτού θα συναντηθεί για να προγραμματίσει τα επόμενα βήματά του.

Επόμενο βήμα θα είναι η οργάνωση της νέας καθημερινότητας της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς προτεραιότητα είναι να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών ανά την Ελλάδα. Γι’ αυτό θα επιστρατευτούν τις επόμενες μέρες έμπειρα στελέχη διοίκησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με τα οποία αρκετά μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν επαφή λόγω της πρότερης ενασχόλησής τους με κοινωφελή ιδρύματα. Παράλληλα και με δεδομένο ότι η χρονιά τελειώνει, το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να δει τι μέλλει γενέσθαι και με τους οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία της Κιβωτού, οι οποίοι προέρχονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από ιδιωτικές χορηγίες.

Στο πλαίσιο του διαχειριστικού ελέγχου που θα γίνει με τη βοήθεια των ορκωτών ελεγκτών και των δικηγόρων το νέο Δ.Σ. θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα από τα ερωτήματα που πλανώνται στη δημόσια σφαίρα. Για παράδειγμα, πόσα από τα περίπου 5 εκατομμύρια που είχε ως έσοδα η Κιβωτός διατέθηκαν σε σκοπούς του ιδρύματος, ενώ θα επανεξεταστούν και οι ισολογισμοί του ιδρύματος που υπάρχουν μεν, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί. Μένει, επίσης, να διασταυρωθούν οι πληροφορίες κατά πόσο οι προηγούμενες χρήσεις της Κιβωτού είχαν πλεόνασμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και τι απέγιναν αυτά τα ποσά.





