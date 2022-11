Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Λούλης: αδιανόητο ότι έκλειναν τα παιδιά στο κλουβί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει το περιβόητο κλουβί και την θέση του στο οικόπεδο, σε σχέση με τον δρόμο και τι λέει για όσα υποστηρίζουν τα παιιδά. Ποια έκκληση κάνει προς όλους για την στήριξη των ιδρυμάτων

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο βιομήχανος Κώστας Λούλης, ο οποίος έχει δωρίσει στην «Κιβωτό του Κόσμου» δύο ακίνητα για να φιλοξενηθούν παιδιά που έχουν ανάγκη.

Όπως είπε ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι γνωστός για την πλούσια φιλανθρωπική του δράση, δεν είχε άμεση επιστασία στον τρόπο διαχείρισης της δωρεάς του, όπως ανέκαθεν κάνει, αναφέροντας ακόμη πως το 2000 είχε κάνει δωρεά 100 εκατομμυρίων δραχμών στην Μητρόπολη Δημητριάδος, τα οποία «χάθηκαν», παραπέμποντας στον οικείο Μητροπολίτη για απαντήσεις σχετικά με την αξιοποίηση των χρημάτων αυτών.

Σε σχέση με την αξιοποίηση της δωρεάς του στην «Κιβωτό του Κόσμου», ο κ. Λούλης είπε πως δεν φιλοξενούνται στα σπίτια που έδωσε στην ΜΚΟ όσα παιδιά θα μπορούσαν.

Αναφερόμενος στο περιβόητο κλουβί, στο οποίο παιδιά καταγγέλλουν πως τα κλείδωναν οι υπεύθυνοι της δομής για να τα τιμωρήσουν, ο κ. Λούλης είπε πως η φωτογραφία που κυκλοφορεί «παραμορφώνει» την πραγματική εικόνα του.

Είπε πως υπήρχαν δύο κλουβιά, διαμέτρου μικρότερης των 1,5 μέτρων έκαστο και χαμηλού ύψους, στο ένα εκ των οποίων είχε πουλιά και στο άλλο ένα άλλο ζώο.

Ο κ. Λούλης είπε ακόμη πως «τα κλουβιά είναι απέναντι από την εκκλησία του χωριού, είναι απέναντι από τον δρόμο. Αδιανόητο το θεωρώ να έβαζαν εκεί ένα παιδί γιατί θα ήταν σε κοινή θέα. Αν ήθελαν να το τιμωρήσουν με βάσει την δική τους «παιδαγωγική μέθοδο», θα το έβαζαν πχ. σε ένα υπόγειο. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Ενδεχομένως εκεί τα παιδιά να έμπαιναν και να έπαιζαν».

«Το μόνο που θέλω είναι να κάνω έκκληση σε όλους και στα φιλάνθρωπα αισθήματα του καθενός να μείνουν κοντά στα ιδρύματα και στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, να μείνουν κοντά στην «Κιβωτό» που έχει 500 παιδιά γιατί έχει τεράστια έξοδα. Δεν πρέπει να τα εγκαταλείψουμε τα παιδιά και να μουδιάσουμε και να πούμε εγώ δεν ξαναδίνω τίποτα», κατέληξε ο Κώστας Λούλης.

Νωρίτερα, στην εκπομπή μίλησε για το πλαίσιο των ελέγχων και το νομικό μέρος της εξέλιξης της υπόθεσης της ΜΚΟ, ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και μια πρώην εθελόντρια της «Κιβωτού του Κόσμου», η οποία κατήγγειλε κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος φιλοξενούμενων παιδιών, με άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας σε βάρος τους, καθώς και για ελλιπή φροντίδα τους σε ότι αφορά τα ρούχα τους και την καθαριότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Πέμπτης σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τροχαίο - Μεσογείων: νεκρός ο πεζός που χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: πατήρ Αντώνιος και παπαδιά μιλούν για “θρησκευτικά και πολιτικά αντίποινα”