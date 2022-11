Οικονομία

Πλειστηριασμοί: προσωρινή λύση για την άνεργη μητέρα που “πετούσαν στον δρόμο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, μέσω της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”, οδήγησε σε άμεσες εξελίξεις για την γυναίκα που “έβγαζαν” από το σπίτι της, μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Μια προσωρινή λύση που ικανοποιεί τις άμεσες ανάγκες της νεαρής, άνεργης μητέρας, που μεγαλώνει μόνη της τα δύο ανήλικα παιδιά της και κινδύνευε στο τέλος του μηνός να βρεθεί μαζί τους «στον δρόμο», δόθηκε μετά από την δημοσιοποίηση του θέματος, την Τετάρτη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε σήμερα στην εκπομπή η δικηγόρος της γυναίκας, Κατερίνα Φραγκάκη, αμέσως μετά την προβολή του θέματος στον ΑΝΤ1, επικοινώνησαν μαζί της από την εταιρεία που είχε αγοράσει το «κόκκινο δάνειο» της μητέρας και προχώρησαν ήδη σε πλειστηριασμό του σπιτιού. Η δικηγόρος της εταιρείας την ενημέρωσε πως θα δοθεί προσωρινά η δυνατότητα που ζητούσε και η πλευρά της μητέρας, να παραμείνει στο σπίτι πληρώνοντας ενοίκιο και ακόμη πως θα εξεταστεί ένα υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσει ξανά μέσω αγοράς, το σπίτι που «έχασε» λόγω των χρεών της.

«Ήδη το σπίτι είχε χαθεί όταν ανέλαβα την υπόθεση. Κάλεσα την δικηγόρο και της είπα ότι σε ανθρώπινο επίπεδο πρέπει κάτι να γίνει, ώστε αυτή η μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά να μην μείνει στον δρόμο, αλλά μου έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες πως δεν μπορεί να γίνει κάτι και έδιναν διορία μέχρι το τέλος του μήνα για να φύγουν από το σπίτι η μητέρα με τα παιδιά. Όταν ζητούσαν να μισθώσει το ακίνητο, της έλεγαν “όχι, δεν υπάρχει τέτοια λύση, πρέπει να φύγετε από το ακίνητο”. Τώρα είπαμε πως θα πληρώνει ένα μικρό ενοίκιο και συζητήσαμε με την δικηγόρο μήπως βρεθεί μια λύση για να αποκτήσει ξανά το ακίνητο της», σημείωσε η δικηγόρος.

Η ίδια η άνεργη μητέρα, ανακουφισμένη από τις εξελίξεις και συγκινημένη και από την αγάπη των τηλεθεατών, πολλοί εκ των οποίων προσφέρθηκαν ακόμη και να την στηρίξουν οικονομικά, ευχαρίστησε τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου για την δημοσιοποίηση της υπόθεσης της, καθώς χάρη σε αυτήν βρέθηκε κάποια λύση που την ικανοποιεί.

Η γυναίκα, εμφανώς συγκινημένη είπε χαρακτηριστικά «ένιωθα μόνη μου και τώρα νιώθω ό,τι έχω μια τεράστια αγκαλιά από όλους σας».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Πέμπτης σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τροχαίο - Μεσογείων: νεκρός ο πεζός που χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: πατήρ Αντώνιος και παπαδιά μιλούν για “θρησκευτικά και πολιτικά αντίποινα”