Τροχαίο - Βόλος: Ντελιβεράς συνήλθε μετά από επτά μήνες σε κώμα

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος στο δικαστήριο, όπου δικάστηκε μια 27χρονη η οποία ενεπλάκη στο ατύχημα.

Το μεγάλο στοίχημα της ζωής κέρδισε έναν 50χρονος ντελιβεράς από τον Βόλο, που συνήλθε, αφού έμεινε σε κώμα για επτά μήνες, μετά από τροχαίο, που έγινε στον Βόλο, επί των οδών Κασσαβέτη – Γιάννη Δήμου στις 9 Οκτωβρίου 2018.



Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο ίδιος στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου δικάστηκε μια 27χρονη γυναίκα οδηγός δικύκλου που ενεπλάκη στο ατύχημα και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχη για σωματική βλάβη από αμέλεια, επειδή παραβίασε σηματοδότη. Ο 50χρονος κατηγορούταν για οδήγηση χωρίς άδεια και η δίωξη έπαυσε υφ’ όρων.



Ο 50χρονος άνδρας εργαζόταν ως διανομέας και οδηγώντας μηχανάκι συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλο που οδηγούσε η νεαρή γυναίκα. Οι δύο οδηγοί εκτιμάται ότι πέρασαν τον σηματοδότη με πορτοκαλί, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο 50χρονος ντελιβεράς δεν είχε άδεια οδήγησης.



Χαρακτηριστικό είναι, ότι από τον Οκτώβριο του 2018 που είχε γίνει το ατύχημα, οι δύο εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Δικαστήριο, καθώς ο άνδρας, είχε μεταφερθεί στη ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και επί επτά μήνες βρισκόταν σε κώμα, όπως είπε ο ίδιος στο Δικαστήριο.



Η νεαρή γυναίκα είπε πως δεν επικοινώνησε μετά το τροχαίο με τον 50χρονο επειδή ήταν σοκαρισμένη και η επαφή γινόταν μόνο μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία τον αποζημίωσε με 60.000 ευρώ.

Πηγή: magnesianews.gr

