Φυσικό αέριο - Σκρέκας: Πλαφόν στα 275 ευρώ... δεν είναι πλαφόν

Συνεδριάζει το συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες. Οι δηλώσεις του Κώστα Σκρέκα κατά την άφιξή του.



«To να μπει μία οροφή (ένα πλαφόν) στα 275 ευρώ, δεν είναι στην ουσία οροφή» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας κατά την άφιξη του στο Συμβούλιο των αρμόδιων Υπουργών στις Βρυξέλλες και επισήμανε ότι ένα πλαφόν μεταξύ «150 ευρώ και 200 ευρώ είναι ρεαλιστική οροφή»

Ο κ. Σκρέκας προσέθεσε ότι «η ενεργειακή κρίση είναι σοκαριστική. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να μένουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Οι τιμές που εκτοξεύονται απειλούν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο χωρίς αποτελέσματα. Πρέπει να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και την αξιοπιστία της Ευρώπης και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο σημερινό Συμβούλιο».

Ερωτηθείς για το τι θα έπρεπε να έχει προτείνει η Κομισιόν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι «ένας διορθωτικός μηχανισμός πρέπει να είναι πιο ρεαλιστικός, γιατί ακόμη και τον Αύγουστο, εκείνη την περίοδο που υποφέραμε από τις τιμές στο φυσικό αέριο που είχαν εκτοξευτεί, αυτός ο διορθωτικός μηχανισμός δε θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Σίγουρα πρέπει να είναι διαφορετικός και λογικός. Πρέπει να είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να ρίξουμε τις τιμές του φυσικού αερίου. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο ζήτημα που έχει η Ευρώπη είναι ότι αγοράζουμε το πιο ακριβό φυσικό αέριο στον κόσμο».

«Πρέπει να αντιδράσουμε το συντομότερο δυνατόν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χάνουμε χρόνο» ανέφερε ο Κώστας Σκρέκας συμπληρώνοντας ότι «ο μηχανισμός αλληλεγγύης πρέπει να πάει μαζί και να είναι συνδεδεμένος με τον διορθωτικό μηχανισμό».

