Καβάλα: Καθηγητής βρήκε τον μπελά του από ψεύτικο προφίλ στο Facebook

Αναστάτωση στο σχολείο με τον μαθητή που δημιούργησε ψεύτικο προφίλ με τα στοιχεία του καθηγητή.



Η παράνομη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά από έναν μαθητή γυμνασίου της Καβάλας, λίγο έλειψε να βάλει σε μεγάλους μπελάδες τον καθηγητή του.

Ο μαθητής δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο facebook με τα στοιχεία του καθηγητή του στο γυμνάσιο όπου φοιτά, με σκοπό να στέλνει μηνύματα σε συμμαθητές του. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα έγινε αντιληπτή από τον θιγόμενο καθηγητή, ο οποίος ζήτησε να αποκαλυφθεί ο δράστης, καθώς διαφορετικά θα προσέφευγε στην υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σε αυτή την περίπτωση, o μαθητής που δημιούργησε το ψεύτικο προφίλ θα βρισκόταν αντιμέτωπος με την εισαγγελική αρχή και το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για πλαστοπροσωπία και μια σειρά άλλων αδικημάτων.

Υπό αυτές τις συνθήκες και υπό το βάρος να βρεθεί σε πολύ δυσμενή θέση, ο μαθητής αποκάλυψε την ταυτότητά του και το θέμα απασχόλησε τον σύλλογο καθηγητών του γυμνασίου, που προέβη στις απαραίτητες συστάσεις στον μαθητή για συμμόρφωση, υπενθυμίζοντάς του, παράλληλα, τι συνεπάγεται μια ανάλογη πράξη στο μέλλον. Το ψεύτικο προφίλ διαγράφτηκε αμέσως και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, η σχολική κοινότητα έκλεισε το θέμα χωρίς να υπάρξουν άλλες συνέπειες.

Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καβάλας Δανιήλ Εμμανουηλίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε το θέμα λήξαν και την ενέργεια του μαθητή ως μια επιπολαιότητα, για την οποία ενημερωθήκαν οι γονείς του, οι οποίοι και καταδίκασαν την ενέργεια του παιδιού τους.

