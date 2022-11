Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητροπολίτης Μεσσηνίας: Ο πατέρας Αντώνιος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του με επίφαση το ράσο

«Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν βρισκόμαστε μπροστά σε μια απάνθρωπη συμπεριφορά μπροστά σε μια εκμετάλλευση πονεμένων, αθώων παιδιών» είπε ο Μητροπολίτης.



"Λάβρος" κατά του πατέρα Αντώνιο για όσα έκανε στην Κιβωτό του Κόσμου εμφανίστηκε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος, το πρωί της Πέμπτης.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για την υπόθεση, ο μητροπολίτης Μεσσηνία, μιλώντας στον ΣΚΑΙ σημείωσε ότι "η δήλωση του Αρχιεπισκόπου ήταν σκληρή, έτσι έπρεπε να είναι, γιατί δυστυχώς ο συγκεκριμένος κληρικός υπό την επίφαση του ράσου προσπάθησε και εκμεταλλεύτηκε την θέση του αυτή, τελικά αν αποδειχθεί, προς ίδιον όφελος".

Μεταφέροντας τα όσα συνέβησαν στην Καλαμάτα με την δομή της Κιβωτού του Κόσμου, ο κ. Χρυσοστόμος επισήμανε ότι ο πατέρας Αντώνιος στις δύο εβδομάδες που ήταν στην πόλη "επισκεπτόταν διάφορους παράγοντες, το μάθαινα περιφερειακά, εμένα δεν ήρθε να με δει. Ούτε να πάρει τυπικά την ευλογία και την άδεια. Δεν ήθελε καμία ανάμιξη της εκκλησίας σε αυτό που κάνει. Αν είχε ενταχθεί από τότε που τον κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος, θα είχαμε προλάβει πολλά πράγματα".

Επισήμανε, επίσης, ότι ο ίδιος τον κάλεσε στο γραφείο του στη μητρόπολη Μεσσηνίας "με την πρεσβυτέρα και δύο στελέχη του ΔΣ του τοπικού. Του εξήγησα ότι αυτή δεν είναι συμπεριφορά ορθοδόξου κληρικού. Δεν μπορείς να σουλατσάρεις δύο εβδομάδες στην πόλη και να μην επισκέπτεσαι τον τοπικό Μητροπολίτη".

Με αφορμή, δε, τις αποκαλύψεις για τις δωρέες και την διαχείριση στην "Κιβωτό του Κόσμου" ο μητροπολίτης Μεσσηνίας σημείωσε ότι "ο τρόπος που γινόταν η διαχείριση ήταν προσωπικός και ατομικός και δεν ελεγχόταν από κανέναν. Ποιος ελέγχει τα χρήματα και την περιουσία που αποκτήθηκε;".

"Όλοι προβληματιζόμασταν και προβληματιζόμαστε. Γίνονταν συζητήσεις. Ρωτήστε τους Μητροπολίτες που είχαν δομές στην περιοχές τους τι προβλήματα αντιμετώπιζαν. Και πώς συμπεριφερόταν ο πατήρ Αντώνιος στους Μητροπολίτες" κατέληξε ο κ. Χρυστόστομος τονίζοντας: .

"Αν όλα αυτά αληθεύουν και επιβεβαιωθούν από το ανακριτικό έργο, νομίζω βρισκόμαστε μπροστά σε μια απάνθρωπη συμπεριφορά, αντιθεσμική, μπροστά σε μια εκμετάλλευση πονεμένων, αθώων παιδιών", τόνισε ο Μητροπολίτης.

