Υγεία - Περιβάλλον

Αεροδρόμιο “Μακεδονία” – EKAB: Άσκηση για απειλή χρήσης “βρώμικης βόμβας” με ομηρία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές εικόνες από την ευρείας κλίμακας διυπηρεσιακή άσκηση πεδίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.



Με την ενεργή συμμετοχή των στελεχών του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και με τη παρουσία του Προέδρου του ΕΚΑΒ Νίκου Παπαευσταθίου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», η προγραμματισμένη, ευρείας κλίμακας διυπηρεσιακή άσκηση πεδίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.



Με βάση τον ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας και της Fraport Greece, αναφορικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ασφάλειας των 14 αερολιμένων της, το σενάριο της συγκεκριμένης άσκησης προσομοίωσης αφορούσε περιστατικό απειλής χρήσης «βρώμικης βόμβας» (συνδυασμός ραδιολογικού παράγοντα με εκρηκτικές ύλες) με τη παράλληλη εκδήλωση περιστατικού ομηρίας (αυθόρμητη οχύρωση δραστών), στον χώρο του τερματικού σταθμού 1 του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Λόγω της ιδιαιτερότητας του σεναρίου, συμμετείχε (σε τακτικό & επιχειρησιακό επίπεδο) το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών του Παρατήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) με δώδεκα διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου, δύο νοσηλευτές, τέσσερις ιατρούς και επτά συντονιστές-ασυρματιστές με δύο ειδικά εξοπλισμένα οχήματα αντιμετώπισης καταστροφών και ένα Κινητό Συντονιστικό Κέντρο του ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ, δύο ασθενοφόρα οχήματα, μία κινητή ιατρική μονάδα (ΚΙΜ) και μία μοτοσυκλέτα της Ομάδας Ταχείας Ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, τα στελέχη του Παραρτήματος του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα (ΚΕΠΥ Β.Ε.-ΕΚΑΒ) είχαν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα, για την υποδοχή τυχόν θυμάτων-τραυματιών, τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία (Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος») αλλά και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». Για τη ρεαλιστική υλοποίηση των συνθηκών του σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης, συνέδραμαν και είκοσι τελειόφοιτοι σπουδαστές (ειδικότητα διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου) του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΑΒ (ΙΕΚ-ΕΚΑΒ).

Κατά την εξέλιξη του σεναρίου της άσκησης οι διασώστες, οι νοσηλευτές και οι γιατροί του ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ, σε απόλυτη συνεργασία και συντονισμό με τα εμπλεκόμενα επιχειρησιακά στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Fraport Greece, εφάρμοσαν υποδειγματικά τις προβλεπόμενες πρακτικές και τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα σχετικά με τη διαχείριση «ΧΒΡΠ κινδύνων» (χρήση Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών υλικών) αλλά και την εν γένει αντιμετώπιση ανθρωπογενών απειλών και συμβάντων. Οι δυνάμεις του ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ επιχείρησαν σε έξι περιστατικά εκ των οποίων στα τρία πραγματοποιήθηκε απολύμανση λόγω πιθανής μόλυνσης από ραδιολογικό παράγοντα. Κατόπιν της σταθεροποίησης της κατάστασης των θυμάτων, τρία περιστατικά διεκομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και τρία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ συνόδευαν, ως ειδικοί αξιολογητές της επιχειρησιακής δράσης του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), ο Δ/ντης Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, ιατρός Δημήτρης Πύρρος, η Δ/ντρια του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), ιατρός Αναστασία Ζυγούρα καθώς και στελέχη του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ). Επίσης παρέστησαν, ως παρατηρητές, η Υπεύθυνη του Παραρτήματος του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Β.Ελλάδας), ιατρός Τζίνα Λεπτοκαρίδου, η Δ/ντρια του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ιατρός Χριστίνα Καραμπελίδου καθώς και διασώστες και στελέχη του ΕΚΑΒ.



Η συγκεκριμένη, ευρείας κλίμακας διυπηρεσιακή άσκηση πεδίου, που σχεδιάστηκε από το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Συνεργασιών & Ασκήσεων ης ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και τη Fraport Greece, είχε ως αποκλειστικό στόχο την αξιολόγηση σε τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο της ανταπόκρισης, της συνεργασίας και του συντονισμού των εμπλεκόμενων Φορέων & Υπηρεσιών κατά την αντιμετώπιση-διαχείριση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και κρίσεων. Κατά τον σχεδιασμό της λήφθηκαν υπόψη οι συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις ασφάλειας, το παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό περιβάλλον ασφάλειας αλλά και οι εμπειρίες από τη διαχείριση πραγματικών περιστατικών. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη άσκηση προσομοίωσε ένα υποθετικό περιβάλλον, ενώ τα συμβάντα του σεναρίου δεν αντιστοιχούσαν σε κάποια επίσημη εκτίμηση απειλής-κινδύνου για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Κυριακή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου”: “Φύλλο και φτερό” τα οικονομικά στοιχεία

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Το ωράριο λειτουργίας

Gallery