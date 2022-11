Ζώδια

Ζώδια: Οι ευκαιρίες, οι νέοι έρωτες και οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πολλά χαμόγελα και για πολλούς φαίνεται ότι επιφυλάσσει η ημέρα. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Η Πέμπτη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αστρολογικά ημέρα καθώς φιλοξενεί σημαντικά πλανητικά γεγονότα. Ξεκινάμε με τον Δία, τον πλανήτη των παροχών, της εύνοιας και τη στήριξης των στόχων, των σχεδίων και των επιθυμιών μας που γυρίζει σε ορθή φορά στο ζώδιο των Ιχθύων. Έτσι, μετά από ένα διάστημα που είχαμε την ευκαιρία να δούμε αν οι πράξεις μας ήταν προς το συμφέρον μας ή όχι και αν οι αποφάσεις που πήραμε για τη ζωή μας ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, τώρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά σε ποιο στέρεες βάσεις! Σήμερα πραγματοποιείται επίσης η Νέα Σελήνη του μήνα στο θετικό και αισιόδοξο ζώδιο του Τοξότη! Πρόκειται για μια θετική, ευνοϊκή Νέα Σελήνη, που υπόσχεται νέα ξεκινήματα, περισσότερες ευκαιρίες και ευχάριστες προοπτικές, χαμόγελα και καλή διάθεση μετά από καιρό που ήμασταν δύσκολα. Η ερωτική διάθεση επίσης είναι ισχυρή, με τις νέες γνωριμίες και το φλερτ να έχουν μεγάλη δυναμική, ενώ θα γεννηθούν και πολλοί νέοι έρωτες αυτό το διάστημα. Τα καλύτερα έρχονται!

ΚΡΙΟΣ

Έχετε πολύ καλή διάθεση σήμερα, και ακόμη και κάποια μικροπροβλήματα που θα παρουσιαστούν δεν θα σας επηρεάσουν. Επαγγελματικά, έχοντας συνειδητοποιήσει τα λάθη που κάνατε και εμπόδιζαν την πρόοδο σας, είστε έτοιμοι για τις πολλές ευκαιρίες που φέρνει το μέλλον! Αν εκκρεμούν θέματα σπουδών, πτυχίων, εξετάσεων θα είναι πιο εύκολο αυτές τις ημέρες να τα βάλετε σε πορεία. Οι γνωριμίες και οι επαφές με καινούργια πρόσωπα δεν σας λείπουν αλλά όσο γρήγορα ενθουσιάζεστε, τόσο γρήγορα ο ενθουσιασμός σας χάνεται…

ΤΑΥΡΟΣ

Μια δραστηριότητα που δεν την κάνετε συχνά θα καλύψει σήμερα την διάθεσή σας να κάνετε κάτι διαφορετικό. Επαγγελματικά, κινείστε με αυτοπεποίθηση και θα έχετε το αποτέλεσμα που επιδιώκετε σε μια σημαντική συνάντηση. Τα οικονομικά σας βελτιώνονται σημαντικά. Συναισθηματικά, οι ευκαιρίες να περάσετε όμορφα και να διασκεδάσετε δεν λείπουν, έστω και αν είναι κάτι προσωρινό.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Προσπαθείτε υπερβολικά να ανταπεξέλθετε σωστά σε όλες τις υποχρεώσεις σας και είστε στα άρια της υπερκόπωσης. Βρείτε χρόνο για να ξεκουραστείτε, το οφείλετε στον εαυτό σας. Επαγγελματικά μπορείτε να εργαστείτε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, όχι όμως και οι συνάδελφοι σας που δεν αντέχουν τα νεύρα σας! Συναισθηματικά, μην ασχολείστε με όσα έγιναν στο παρελθόν και δείτε πως μπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση στην προσωπική σας ζωή!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η καθημερινότητα σας θα γίνει πολύ πιο εύκολη χάρη στις λύσεις που θα βρείτε και την επιμονή που θα δείξετε για την εφαρμογή τους. Στο χώρο της εργασίας σας θα δείτε να εκπληρώνεται ένας στόχος που τον προσπαθούσατε καιρό και αυτό θα ανοίξει καινούργιες προοπτικές στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Συναισθηματικά, ήρθε η ώρα να κοιτάξετε μπροστά, στους καινούργιους ανθρώπους που έρχονται στη ζωή σας και να πάψετε να ασχολείστε με το παρελθόν…

ΛΕΩΝ

Δημιουργικοί από τη φύση σας, σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να αναδείξετε τα ταλέντα και τις ικανότητες σας και να κερδίσετε την προσοχή των γύρω σας. Επαγγελματικά, υπάρχει μια ένταση που δεν την προκαλείτε μεν εσείς αλλά επηρεάζει τη συμπεριφορά σας, και θα πρέπει να παραμείνετε όσο το δυνατόν πιο ήρεμοι για να μη χάσετε το δίκιο σας. Συναισθηματικά, οι προτάσεις που έχετε για διασκέδαση ή μια βραδινή έξοδο είναι ο καλύτερος τρόπος για να χαλαρώσετε και να περάσετε όμορφα!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αν υπάρχουν θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν σε σχέση με το σπίτι σήμερα είναι μια καλή ημέρα για αυτό. Μετακομίσεις, αγορές σπιτιού, υπογραφές συμβολαίων , όλα αυτά ευνοούνται! Επαγγελματικά ξεκινά ένα διάστημα που θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας με μεγαλύτερη ευκολία αλλά και να βγείτε από τα όρια που μόνοι βάζετε στον εαυτό σας. Στη συναισθηματική σας ζωή χαλαρώστε, αφήστε την πρωτοβουλία στον σύντροφό σας και θα ζήσετε απολαυστικές στιγμές!

ΖΥΓΟΣ

Αρκετή κινητικότητα έχει η σημερινή ημέρα, με συναντήσεις, μετακινήσεις, επαφές και επικοινωνίες με αγαπημένα πρόσωπα, που σας δίνουν χαρά και ανανεώνουν τη διάθεση σας! Μια καινούργια ιδέα ή μια διαφορετική προσέγγιση σε ένα θέμα επαγγελματικό θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για εσάς. Συναισθηματικά, θα τραβήξει την προσοχή σας ένα πρόσωπο με το οποίο θα έχετε αρκετά χρόνια διαφορά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ακόμη και αν κάποια πράγματα δεν έχουν την εξέλιξη που περιμένατε, δείξτε υπομονή και επιμονή και σε λίγο καιρό θα ξεμπλοκάρουν. Μια αλλαγή προς το καλύτερο θα υπάρξει στα οικονομικά σας αρκεί οι κινήσεις σας να είναι προσεκτικές, ενώ στα επαγγελματικά σας η ημέρα προσφέρεται για να κλείσετε συμφέρουσες συμφωνίες. Συναισθηματικά, είναι στο χέρι σας να μην αφήσετε συνηθισμένες μικροεντάσεις να επηρεάσουν αρνητικά την ερωτική σας σχέση.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά σας αγαπητοί Τοξότες, με τη Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο να υπόσχεται ανοίγματα, νέους έρωτες και ευκαιρίες μοναδικές! Σήμερα ωστόσο μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με αναποδιές της τελευταίας στιγμής που θα ανατρέψουν το πρόγραμμα σας. Επαγγελματικά δουλεύετε σε εξαντλητικούς ρυθμούς και κουράζεστε πολύ αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Τα οικονομικά σας εξακολουθούν να θέλουν προσοχή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μέσα από κάποιες σημαντικές πληροφορίες και αποκαλύψεις θα μπορέσετε να δείτε στις σωστές τους διαστάσεις και να ξεπεράσετε κάποια θέματα που σας πίεσαν ψυχολογικά και σας άγχωσαν. Επαγγελματικά, προσέχετε τις προτάσεις και τις συμφωνίες που κάνετε για να μην ζημιωθείτε. Στην ερωτική σας ζωή κρατηθείτε μακριά από περίπλοκες καταστάσεις που και δεν σας ταιριάζουν και δεν θα σας καλύψουν συναισθηματικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η πίεση που αισθάνεστε εδώ και καιρό σε θέματα οικογενειακά και σπιτιού υποχωρεί και τώρα, έχοντας λιγότερη πίεση θα μπορέσετε να κυνηγήσετε τα όνειρα σας. Επαγγελματικά είστε η ήρεμη δύναμη, που δίνετε πάντα τη σωστή λύση, την κατάλληλη στιγμή. Συναισθηματικά εισπράττετε πολύ ενδιαφέρον από το περιβάλλον σας και αυτό σας δίνει μεγαλύτερη σιγουριά για να εκδηλώσετε και εσείς τα συναισθήματα σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Η Νέα Σελήνη δίνει μεγάλη ώθηση στην καριέρα σας, κλείνοντας οριστικά θέματα που σας ταλαιπώρησαν και σας κράτησαν πίσω. Τώρα είναι η στιγμή να βάλετε νέους στόχους που θα τους δείτε να πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία. Συναισθηματικά, προστατέψτε τη σχέση σας από εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση, την ψυχολογία σας και εν τέλει τη συμπεριφορά σας.

