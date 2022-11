Πολιτική

Μητσοτάκης - Σχοινάς για Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα είναι στο... “Champions League”

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποια θέματα συζήτησαν.



O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά.



«Είμαστε στην πρώτη γραμμή των εκταμιεύσεων έχοντας υποβάλλει ένα συνεκτικό σχέδιο τα οφέλη του οποίου αφορούν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εστιάζοντας παράλληλα στο εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας κατά την τελευταία τριετία με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά. «Νομίζω ότι πετύχαμε πολλά αυτά τα τρία χρόνια σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην έναρξη της συνάντησης.



Κουβέντες «του αέρα» περί επαναδιαπραγμάτευσης του Ταμείου με ένα νόμο και με ένα άρθρο καλό είναι να μην ακούγονται



«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο τρόπος αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης είναι καθορισμένος από την ιδρυτική πράξη του ίδιου του ταμείου. Κουβέντες του αέρα περί επαναδιαπραγμάτευσης του Ταμείου με ένα νόμο και με ένα άρθρο καλό είναι να μην ακούγονται διότι ακόμα μια φορά παραπλανούν την ελληνική κοινή γνώμη και δημιουργούν προσδοκίες οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός



«Είμαστε, όντως, στο «Champions League» του Ταμείου Ανάκαμψης. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά νέα αύριο από τις Βρυξέλλες σε αυτό το θέμα. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα είναι η έγκριση νωριτερα, αυτή την εβδομάδα, του εθνικού σχεδίου, του ελληνικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων ευρώ», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Σχοινάς προσθέτοντας καταληκτικά πως «το συμπέρασμα είναι ότι σε όλα αυτά η Ελλάδα είναι στην καρδιά των ευρωπαϊκών υποθέσεων και η Ευρώπη μέσα σε όλα αυτά πρωταγωνιστεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το ασφαλέστερο δίδαγμα της τριετίας».







Ο διάλογος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά:





Κ. Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε κ. Αντιπρόεδρε, ακόμα μια φορά και χαίρομαι διότι συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής.



Είναι μία ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό. Θέλω ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας. Νομίζω ότι πετύχαμε πολλά αυτά τα τρία χρόνια σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Αν έπρεπε να συγκρατήσω μία στιγμή που η Ευρώπη πραγματικά στάθηκε και ξεπέρασε τις προσδοκίες -όχι απλά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχαμε για την ευρωπαϊκή αντίδραση- θα στεκόμουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από το οποίο η Ελλάδα, εξάλλου, είναι πολύ ωφελημένη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που εξακολουθούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των εκταμιεύσεων έχοντας υποβάλλει ένα συνεκτικό σχέδιο τα οφέλη του οποίου αφορούν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.



Πιστεύω ότι σε αυτό το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας θα συνεχίσουμε, αντιμετωπίζοντας φυσικά και όλες τις υπόλοιπες προκλήσεις, πολλές εκ των οποίων αφορούν και το δικό σας χαρτοφυλάκιο και τα ζητήματα της μετανάστευσης, των γεωπολιτικών προκλήσεων, του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, της ασφάλειας την οποία πρέπει να παρέχουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολύ εκτενώς και στα οποία περιμένουμε την Ευρώπη να είναι ακόμα πιο δραστήρια.

Μ. Σχοινάς: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την υποδοχή. Όντως αυτά τα τρία χρόνια της Επιτροπής von der Leyen ήταν χρόνια εξωπραγματικά. Το είδος των απειλών που αντιμετωπίσαμε ήταν χωρίς προηγούμενο και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πούμε και δημόσια κάποιες από τις συζητήσεις- αποφάσεις που πήραμε σε αυτή την τριετία, στις οποίες είχατε άμεση εμπλοκή κάτω από δραματικές συνθήκες.



Θυμάμαι την κρίση στον Έβρο, τη φωτιά στη Μόρια, αλλά όλες αυτές οι κρίσεις και η διαχείριση της πανδημίας και το Ταμείο Ανάκαμψης μας έκαναν πιο ανθεκτικούς, πολύ πιο δυνατούς, πολύ πιο αποτελεσματικούς. Έρχομαι σήμερα να σας ενημερώσω για τέσσερα εργοτάξια ευρωπαϊκά που αφορούν άμεσα και την Ελλάδα, το βασικό εκ των οποίων είναι η έγκριση ante portas της 2ης δόσης για το Ταμείο Ανάκαμψης του ελληνικού σχεδίου.



Είμαστε, όντως, στο «Champions League» του Ταμείου Ανάκαμψης. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά νέα αύριο από τις Βρυξέλλες σε αυτό το θέμα. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα είναι η έγκριση νωριτερα, αυτή την εβδομάδα, του εθνικού σχεδίου, του ελληνικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι μια νέα επανάσταση για τους αγρότες στην Ελλάδα. Θα χρειαστούν βέβαια κάποιες προσαρμογές μιας και η νέα ΚΑΠ έχει σαφέστατα περιβαλλοντικό πρόσημο αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.





Το τρίτο είναι ότι παράλληλα με τη δική μας συνάντηση συζητάνε οι Υπουργοί Ενέργειας για πρώτη φορά το πλαφόν στο φυσικό αέριο με πρόταση στο τραπέζι, κάτι για το οποίο δουλέψατε κι εσείς προσωπικά, αλλά την Τρίτη καταφέραμε επιτέλους να αφήσουμε μια πρόταση στο τραπέζι. Εδώ είμαι αισιόδοξος ότι για τον επόμενο χειμώνα θα έχουμε στα χέρια μας αυτό το εργαλείο.



Και, τέλος, το μεταναστευτικό που συνεχίζει να μας απασχολεί. Θα συναντήσω τον Υπουργό λίγο αργότερα για να κάνουμε μια ανασκόπηση. Έχουμε αύριο μια έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Μετανάστευσης στις Βρυξέλλες.



Το συμπέρασμα είναι ότι σε όλα αυτά η Ελλάδα είναι στην καρδιά των ευρωπαϊκών υποθέσεων και η Ευρώπη μέσα σε όλα αυτά πρωταγωνιστεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το ασφαλέστερο δίδαγμα της τριετίας.



Κ. Μητσοτάκης: Ναι, να πω μια κουβέντα μόνο για τα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή και εμπεριστατωμένη δουλειά ώστε να έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο το οποίο να είναι συγκροτημένο. Τα οφέλη του οποίου να τα καρπώνεται ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο τρόπος αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης είναι καθορισμένος από την ιδρυτική πράξη του ίδιου του ταμείου. Κατά συνέπεια, κουβέντες του αέρα περί επαναδιαπραγμάτευσης του Ταμείου με ένα νόμο και με ένα άρθρο καλό είναι να μην ακούγονται διότι ακόμα μια φορά παραπλανούν την ελληνική κοινή γνώμη και δημιουργούν προσδοκίες οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες.

