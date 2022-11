Κοινωνία

Νέα Χαλκηδόνα: Συμμορία διέπραττε ένοπλες ληστείες σε περίπτερα και βενζινάδικα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών κατά τη σύλληψή τους. Πόσες ένοπλες ληστείες διέπραξαν σε ολόκληρη την Αττική.



Συνελήφθησαν δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων. Εξιχνιάστηκαν έντεκα περιπτώσεις ένοπλων ληστειών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της 23-11-2022 στη Νέα Χαλκηδόνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο αλλοδαποί, 49 και 57 ετών, μέλη συμμορίας που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, λίγο πριν τη σύλληψη τους, οι κατηγορούμενοι διέπραξαν ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην περιοχή της Νέας Ιωνίας και διέφυγαν με αυτοκίνητο. Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους και εντός του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα, πιστόλι REPLICA, ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν κατά την τέλεση των ληστειών και κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα εξακριβώθηκε, ότι οι ανωτέρω από τα μέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο δράσης και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της. Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν με αυτοκίνητο, το οποίο στάθμευαν σε κοντινό σημείο από το κατάστημα - στόχο. Ο 49χρονος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισερχόταν στο κατάστημα και με απειλή όπλου ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους εξαναγκάζοντας τους να του παραδώσουν τις εισπράξεις. Στη συνέχεια διέφευγε με το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο, στο οποίο ανέμενε ο 57χρονος συνεργός του.

Εξιχνιάστηκαν επιπλέον δέκα περιπτώσεις ένοπλων ληστειών σε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων στη Νέα Φιλαδέλφεια- Νέα Χαλκηδόνα, στους Αγίους Αναργύρους, στο Αιγάλεω, στην Πετρούπολη, στο Μαρούσι και στα Κάτω Πατήσια. Επιπλέον, σε βάρος του 49χρονου εκκρεμούν καταδιωκτικά έγγραφα για παράβαση του νόμου περί όπλων κα ναρκωτικών και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ ο 57χρονος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για ληστείες, αρπαγή και εκβίαση.

Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Πέμπτης σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τροχαίο - Μεσογείων: νεκρός ο πεζός που χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: πατήρ Αντώνιος και παπαδιά μιλούν για “θρησκευτικά και πολιτικά αντίποινα”