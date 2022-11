Πολιτική

Οικονόμου: Ο Τσίπρας βαδίζει στον δρόμο της διάλυσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαρακτήρισε την περιφερειακή ανάπτυξη υπόθεση κομβικής σημασίας, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε για το "'καλάθι του νοικοκυριού".



«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του στην Αχαΐα επισκέφθηκε εργοτάξια εκτελούμενων έργων και παρέστη στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα Ροδοδάφνη-Ρίου καθώς και την παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή ή των έργων που έχουν δρομολογηθεί και σχεδιάζονται στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Πρόκειται για περισσότερα από 80 έργα για τα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 3,8 δισ. ευρώ. Εντάσσονται όλα αυτά σε ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο, μελετημένο, κοστολογημένο σχέδιο, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις οι οποίες αναβαθμίζουν συνολικά την περιοχή», τόνισε.

«Αναβαθμίζουν το εμπορικό λιμάνι, δημιουργούν σημαντικές οδικές και σιδηροδρομικές διασυνδέσεις της Πάτρας με την υπόλοιπη Ελλάδα και τις ξένες αγορές. Είναι έργα που γεφυρώνουν τις δράσεις του τοπικού Πανεπιστημίου με την επιχειρηματικότητα, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Ενώ, ταυτόχρονα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων με αναπλάσεις και επενδύσεις στην Υγεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε πως η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μια υπόθεση κομβικής σημασίας για την Ελλάδα, μια χώρα που αφέθηκε τα προηγούμενα χρόνια να εμφανίσει μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσης του πληθυσμού στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός με σχέδιο το οποίο στηρίζεται σε τεχνογνωσία αλλά κυρίως με ένα σαφές πλάνο εφαρμογής επισκέπτεται την περιφερειακή Ελλάδα και χαράζει έναν οδικό χάρτη πραγματισμού, ανοίγοντας δρόμους ανάπτυξης προς το μέλλον. Την ίδια στιγμή ο κ. Τσίπρας περιοδεύει στην περιφέρεια αναλωνόμενος σε λόγια και αφελείς διαπιστώσεις που σκοπό έχουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω στο κακό παρελθόν της, στη χώρα που πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω μας καθώς στην ουσία εισηγείται την ανάσχεση, την κατάργηση κρίσιμων δυνατοτήτων και πολιτικών που πέτυχε η κυβέρνησή μας τα τρία τελευταία χρόνια». Αναφέρθηκε σε δύο παραδείγματα, χαρακτηριστικά όπως είπε, ένα από τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας κι ένα στον τομέα της οικονομίας.

Χαρακτήρισε μάλιστα επικίνδυνη τη θέση που διατυπώνει δημόσια ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επαναδιαπραγμάτευση του σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης «καθώς θα έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος για την πατρίδα». «Ο πρωθυπουργός βαδίζει στο δρόμο της δημιουργίας ενώ ο κ. Τσίπρας στο δρόμο της διάλυσης», είπε ο κ. Οικονόμου.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας επεσήμανε: «Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που εστιάζουν στην στήριξη 2,3 εκ. ευάλωτων συμπολιτών μας, τον εξορθολογισμό ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων, την κατάργηση των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Διορθώνει αδικίες του παρελθόντος, διασφαλίζει καλύτερη εξυπηρέτησή των πολιτών και αποδεικνύει τη βούληση της κυβέρνησης να βρίσκεται κοντά στον πολίτη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Δευτεροβάθμια περίθαλψη και μισθολογικές ρυθμίσεις για τους γιατρούς.

«Με το νομοσχέδιο ανάμεσα στα άλλα:

Αυξάνονται αναδρομικά οι αποδοχές των γιατρών υλοποιώντας την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Εισάγεται για πρώτη φορά προσαύξηση του νοσοκομειακού επιδόματος για τους γιατρούς που υπηρετούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, καθώς και για τους γιατρούς που ασκούνται για την απόκτηση της εξειδίκευσης της εντατικής θεραπείας.

Θεσπίζεται επίσης επίδομα για τους γιατρούς που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και γι' αυτούς που ασκούνται για την απόκτηση εξειδίκευσης επείγουσας ιατρικής.

Επιπλέον αποκτά πάγιο χαρακτήρα το προβλεπόμενο επίδομα προς τους γιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, καθώς και σε αυτούς που ασκούνται για την απόκτησή της.

Εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς απασχόλησης των ιατρών κλάδου ΕΣΥ. Αφενός μέσω της πρόβλεψης της δυνατότητας προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα καλύπτονται από γιατρούς που θα έχουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος. Αφετέρου με τη θέσπιση δυνατότητας για τους γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα για λόγους ίσης μεταχείρισης αίρεται η απαγόρευση που ίσχυε για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας να παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές».

Όπως χαρακτηριστικά είπε «η κυβέρνηση έχει σχέδιο για να τιμήσει έμπρακτα τομείς κομβικής σημασίας για τη λειτουργία του κράτους επανορθώνοντας σιγα σιγά τις πληγές που δημιούργησε η μακρά περίοδος των μνημονίων.

Πέρασε σε ένα ακόμη πολύ κρίσιμο όπως είπε νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, επισημαίνοντας πως δόθηκε χθες από το υπουργείο Εσωτερικών σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα». Επιδιώκεται όπως τόνισε «για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος κυβερνησιμότητας, που στοχεύει αφενός να βάλει ένα τέλος στην ασυνεννοησία που έχει παρατηρηθεί -κυρίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης- μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων φορέων της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό μέσω του καθορισμού με σαφήνεια αρχών, κριτηρίων και διαδικασιών για την κατανομή -και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Αφετέρου αναμένεται να αποτελέσει τον συνδετικό μηχανισμό μεταξύ Επιτελικού Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης συστήνεται ένας ευρύς μηχανισμός συντονισμού όπου την αρμοδιότητα του «Συντονιστή» αναλαμβάνει ο Υπουργός Εσωτερικών. Παράλληλα συγκροτείται το «Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» που θα λειτουργήσει ως γνωμοδοτικό όργανο».

Για το καλάθι του νοικοκυριού ο κ. Οικονόμου ανέφερε στη συνέχεια: «Χθες Τετάρτη, μπήκε στην τέταρτη εβδομάδα λειτουργίας καταγράφοντας μια σημαντική επιτυχία: με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν τα super market, από το σύνολο 816 προϊόντων στο «καλάθι του νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα στα 167 (ποσοστό 20,5%) η τιμή μειώθηκε, στα 589 (ποσοστό 72,1%) η τιμή παρέμεινε σταθερή και μόλις σε 60 προϊόντα (ποσοστό 7,3%) η τιμή αυξήθηκε ελαφρά στις περισσότερες περιπτώσεις. Το συνολικό κόστος του «καλαθιού του νοικοκυριού» είναι αισθητά μειωμένο στη συντριπτική πλειονότητα των σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη μείωση -18,1%. Σημειώνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμη η διεύρυνση του καλαθιού με περίπου 15 προϊόντα για διαβητικούς και γενικότερα για συμπολίτες που έχουν προβλήματα υγείας και αναγκαστικά πρέπει να αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα. Επιπλέον, μελετάται και η δυνατότητα για εορταστικό καλάθι. -Σημαντικό, επίσης είναι το γεγονός ότι, πέρα από τις μειώσεις τιμών που σημειώνονται στο «καλάθι» δουλεύει αποτελεσματικότερα ο ανταγωνισμός και στα υπόλοιπα προϊόντα».

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύστερα από τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής κ. Κεφαλογιάννης, και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, έκθεσης για την πολιτική κατάσταση στη Λιβύη, στην οποία περιλαμβάνονται πολύ ξεκάθαρες θέσεις για την ακυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο και μια σειρά από άλλα χρήσιμα στοιχεία πολύ ευνοϊκά για τις εθνικές μας θέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: οι νέες καταγγελίες, η θυρίδα, το μασάζ και οι... ψαρούκλες (βίντεο)

Καβάλα: Καθηγητής βρήκε τον μπελά του από ψεύτικο προφίλ στο Facebook

Τροχαίο - Μεσογείων: νεκρός ο πεζός που χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα (εικόνες)