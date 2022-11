Κόσμος

Ουκρανία: “Η Ρωσία προκάλεσε πραγματικό κίνδυνο πυρηνικής και ραδιολογικής καταστροφής”

"Η Ρωσία προκάλεσε "πραγματικό κίνδυνο πυρηνικής και ραδιολογικής καταστροφής" εξαπολύοντας επιθέσεις εξαιτίας των οποίων όλοι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες της Ουκρανίας αποσυνδέθηκαν από το ηλεκτρικό δίκτυο για πρώην φορά σε 40 χρόνια", κατήγγειλε ο Πέτρο Κοτίν, επικεφαλής της ουκρανικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Σε ανακοίνωσή του ο Πέτρο Κοτίν αναφέρει ότι ο μεγάλος ουκρανικός πυρηνικός σταθμό της Ζαπορίζια επανασυνδέθηκε με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και ότι διακόπηκε η λειτουργία των εφεδρικών γεννητριών ντίζελ.

Νωρίτερα, το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι μετά την χθεσινή διακοπή συνεπεία των μαζικών ρωσικών βομβαρδισμών, τρεις ουκρανικοί πυρηνικοί σταθμοί επανασυνδέθηκαν με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Πρόκειται για τους πυρηνικούς σταθμούς του Χμελνίτσκι και του Ρίβνε (δυτική Ουκρανία) και του Πιβντενοουσκράινσκ (νότια Ουκρανία), οι οποίοι αποσυνδέθηκαν από το ηλεκτρικό δίκτυο αυτομάτως για την προστασία τους, όταν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν πλήθος ουκρανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

"Μετά τους χθεσινούς μαζικούς βομβαρδισμούς, το προσωπικό του ενεργειακού τομέα κατόρθωσε να επανασυνδέσει τρεις πυρηνικούς σταθμούς κατά την διάρκεια του πρωινού", αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας στο Telegram και διευκρινίζεται ότι οι μονάδες θα αρχίσουν την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι το βράδυ.

