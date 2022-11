Πολιτική

Rafale: Η Σακελλαροπούλου μπήκε σε πιλοτήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την 114 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα επισκέφτηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την 114 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα και συγκεκριμένα την 332 Μοίρα, όπου είναι ενταγμένα τα αεροσκάφη RAFALE.

Την υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς και ο αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας.

Η κ. Σακελλαροπούλου ενημερώθηκε για την αποστολή και το έργο της Μονάδας, μετέβη στην πίστα αεροσκαφών, όπου έγινε παρουσίαση των δυνατοτήτων των RAFALE και παρακολούθησε επίδειξη πτήσης τους στον εξομοιωτή.

Νέες τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από Ανθρωποφάγους και Μακρονήσι

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, τρία ζευγη τουρκικών F-16 που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια πέταξαν πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων.

Το πρώτο τουρκικό ζεύγος στα 28.000 πόδια στις 13:31 και ακολούθησαν τρία λεπτά αργότερα τα άλλα δύο, το πρώτο στα 24.000 πόδια και το δεύτερο στα 15.000 πόδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο - ΕΕ: Αδιέξοδο στην Σύνοδο των ΥΠΕΝ για το πλαφόν

“Κιβωτός του Κόσμου” - Λούλης: αδιανόητο ότι έκλειναν τα παιδιά στο κλουβί (βίντεο)

Καβάλα: Καθηγητής βρήκε τον μπελά του από ψεύτικο προφίλ στο Facebook