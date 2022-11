Οικονομία

Κικίλιας: Τα ταξιδιωτικά έσοδα θα υπερβούν τον περσινό προϋπολογισμό κατά 3 δις ευρώ

Τι ανέφερε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση.

«Είχα πει ότι ακόμα και ένα ευρώ παραπάνω, μία επιπλέον εβδομάδα, ακόμα και μια παραπάνω πτήση charter, έχουν καθοριστική σημασία για την οικονομία» ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι στο τέλος του έτους τα ταξιδιωτικά έσοδα θα έχουν υπερβεί τον στόχο του περσινού προϋπολογισμού κατά 3 δις ευρώ.

«Είμαι χαρούμενος γιατί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καταφέραμε να στηρίξουμε την μέση ελληνική οικογένεια, όχι αποκλειστικά τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, αλλά και την πρωτογενή παραγωγή, την εστίαση, το εμπόριο, τον κατασκευαστικό τομέα και τη βραχυχρόνια μίσθωση» είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στις τουριστικές επιδόσεις της χώρας μας οι οποίες είναι εντυπωσιακές τόσο τους καλοκαιρινούς όσο και τους φθινοπωρινούς μήνες. Όπως είπε τα αεροδρόμια της Fraport τον Οκτώβριο κατέγραψαν αύξηση +14,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, οι τζίροι σε καταλύματα και εστίαση αυξήθηκαν κατά 22,1% και 19,8 αντίστοιχα το τρίτο τρίμηνο το έτους, το 4ήμερο της 28ης Οκτωβρίου οι πληρότητες στα καταλύματα των ταξιδιωτικών προορισμών κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, φτάνοντας ακόμα και το 100% ,ενώ ταυτόχρονα βορειοευρωπαίοι συνταξιούχοι και digital nomads επιλέγουν τη χώρα μας για να περάσουν τους χειμερινούς μήνες.

Επεσήμανε επίσης ότι στο πλαίσιο στήριξης των ιδιοκτητών μικρών ξενοδοχείων και καταλυμάτων σε ορεινούς προορισμούς, που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή κρίση, θα διατεθούν 100 εκ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ- Επιχειρώ», ενώ για την ενίσχυσή τους καθοριστική θα είναι η συμβολή του «Τουρισμός για Όλους» καθώς θα ακολουθήσει μια ακόμα κλήρωση στα τέλη Γενάρη.

Αναφορικά με τα αναπτυξιακά έργα και τις επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, ο Β. Κικίλιας είπε ότι η αξιοποίηση πόρων από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία τη χώρα, ειδικά για τους προορισμούς που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και υπολείπονται σε υποδομές. « Επενδύουμε στην αναβάθμιση στερεών αποβλήτων, υδάτινων πόρων, κυκλοφοριακού, ηλεκτροκίνηση, best allocation στην κρουαζιέρα, αναβάθμιση λιμένων, μαρίνων, αγκυροβόλιων, χιονοδρομικών κέντρων. Είναι 350 εκατομμύρια μόνο από το Υπουργείου Τουρισμού για αυτά τα έργα με πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον επόμενο μήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

