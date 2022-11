Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή.

Για την Παρασκευή στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος από το βράδυ αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατοπροβλέπονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου.

